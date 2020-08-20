В Минздраве рассказали о состоянии Навального

Госпитализированный блогер Алексей Навальный находится в состоянии естественной комы, сообщили в пресс-службе минздрава Омской области.

«В текущий момент пациент находится в состоянии естественной комы, продолжается искусственная вентиляция легких», – приводит ТАСС сообщение областного минздрава.

По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.

«В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что все лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме», – сказал Калиниченко.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.