Немецкие врачи нашли следы интоксикации в организме Навального, но не определили вещество

Врачи клиники Charite нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального, однако конкретное вещество, вызвавшее отравление у блогера, не известно.

При этом врачи не исключают, что у Навального после лечения будут осложнения. «Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, в любой момент», – говорится в пресс-релизе, передает РИА «Новости».

В настоящее время «пациент находится в палате интенсивной терапии и по-прежнему в искусственной коме». «Состояние его здоровья серьезное (соответствует тяжелому в российской медицинской терминологии), однако в настоящее время острой угрозы жизни нет», – говорится в пресс-релизе клиники.

Врачи находятся в тесном контакте с супругой блогера Юлией, добавили медики, передает ТАСС.

Ранее главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти».

Также Мураховский отметил, что супруга Навального Юлия много раз встречалась с омскими и московскими врачами, но ни разу не поблагодарила их за лечение. «Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне – нет. Может быть, она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне – я такого не услышал», – заметил главврач.

В свою очередь профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска».

«Случай Алексея Навального, о котором мы говорим, крайне неординарен. Уверен, что омские врачи делали все возможное и невозможное для того, чтобы помочь больному. То, что транспортировка, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска. Просто могу им поклониться. Какие будут прогнозы дальше – покажет время», – отметил специалист.

В то же время главный терапевт минздрава России по Сибирскому ФО Мария Ливзан в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что неправильная диета могла привести к симптомам, похожим на те, что отмечались у Алексея Навального.

Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи №1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера».