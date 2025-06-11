  • Новость часаПутин призвал к модернизации баз и аэродромов, чтобы вооружения не стояли «в чистом поле»
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    Что заставило Зеленского забрать тела отправленных на смерть военных
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    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки
    Путин заявил о реализации мер по увеличению поставок вооружений для задач СВО
    Путин: Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 95%
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    37 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    14 комментариев
    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Ппрежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

    11 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
    @ t.me/vr_medinskiy

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

    По информации из его Telegram-канала, Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. Взамен российская сторона получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    «Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», – написал Мединский.

    Кроме того, он объявил, что в четверг Россия и Украина приступят к срочным «санитарным обменам», предусматривающим передачу тяжелораненых военнопленных с линии фронта.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мединский объяснял, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    11 июня 2025, 10:30 • Новости дня
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    Володин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ответ председателя Бундестага Юлии Клекнер о роли СССР во Второй мировой войне.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал ответ председателю Бундестага Юлии Клекнер на обращение к парламенту ФРГ. Документ размещен на сайте Думы.

    Володин напомнил о роли Красной армии в победе над нацизмом и призвал Бундестаг не забывать о решающем вкладе Советского Союза во Второй мировой войне. «Мы с уважением относимся к вкладу союзников. Но нельзя забывать и то, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу и потерял в этой борьбе 27 млн человек», – отметил спикер парламента.

    Володин подчеркнул: «Досадно, что Вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее «бывшей Советской». В этой связи вынужден напомнить – это была Красная армия».

    Володин при этом указал, что выделение украинских солдат среди бойцов Красной армии ради политической конъюнктуры неверно, и предложил также упомянуть белорусских, казахских, грузинских и других военнослужащих бывшего СССР. Он напомнил, что потери России в составе СССР составляли около 70% всех потерь и что Советский Союз выступал против раздела Германии и содействовал ее объединению в 1990 году.

    Председатель Госдумы отметил, что вторая часть его обращения касалась террористических атак киевского режима против жителей России, проводимых, по его словам, по аналогии с нацистской практикой. Володин напомнил Клекнер о недавнем подрыве пассажирского поезда на территории России, подчеркнув, что это был целенаправленный акт против гражданских лиц.

    По словам Володина, киевский режим несет ответственность за развязывание войны против регионов, не признавших новые власти. Отмечается, что вооруженные столкновения продолжались восемь лет вплоть до начала спецоперации России в 2022 году.

    Володин сравнил нынешний киевский режим с нацистским, ссылаясь на факты чествования на Украине деятелей Второй мировой войны, сотрудничавших с нацистской Германией. Документальные свидетельства преступлений украинской стороны, как отмечается, были направлены иностранным наблюдателям и размещены на сайте Госдумы.

    По мнению Володина, передача Германией вооружений украинским властям и появление танков Leopard на российской территории – повод для конфликта между Россией и ФРГ.

    Володин также выразил недоумение по поводу возможной передачи ракет Taurus и подчеркнул, что их использование потребует участия специалистов бундесвера, что фактически приведет к ударам по России немецкими офицерами. Он обратился к Клекнер с вопросом: есть ли у нее мандат на такие действия от немецких избирателей?

    Спикер Госдумы напомнил, что срок полномочий президента Украины, согласно конституции страны, истек год назад, а порядок их продления Основным законом не предусмотрен. Он подчеркнул, что после событий 2014 года и вооруженного переворота в Киеве легитимность украинской власти вызывает вопросы, а первоисточником нынешнего режима стал антиконституционный захват власти.

    В заключение Володин напомнил о многолетнем стремлении России к добрососедским отношениям с Германией и призвал Клекнер задуматься, к чему ведет нынешняя политика Берлина и кто от этого выиграет. Володин подчеркнул, что Россия не начинала войну на Украине, а использует свои вооруженные силы, чтобы прекратить ее.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии.

    Вячеслав Володин предложил Мерцу ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и назвал циничными его слова в поддержку киевских властей.

    Володин также сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    Клекнер в ответ заявила, что депутатам Бундестага известно о роли США, Франции, стран Содружества наций и тогдашней советской армии в освобождении Германии, подчеркнув, что среди советских солдат было много украинцев. Она также указала, что парламент Германии не позволит запугать себя, в том числе в вопросах внешней политики и исторической памяти.

