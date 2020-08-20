Транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении Навального

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20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Транспортная полиция начала проверку информации о возможном отравлении Навального

    20 августа 2020, 10:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что в аэропорту Томска мог отравиться блогер Алексей Навальный, сообщил представитель Томского линейного отдела МВД Михаил Михайлов.

    «Естественно, информация (по данному инциденту) проверяется», – заявил РИА «Новости» Михайлов, уточнив, что проверка в аэропорту Томска уже идет. На вопрос о том, подали ли уже представители Навального заявление в полицию по факту инцидента, он заявил, что «точно не готов прокомментировать».

    Тем временем администрация «Венской кофейни» в аэропорту Томска, где Навальный пил чай перед вылетом в Москву, будет сотрудничать с полицией и властями в расследовании инцидента с возможным отравлением блогера, сообщил директор заведения Петр Филоненко.

    «Сейчас выясняются все обстоятельства, какие-то комментарии сложно давать по данному факту... Будут выясняться последствия и что на самом деле произошло. Поэтому сейчас будем вести диалог с представителями власти по данному вопросу», – сказал Филоненко.

    Отвечая на вопрос, намерен ли он сотрудничать с полицией в выяснении обстоятельств произошедшего, директор ответил утвердительно. «Конечно. Наша позиция такова, что мы абсолютно открыты», – заявил он.

    Директор кофейни также подтвердил, что в заведении установлено видеонаблюдение. По его словам, после просмотра записей с камер «все обстоятельства будут в открытом доступе».

    Между тем один из заместителей главы омского минздрава уже находится в больнице, куда доставлен Навальный.

    «(Представители минздрава) на месте. В больнице находится один из заместителей министра здравоохранения Омской области», – сообщили в пресс-службе министерства. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова находится в отпуске.

    Сообщается, что для лечения Навального привлечены специалисты всех профилей.

    «Руководствуясь 323 ФЗ РФ сообщаем: пациент (Алесей Навальный) находится в БСМП-1. Есть ряд диагнозов, с которыми работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются. Привлечены специалисты всех профилей. Состояние пациента тяжелое», – рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

    Врачи пока не определили диагноз Навального, сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

    «Есть диагнозы, которые исключаются, находятся в процессе подтверждения. Консилиумы [врачи] проводят. В течение сегодняшнего дня определимся с диагнозом. Симптоматическое лечение», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь Навального заявляла, что у блогера отравление.

    По словам Калиниченко, это только одна из версий. «Нет уверенности, что причиной состояния [пациента] является отравление, – подчеркнул он. – Естественно, что отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния. Но могли быть другие реакции острые. <...> Проводится большое количество исследований. Ряд диагнозов, которые мы предполагаем, исключены. Диагностический поиск сузился».

    Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию.


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