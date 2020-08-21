Врачи не нашли у Навального признаков отравления

Исследования в трех лабораториях не установили признаков отравления у блогера Алексея Навального, сообщил главврач омской больницы Александр Мураховский, где лежит блогер.

«Все анализы биоматериалов, проведенные в трех разных лабораториях, признаков отравления не обнаружили», – цитирует Мураховского ТАСС.

«В анализах крови и мочи также не найдены и следы промышленного химического соединения «2-этилгексил дифенил фосфат», частицы которого были обнаружены на руках, то есть интоксикация этим веществом тоже исключена», – сказал он.

Ранее в пятницу главврач БСМП № 1 Александр Мураховский заявил, что Навальный останется на лечении в учреждении до стабилизации состояния. Омские врачи не рекомендуют, но и не запрещают транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.