Навальный попал в реанимацию

В Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Алексей Навальный, блогер госпитализирован в токсикореанимацию, сообщают медики и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш рассказала, что Навальный возвращался в Москву из Томска, но «в полете ему стало плохо». У блогера «токсическое отравление», передает ТАСС.

В омской больнице скорой медицинской помощи №1 подтвердили, что к ним поступил «Алексей Анатольевич Навальный, 1976 год рождения».

«Токсикореанимация», – сообщили в больнице.

Ярмыш сообщила, что Навальный находится без сознания.

По ее словам, с утра он пил только чай. Ярмыш предположила, что блогера могли отравить. Как заявила Ярмыш, «врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

В 2019 году Навального, отправленного на 30 суток под административный арест, из спецприемника перевели в 64-ю городскую больницу в Москве. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную как крапивница. Медики не обнаружили у него признаков отравления.