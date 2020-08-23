Профессор оценил усилия омских медиков по спасению Навального

«То, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин. Так он прокомментировал критические заявления в адрес омских медиков, которые якобы затягивали постановку диагноза Навальному.

«Любое коматозное состояние – это серьезнейшая ситуация. Разновидностей таких состояний довольно много, но делятся они на две большие группы. Во-первых, это первичная кома, которая связана не с первичным поражением головного мозга, а с метаболическими нарушениями, которые происходят в организме. Во-вторых, это кома первично-мозговая, которая связана с поражением головного мозга – с инсультом, либо инфарктом головного мозга, менингитом, различного рода опухолями», – отметил Алексей Савин, профессор кафедры нервных болезней МГМСУ им. Евдокимова Минздрава.

Приходится в течение длительного времени проводить дифференциальный диагноз, чтобы выявить и установить этиологию комы, пояснил врач.

«Случай Алексея Навального, о котором мы говорим, крайне неординарен, – отметил специалист. – Уверен, что омские врачи делали все возможное и невозможное для того, чтобы помочь больному. То, что транспортировка, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска. Просто могу им поклониться. Какие будут прогнозы дальше – покажет время».

Напомним, блогера Навального, который ранее был госпитализирован в коматозном состоянии токсикореанимацию одной из больниц Омска, в воскресенье утром вывезли медицинским бортом и доставили в Германию для проведения курса лечения в берлинской клинике «Шарите». Специалисты «Шарите» сообщили, что о результатах исследования состояния Навального и о каких-либо прогнозах можно будет вести речь лишь через несколько дней. После данного заявления со стороны окружения Навального не последовало какой-либо критики в адрес германских медиков. Для сравнения, ранее сторонники блогера активно критиковали врачей омской больницы за якобы «затягивание» в постановке диагноза и назначении лечения Навальному.

«Я, как невролог, консультирую реаниматологов в течение уже долгих лет. Могу сказать, что зачастую довольно долго приходится анализировать состояние больного, думать над диагнозом, и принимать то или иное решение относительно лечения», – пояснил Савин.

«Когда человек находится в коматозном состоянии, то вне зависимости от этиологии комы в организме могут происходить очень тяжелые изменения – в частности, может развиваться синдром полиорганной недостаточности. Это крайне тяжелая ситуация», – констатировал эксперт.

Ранее завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых, который экстренно прилетел в Омск, констатировал в Facebook: окружение семьи Навального «разыгрывало информационную вакханалию». «Комы неясного генеза – целая панель требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч. Транслируется же все наоборот», – отметил Теплых.

Нью-Йоркский реаниматолог Евгений Пинелис удалил свои посты с оценкой действий лечивших Навального омских медиков из-за развернутой травли в комментариях. В сообщениях Пинелис делился собственным опытом и отмечал, что статусность пациента - это всегда дополнительная нагрузка на врачей, которым фактически приходится «ходить по минному полю».