    Кроме того, Клекнер обвинила Москву в происходящем на Украине и заявила, что в Киеве якобы отсутствует нацистский режим. Ее слова распространила пресс-служба Бундестага.

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    11 июня 2025, 18:55 • Видео
    Германия ждет нападения России на Эстонию

    Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    11 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    В Тель-Авиве развернули гигантский российский флаг ко Дню России
    @ vk.com/rentvchannel

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Тель-Авива в честь приближающегося Дня России растянули российский флаг площадью более 600 кв. метров.

    В Тель-Авиве прошла акция, в ходе которой израильтяне развернули российский флаг площадью более 600 кв. метров, передает ТАСС.

    Мероприятие было приурочено к предстоящему празднованию Дня России, который отмечается 12 июня. В акции приняли участие десятки человек.

    После развертывания флага прошли праздничные гулянья. Участники мероприятия исполняли русские песни, водили хороводы и угощались традиционными блюдами.

    День России ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году был принят документ о государственном суверенитете РСФСР. Позднее дата получила статус официального государственного праздника и нерабочего дня.

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что отношения России и Израиля переживали взлеты и падения, стороны сохраняют взаимное уважение.

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    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

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    11 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    Мединский предложил отправить Рютте учебник истории
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Владимир Мединский предложил отправить генеральному секретарю НАТО Марку Рютте школьный учебник истории, чтобы тот мог узнать, что в XII веке Украины не существовало.

    Мединский отметил, что Рютте ранее публично говорил о необходимости сменить переговорщиков с Украиной, сославшись на то, что среди них есть историк, разбирающийся в истории Украины XII века, передает ТАСС.

    Мединский подчеркнул, что Рютте изучал историю в университете, однако, по его словам, бывший премьер-министр Нидерландов мог бы извлечь пользу из школьного учебника, где ясно указано, что подобного государства в указанный период не было.

    До этого Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    11 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Российские фермеры начали открывать переооборудованные из коровников отели

    Tекст: Денис Тельманов

    В России на агротуристических фермах становятся популярными отели, созданные в переоборудованных советских коровниках, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Российские фермеры, занимающиеся агротуризмом, начали создавать отели в переоборудованных коровниках, передает ТАСС. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что популярными становятся именно такие места размещения, а не современные глэмпинги, несмотря на их моду.

    По ее словам, старые коровники советских времен приводятся в порядок, и посетители часто не догадываются о прошлом зданий: «Когда в них зайдешь, и не поймешь, что это коровник, поскольку там красиво», – отметила Лут.

    Она также подчеркнула, что при переоборудовании все санитарные требования строго соблюдаются. Нововведение активно внедряется на предприятиях, где сохранились советские коровники. Сейчас есть несколько подобных объектов на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия достигла рекордной производительности труда в сельском хозяйстве.

    Мария Захарова отметила уникальное культурное многообразие и гостеприимство жителей Дагестана. Автомобильные путешествия по России открывают возможность исследовать страну в собственном ритме благодаря разнообразным маршрутам.

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    11 июня 2025, 11:58 • Новости дня
    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск

    Военный аналитик Онуфриенко: В ЛНР осталось освободить несколько десятков километров

    Военный аналитик оценил темпы освобождения ЛНР от украинских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Командование ВС России не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ЛНР нет. Российские бойцы планомерно решают задачи, сказал газете ВЗГЛЯД Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал оперативную обстановку на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    «На стыке ЛНР, ДНР и Харьковской области идут тяжелые бои. Дело в том, что там противником выстроена мощная линия обороны. Кроме того, в Киеве понимают не только военное, но и политическое значение продвижения наших войск за пределы Луганской и Донецкой народных республик и оказывают сопротивление», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Тем не менее на этом участке фронта наблюдается наступление российской армии. Определяется оно тем, «где противник допускает слабину», пояснил собеседник. Так, несмотря на то что карман вокруг Петровского (украинское название – Грековка) и Нововодяного несколько «застыл», южнее и севернее него есть существенное продвижение.

