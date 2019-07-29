Соловьев: Врач Навального – ясновидящая

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщения о том, что врач блогера Алексея Навального поставила своему пациенту диагноз, «проведя осмотр через дверь».

«Все-таки для установления диагноза мало политической воли. Даже зная пациента, вряд ли достаточно посмотреть на него через приоткрытую дверь, чтобы выдавать диагноз, находящийся для офтальмолога и кардиолога в смежной области медицины», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Должно быть Навальному повезло. У него врач – ясновидящая. Остальным, для понимания клинической картины, недостаточно взгляда через приоткрытую дверь», – подчеркнул телеведущий.

«Еще требуются и соблюдения протоколов (как в западной практике), в которых, при подозрении на отравление, обычно дожидаются результатов анализа», – добавил он.

«А Навальному я желаю скорейшего выздоровления», – заключил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Навального, задержанного 24 июля и отправленного на 30 суток под административный арест, в воскресенье из спецприемника перевели в 64-ю городскую больницу в Москве. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию, известную как крапивница.

«Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз «генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы», – сообщил «Интерфаксу» врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

Блогера осмотрел и главный иммунолог-аллерголог Москвы, которая поставила Навальному диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области», что привело к отекам и высыпаниям на лице.

Отмечается, сейчас состояние Навального оценивается как удовлетворительное с положительной динамикой, показатели стабильные. Терапевт добавил, что блогер чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении.