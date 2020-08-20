В омской больнице рассказали о состоянии Навального

Алексей Навальный, который был госпитализирован в токсикореанимацию омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП №1) после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, находится в тяжелом состоянии, сообщил главврач БСМП №1 Александр Мураховский.

«В тяжелом состоянии находится», – передает ТАСС слова Мураховского. При этом он не уточнил в сознании ли блогер.

Ранее в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию.