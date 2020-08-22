Сторонники Навального затравили врача из США за поддержку медиков в Омске

Нью-Йоркский реаниматолог Евгений Пинелис удалил свои посты с оценкой действий лечивших Алексея Навального омских медиков из-за развернутой травли в комментариях. В сообщениях Пинелис делился собственным опытом и отмечал, что статусность пациента - это всегда дополнительная нагрузка на врачей, которым фактически приходится «ходить по минному полю».

«Я такого не ожидал, мне страшно сейчас неприятно, я совершенно не готов ни отвечать на комментарии, ни пытаться объяснить, что я хотел сказать. Алексею Навальному скорейшего выздоровления и безопасного перелета в Германию (такой перелет – это не шутки совсем)», – написал Пинелис в своем Facebook.

Он отметил, что «не хотел войны в комментариях, потоков грязи, оскорблений».

«У меня есть мнение по ситуации, возможно, что из-за профдеформации, мое мнение, что надо подождать, получить данные и сделать все для стабильности и безопасности пациента и установки диагноза, а не обвинять и требовать наказания всем, оказавшимся причастным к ситуации», – добавил врач.

Он подчеркнул, что его страница в Facebook – не политический блог и не СМИ.

В своих удаленных постах Пинелис писал, что на омских врачей, лечивших Навального, оказывалось «невероятное давление», сторонники блогера требовали раскрытия истории болезни, доступа журналистов к пациенту и перевода больного в Европу.

«Информацию о течении болезни пациента врач может раскрывать только пациенту или, в случае нахождения пациента в тяжелом состоянии и в наличии сомнений в способности оценить эту информацию, его близким. Пациент и его близкие могут сами решить, как распорядиться информацией. Также при наличии сомнений в квалификации лечащих врачей семья пациента может потребовать перевода или независимого второго мнения. Это нормально», – говорилось в удаленном посте Пинелиса.

Реаниматолог отмечал, что транспортировка критически больного человека даже в соседнюю больницу – это нетривиальная задача.

«В первую очередь в этом должен быть смысл. В принимающей больнице должны быть в состоянии сделать что-то недоступное больнице отправляющей. Решение о транспортабельности пациента может принять лишь лечащая его команда и принимающая сторона. Даже если транспортировка – это 20 минут на скорой помощи. Транспортировка за шесть часовых поясов требует немного другого уровня подготовки», – указывал он.

Врач пояснял, его пост был, скорее, в защиту омских врачей, «попавших в тяжелую ситуацию, где им приходится ходить по минному полю и где каждый их шаг обсуждается и в основном критикуется в прессе и соцсетях».

Напомним, Навального утром вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику «Шарите». В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.