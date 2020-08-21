Врачи не выявили ядов в организме Навального

Ядов в организме госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен, заявил заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление», – цитирует ТАСС Калиниченко.

Эту информацию также подтвердил источник в правоохранительных органах. По его словам, яд не был обнаружен в организме Навального, речь идет об отравлении психодислептиками.

«Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками. Более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей», – сказал Калиниченко. По его словам предварительный диагноз был передан устно жене и брату Навального.

Отмечается, что уголовное дело пока не возбуждено, так как нет данных о намеренном отравлении Навального. По словам источника, блогер будет опрошен в рамках проверки, как только позволит состояние его здоровья.

Ранее главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский заявил, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, однако все равно не позволяет транспортировать его в Германию.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.