    «Сейчас у противоборствующей стороны нет возможности насыщать необходимым количеством резервов свои группировки. Но, повторюсь, он не сдается и упорно бьется», – указал Онуфриенко. При этом, по его оценкам, остается несколько десятков километров территории в ЛНР, которую контролируют ВСУ. Задача по ее освобождению решается планомерно и с учетом сохранения жизней российских бойцов.

    «Остался очень узкий участок между Редкодубом (ДНР) и Райгородкой (ЛНР). Но наше командование не руководствуется какими-то политическими амбициями, как это делают украинские власти. Поэтому задачи «любой ценой» освободить остающиеся под контролем противника населенные пункты в ущерб общему положению дел на фронте нет. Отмечу, что параллельно мы наступаем, в частности в Сумской области, а также на Константиновку в ДНР», – заключил аналитик.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

    Вместе с тем российские подразделения увеличили интенсивность огневых налетов по позициям военных ВСУ в районе Петровского в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, фланги противника подвергаются регулярным ударам, что ограничивает возможности украинского командования на этом участке.

    Отметим, в конце марта Владимир Путин сообщал, что российские войска освободили 99% территорий ЛНР. Он подчеркивал: на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках армии России.

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    11 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Тамбовский Котовск отразил массовую атаку украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Массовая атака беспилотников на Котовск Тамбовской области была отражена ночью, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на 11 июня была отражена атака украинских беспилотников на город. Один из сбитых дронов упал и вызвал возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

    На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

    В ночь на среду средства ПВО уничтожили за ночь 32 беспилотника над Воронежской, Курской, Тамбовской, Ростовской областями и Черным морем у побережья Крыма.

    Несколькими днями ранее в результате атаки вражеских беспилотников на одном из предприятий в Мичуринске Тамбовской области начался пожар, три человека получили травмы.

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    11 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    Россия поставила рекорд по поставкам зерна в Египет

    Россия поставила Египту более 10 млн тонн зерна за год

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское зерно стало ключевым компонентом для хлебопекарной промышленности Египта благодаря рекордным объемам экспорта в 2024 году.

    По данным посла России в Каире Георгия Борисенко, Россия стала крупнейшим экспортером зерна в Египет по итогам 2024 года, передает ТАСС.

    Общий объем поставок превысил 10 млн тонн, что является беспрецедентным показателем для мирового рынка.

    Борисенко подчеркнул: «Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в Египет и в прошлом году поставила сюда более 10 млн тонн. Это беспрецедентная цифра, поскольку никто в мире не покупал зерно в таких объемах и никому другому РФ не продавала столько хлеба».

    По информации дипломата, российское зерно активно применяется при производстве хлеба в Египте. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества между Москвой и Каиром в аграрной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посевная кампания в России в 2025 году проходит ускоренными темпами. Поставки гречки из России в Китай в марте выросли почти в три раза и достигли исторического максимума. Группа компаний «Дело» планирует увеличить объемы экспорта зерна в Индонезию через терминал КСК в Новороссийске.

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    10 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку мигранты будут сдавать компьютеру

    Минобрнауки: Экзамен по русскому языку у мигрантов будет принимать искуственный интеллект
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экзамен по русскому языку для мигрантов полностью перейдет на компьютерные и дистанционные технологии с начала 2026 года – в тестовом режиме уже работает соответствующая ИИ-платформа.

    Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

    Вопросы контроля за проведением экзамена обсудили на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Могилевский рассказал, что уже сейчас в опытном режиме действует ИИ-платформа, созданная Томским государственным университетом. Экзамен на этой платформе проходит во всех регионах Сибирского федерального округа, в Луганской народной республике и некоторых других регионах. Также обсуждается возможность введения устной части экзамена для мигрантов.

    Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

    Ранее правительство предложило освободить трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка при получении разрешения на работу.

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    11 июня 2025, 09:43 • Новости дня
    МИД: Потенциал ядерных сил России не понес ущерба после атак Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Российский потенциал ядерного сдерживания не понес существенного ущерба в результате атаки украинских дронов на военные аэродромы страны, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, масштабы последствий атаки украинской стороны, по его мнению, сознательно преувеличиваются. Он заявил, что пострадавшая техника может быть восстановлена, и лишь часть этой техники относится к платформам, которые учитываются в договоре о СНВ, передает РИА «Новости».

