Навальный сообщил о своем задержании возле дома в Москве

Московские стражи порядка в среду утром задержали блогера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

О задержании сообщил сам Навальный в своем Instagram. По словам блогера, он вышел на пробежку, но у подъезда его ждал «маленький автобус с ОМОНом». В настоящее время он находится в отделе полиции по Даниловскому району Москвы.

Адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила «Интерфаксу», что Навального задержали за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КОАП). Она отметила, что ей не известны детали задержания, но не исключила, что оно может быть связано с запланированной на 27 июля акцией в Москве.

Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга или шествия предусматривает наказание для граждан как в виде штрафа от 150 до 300 тыс. рублей, так и в виде административного ареста на срок до 30 суток.

Между тем, блогер Илиас Меркури на своей странице в Facebook предположил, что задержание Навального стало его «спасением».

«Навального сегодня утром задержали, скорее всего, из-за призывов к участию в несанкционированном митинге в субботу. На деле его опять спасли, потому что, если, предположим, он появился бы в толпе возле мэрии на незаконном митинге, он «улетел» бы на пять лет. Если кто забыл, напоминаю: Алексей Навальный ходит под условным сроком», – написал он.

Напомним, 20 июля в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму блогер Алексей Навальный предложил его участникам 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам. После этого в столичной полиции призвали москвичей не принимать участия в несанкционированной акции на Тверской улице 27 июля.