Посол России в Австрии объявил об уходе с поста

Любинский сообщил о завершении работы послом России в Австрии

Tекст: Валерия Городецкая

Посол России в Вене Дмитрий Любинский в ближайшее время завершит свою работу, передает РИА «Новости». Он выступил на приеме по случаю Дня России и рассказал о скором окончании своей почти десятилетней миссии в Австрии.

«В ближайшие недели предстоит завершение моей без малого десятилетней миссии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике», – заявил дипломат.

Любинский лично поблагодарил коллег – руководителей дипломатических миссий России в Вене за плодотворную совместную работу. Он также подчеркнул, что вместе с супругой рад возвращению на родину и отметил, что впереди ждут новые задачи и вызовы. В завершение своей речи посол поздравил всех присутствующих с Днем великой России.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.