    Рябков также отметил, что Россия приостановила выполнение договора о СНВ в 2023 году из-за действий США, однако определенные виды вооружения и техники, определенные договором, могут считаться стратегической авиацией.

    Он пояснил, что остальные системы не попадают под определение стратегических или тяжелых бомбардировщиков по смыслу договора о СНВ. Замминистра подчеркнул, что никаких изменений в возможностях России по ядерному сдерживанию не произошло.

    Газета ВЗГЛЯД писала об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», в ходе которой террористы нанесли удар FPV-дронами по аэродромам стратегической авиации в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    По мнению американской газеты The Wall Street Journal, эти атаки показали, что стратегические бомбардировщики США, сосредоточенные на нескольких военных базах, тоже уязвимы перед подобными налетами.

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    11 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Захарова назвала абсурдом обвинения Кишинева против Русского дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко осудила заявления Кишинева о подрывной деятельности Русского дома, назвав их частью антироссийской кампании.

    Захарова назвала обвинения молдавских властей в адрес Русского дома в Кишиневе абсурдными, передает ТАСС.

    Она заявила: «Действия молдавских властей по денонсации соглашения 1998 года – это, конечно, часть антироссийской русофобской кампании режима Санду, направленной на разрушение двусторонних отношений». Захарова подчеркнула, что все обвинения в адрес России сопровождаются фейками и ложью, а также необоснованными утверждениями о вмешательстве во внутренние дела Молдавии.

    По словам Захаровой, Русский дом объявлен источником дезинформации и обвиняется в пропаганде и подрывной деятельности. Она назвала такие обвинения «неуемным бредом» и подчеркнула их абсурдность. Представитель МИД напомнила, что центр занимается исключительно гуманитарными и просветительскими проектами, а также содействует развитию культурного диалога между народами России и Молдавии.

    Захарова считает, что истинная причина подобных заявлений молдавских властей связана с подготовкой к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября. Она отметила, что Кишинев использует тему «российской угрозы» для создания выгодных условий для голосования и отвлечения внимания общества от острых социально-экономических проблем, возникших при президенте Санду.

    Посольство России ранее назвало циничными планы властей Молдавии закрыть Русский дом.

    Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

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    11 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    В Кремле объяснили выбор третьей страны для переговоров по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Контакты между Россией и Украиной по вопросам урегулирования проходят на нейтральной территории, а не на национальных площадках сторон, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что в переговорах участвуют посредники, в первую очередь среди них значатся США. По его словам, именно поэтому встречи по вопросам украинского урегулирования проходят в третьей стране, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    11 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Премьер Британии оценил перспективы конфискации российских активов

    Стармер заявил о сложностях с передачей замороженных активов России Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обсуждение возможности изъятия российских замороженных средств в Британии сопровождается сложностями и противоречиями, отметил премьер страны Кир Стармер.

    Стармер заявил о том, что вопрос конфискации российских замороженных активов обсуждается с союзниками, передает ТАСС. По его словам, это крайне сложная тема, поэтому быстрых решений ожидать не стоит.

    «Это вопрос, который рассматривается. Но это сложный вопрос. Есть много противоречивых факторов, которые необходимо учитывать при принятии решений. Мы ведем переговоры с союзниками по этому вопросу. Но я не хочу делать вид, что есть легкий ответ на этот вопрос. Это не так», – подчеркнул британский премьер.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщала, что некоторые страны ЕС категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Между тем Еврокомиссия запросила дополнительные 2,1 млрд евро прибыли от замороженных в центральных депозитариях активов России для поддержки Киева.

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    11 июня 2025, 14:51 • Новости дня
    Захарова: Израиль опроверг передачу комплексов Patriot Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о полученных от Израиля разъяснениях по поводу заявлений о передаче ПВО Patriot украинской стороне.

    По ее словам, МИД Израиля опроверг информацию о передаче Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot, полученных ранее от США, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Мы получили разъяснения МИД Израиля о том, что данные утверждения не соответствуют действительности».

    Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО. Позже МИД Израиля опроверг это заявление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ошибка посла в Киеве может стоить Израилю отношений с Россией.

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