Медики не обнаружили признаков отравления у Навального

Врачи исследовали анализы блогера Алексея Навального и не выявили у него признаков отравления, заявил главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексей Токарев.

«По результатам выполненных исследований, вещества, вызывающие отравления не обнаружены», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что биологические материалы пациента были доставлены в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из горбольницы №64 29 июля.

«Эта лаборатория является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ», – отметил Токарев.

Навального, задержанного 24 июля и отправленного на 30 суток под административный арест, в воскресенье из спецприемника перевели в 64-ю городскую больницу в Москве. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную как крапивница.

Состояние Навального в понедельник оценивалось как удовлетворительное с положительной динамикой. Сам блогер опасался, что его отравили.