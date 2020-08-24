Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального

Взгляд
24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 19:20  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Республиканская партия выдвинула Трампа на второй срок
    Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от COVID Москва в ответ на действия Вены объявила о высылке австрийского дипломата Луговой объяснил подоплеку дипломатического скандала в Австрии Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе
    Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М Медведчук назвал три главных врага Украины «Армата» прошла испытания в беспилотном режиме Адвокат объяснил, почему Ефремов вернулся к услугам Пашаева
    Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла Белоруссии в Словакии В России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику» Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики трех стран Берлинский кинофестиваль отменил гендерное разделение наград

    Главная тема


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    президентский АКС-74У


    Генерал МВД объяснил отсутствие магазина у автомата Лукашенко

    судебный процесс


    Стало известно о выборе Ефремовым «нового» адвоката

    защита от ПРО США


    Начались госиспытания ЗРС С-500

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    цветная революция


    Валерий Коровин: Методички для майданов надо начинать с философии

    Поставки из США


    Тимур Шерзад: СССР выстоял бы и без ленд-лиза

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального

    24 августа 2020, 18:48

    Текст: Алина Назарова

    Врачи омской больницы скорой медицинской помощи №1 готовы предоставить немецкой клинике Charite образцы биоматериалов впавшего в кому блогера Алексея Навального.

    «Врачи омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента Навального. Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей», – говорится в сообщении правительства Омской области.

    Там также отметили, что ранее прибывшие в Омск немецкие медики уже получиаи данные всех диагностических исследований блогера и на совместном врачебном консилиуме подтвердили обоснованность выбранной россиянами тактики лечения.

    «Кроме того, россияне уже передали немецким коллегам изображения МРТ пациента и получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество», – отмечается в сообщении.

    Ранее в понедельник врачи клиники Charite сообщили, что нашли следы интоксикации в организме Алексея Навального, однако конкретное вещество, вызвавшее отравление у блогера, не известно.

    Перед этим главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что немецкие медики очень благодарны российским специалистам и «тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти».

    В свою очередь профессор кафедры нервных болезней МГМСУ имени Евдокимова Алексей Савин заявил газете ВЗГЛЯД: «то, что транспортировка Алексея Навального в Германию, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска».

    «Случай Алексея Навального, о котором мы говорим, крайне неординарен. Уверен, что омские врачи делали все возможное и невозможное для того, чтобы помочь больному. То, что транспортировка, слава богу, удалась – это, прежде всего заслуга врачей из Омска. Просто могу им поклониться. Какие будут прогнозы дальше – покажет время», – отметил специалист.

    Напомним, утром 22 августа Навального увезли из омской больницы скорой медицинской помощи №1 и медицинским бортом доставили в берлинскую клинику «Шарите». При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава.

    Немецкие СМИ сообщали, что Навальный прибыл на лечение в берлинскую клинику «Шарите» в статусе «гостя канцлера»


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •