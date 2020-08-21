Врач оценил версию о специальной диете и проблемах со здоровьем у Навального

Причиной потери сознания блогера Алексея Навального могла стать диета для похудения, заявил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

В сети появилась версия о том, что Алексей Навальный пытался похудеть и сидел на диете. Якобы именно это могло подорвать здоровье блогера и привести к коме из-за критически опасного снижения уровня сахара в крови – гипогликемии.

Потешкин утвердительно ответил на вопрос «Комсомольской правды» о том, может ли человек потерять созднание из-за голодания. «Да, но только если более-менее здоровый человек голодал больше трех дней», – сказал эксперт.

По его словам, если у пациента есть цирроз печени, гипогликемия, то потеря сознания возможна и при более коротком сроке голодания.

Человек теряет сознание, если уровень глюкозы в крови падает ниже 2,5 ммоль/л, добавил эксперт.

Ранее в пятницу главврач БСМП №1 Александр Мураховский заявил, что не рекомендует, но и не запрещает транспортировку Навального в зарубежную клинику, поскольку перелет может сказаться негативно на его состоянии. При этом Мураховский уточнил, что три лаборатории не выявили у блогера признаков отравления.

Напомним, в четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. В омской больнице рассказали, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Транспортные полицейские организовали проверку информации о том, что Навальный мог отравиться в аэропорту Томска.

Затем медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.