Главный терапевт сибирского минздрава объяснила, почему могло стать плохо Навальному

Взгляд
23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:17  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Арестован шпион, который любил Россию

За свои данные о США Питер Деббинс получал от агентов ГРУ коньяк The Institute of World Politics/<br>YouTube
В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Главный терапевт сибирского минздрава объяснила, почему могло стать плохо Навальному

       23 августа 2020, 13:59
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Олег Исайченко

    Неправильная диета могла привести к симптомам, похожим на те, что отмечались у Алексея Навального, отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД главный терапевт минздрава России по Сибирскому ФО Мария Лизван.

    «Я не имела возможности ознакомиться с историей болезни, но все равно следует учесть: если человек голодает, соблюдает различного рода диеты без консультации врачей, без учета изначального соматического статуса, то безусловно, это может стать причиной для тех симптомов, и тех лабораторных изменений, которые сейчас были отмечены», – отметила главный терапевт минздрава по Сибирскому федеральному округу, ректор Омского государственного медицинского университета Минздрава Мария Лизван.

    Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин предположил, что причиной потери сознания блогера Алексея Навального могла стать диета для похудения. В Сети появилась версия о том, что Алексей Навальный пытался похудеть и сидел на диете. Якобы именно это могло подорвать здоровье блогера и привести к коме из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови – гипогликемии.

    Как полагает Лизван, ошибками при голодании можно объяснить тот уровень глюкозы, который был зафиксирован у Навального при госпитализации.

    «Надо отметить – прежде, чем резко изменить свой рацион, необходимо обратиться к медикам. Лечебное голодание всегда должно проводиться под контролем специалистов. В этой ситуации пациент, находящийся под врачебным наблюдением, не должен совершать дальних перелетов. Мы стараемся минимизировать нагрузки. Необходим не только клинический контроль, но и лабораторно-инструментальные исследования, которые позволяют фиксировать все обменные процессы, которые происходят в организме человека», – пояснила  Лизван.

    Вместе с тем, эксперт сочла преждевременным комментировать сообщения о том, что в при анализе мочи пациента были обнаружены признаки употребления алкоголя и кофеина. «Данная информация содержится в медицинской документации, а доступ к ней может иметь либо лечащий врач, либо те специалисты, которым это разрешили соответствующие органы, например, определенный круг лиц при следственных мероприятиях и родственники – если они обратятся с подобной просьбой», – отметила Лизван.

    Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

    Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

    Ранее в пятницу главврач БСМП №1 Александр Мураховский заявил, что не рекомендует, но и не запрещает транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии. При этом Мураховский также уточнил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.


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