Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

«Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Представитель Кремля отметил, что результатов лабораторного анализа пока нет, поэтому не стоит строить догадки о причинах болезни Навального.

«Надо просто дождаться результатов анализа. И если это было отравление, то чем. Дождемся результатов анализа, я думаю, что врачи работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое. Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит», – добавил он.

По словам Пескова, в Кремле знают, что Навальный находится в омской больнице в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента добавил, что привлечены лучшие врачи, которые делают все необходимое, чтобы помочь Навальному.

При этом Песков уточнил, что президенту Владимиру Путину отдельно не докладывают о госпитализации Навального, но глава государства получает такую информацию в рамках мониторинга прессы.

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Навального за рубежом, соответствующие обращения оперативно рассмотрят.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.