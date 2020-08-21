Главврач больницы заявил о невозможности транспортировки Навального

Состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, однако все равно не позволяет транспортировать его в Германию, заявил главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский.

«Состояние за ночь несколько улучшилось, но все равно четкой стабильности мы добиться пока не можем. По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», – цитирует ТАСС Мураховского.

Он рассказал, что в пятницу врачи провели большой консилиум с участием специалистов центра Бурденко и центра Пирогова.

По словам главврача, исследования, необходимые для определения диагноза Навального, займут еще около двух суток.

Мураховский добавил, что врачи на данный момент рассматривают пять рабочих диагнозов по состоянию Навального.

«У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их назвать не могу, потому что есть федеральный закон. Но могу сказать, что они все рабочие, все их отрабатываем», – цитирует РИА «Новости» главврача.

По его словам, все врачи борются за жизнь пациента.

В четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. СМИ сообщали, что врачи обнаружили алкоголь в крови Навального.

Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал блогеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если поступят подобные обращения.

Напомним, медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

По словам заместителя главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолия Калиниченко, состояние Навального удалось стабилизировать, при этом перевозить блогера в Москву не планируется.