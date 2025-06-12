Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Посол России в Австрии объявил об уходе с поста
Любинский сообщил о завершении работы послом России в Австрии
Дмитрий Любинский сообщил о завершении своей миссии посла в Австрии, отметив, что впереди его ждут новые задачи и вызовы.
Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ближайшее время завершит свою работу, передает РИА «Новости». Он выступил на приеме по случаю Дня России и рассказал о скором окончании своей почти десятилетней миссии в Австрии.
«В ближайшие недели предстоит завершение моей без малого десятилетней миссии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике», – заявил дипломат.
Любинский лично поблагодарил коллег – руководителей дипломатических миссий России в Вене за плодотворную совместную работу. Он также подчеркнул, что вместе с супругой рад возвращению на родину и отметил, что впереди ждут новые задачи и вызовы. В завершение своей речи посол поздравил всех присутствующих с Днем великой России.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.