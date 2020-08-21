Омские врачи разрешили, но не рекомендовали транспортировку Навального в Германию

Медики омской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП №1) не возражают против транспортировки блогера Алексея Навального за границу, но не рекомендуют делать этого. Об этом сообщил главврач больницы Александр Мураховский. В состоянии пациента наметилась положительная динамика.

«Немецкая бригада посчитала Навального транспортабельным, но на тот момент мы решили совместно считать вопрос преждевременным», – сказал Калиниченко, передает РИА «Новости».

Он также отметил, угрозы для жизни пациента врачи в настоящий момент не видят. По данным проведенной электроэнцефалографии, его мозг находится в стабильном состоянии.

«Авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов. ... Мы не возражаем против его перевода в другой стационар, это не произойдет мгновенно, это будет происходить сегодня», – добавил Калиниченко.

Позже главврач больницы Александр Мураховский также высказался о состоянии блогера.

«По итогам еще одного врачебного консилиума мы видим, что в состоянии пациента наметилась положительная динамика», – сказал Мураховский «Интерфаксу».

При этом он отметил, что омские медики не рекомендуют перелет Навальному, но считают это возможным. «Наши немецкие коллеги ознакомились со всем комплексом данных, они согласились, что экстренной необходимости в транспортировке пациента нет, тем более, что авиаперелет может представлять риск ухудшения жизненных показателей Навального. Однако на фоне некоторого улучшения его состояния этот риск несколько уменьшается», – пояснил он.

Так как сам Навальный все еще без сознания, все это сообщили его жене, как законной представительнице. «Мы не рекомендуем авиаперелет, тем не менее, супруга настаивает на переводе мужа в немецкую клинику. Сейчас мы считаем, что такая авиаперевозка возможна под ответственность родственников и немецких врачей-реаниматологов», – уточнил Мураховский.

В свою очередь в пресс-службе минздрава Омской области также сообщили ТАСС , что новый медицинский консилиум по состоянию блогера проходит с участием его супруги Юлии.

Ранее в пятницу главврач БСМП №1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.