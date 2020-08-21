Названо время вылета самолета с Навальным в Германию

Омские врачи готовы перевезти блогера Алексея Навального в аэропорт, чтобы отправить его в Германию на лечение. По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра, сообщил региональный минздрав.

«По просьбе немецкой медицинской бригады вылет будет задержан до утра 22 августа. Это объясняется требованиями профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, которые регламентируют условия работы летного состава», – говорится в сообщении.

Тем временем, супруга блогера Юлия подписала заявление с просьбой о транспортировке мужа. Она указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния, отметили в минздраве, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Ранее в пятницу главврач БСМП № 1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния. Омские врачи не рекомендуют, но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии. Мураховский уточнил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.