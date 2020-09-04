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4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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«Сила Сибири-2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири-2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири-2»? Подробности...
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В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

В Германии есть влиятельные силы, которые трезво оценивают ситуацию вокруг Навального Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
Далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера Алексея Навального. Многие логично считают, что Кремлю эта ситуация невыгодна. А отравление, если оно вообще было, полагают они, должно расследоваться Москвой, так как инцидент произошел на территории России. И до его завершения Европа не должна говорить о новых антироссийских санкциях и закрывать проект «Северный поток – 2». Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживём до понедельника». Подробности...

Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Государство – не машина удовольствия

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Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

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В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

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    В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

    В Германии есть влиятельные силы, которые трезво оценивают ситуацию вокруг Навального    4 сентября 2020, 08:30
    Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
    Текст: Андрей Самохин,
    Андрей Резчиков

    Далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера Алексея Навального. Многие логично считают, что Кремлю эта ситуация невыгодна. А отравление, если оно вообще было, полагают они, должно расследоваться Москвой, так как инцидент произошел на территории России. И до его завершения Европа не должна говорить о новых антироссийских санкциях и закрывать проект «Северный поток – 2».

    Вице-спикер бундестага от оппозиции Вольфганг Кубики заявил в четверг, что не верит в причастность руководства России к отравлению Алексея Навального. Вице-спикер предположил, что «в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь» – они-то, по мнению Кубики, и несут ответственность за инцидент с Навальным. Зампред германского парламента уверен, что Москва сама заинтересована в расследовании случившегося, выявлении и наказании виновных. Но при отсутствии «разумных объяснений» со стороны России, как опасается политик, в отношениях двух стран наступит «ледниковый период».

    В среду глава правительства Германии Ангела Меркель, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступила с утверждением, что Навальный был отравлен «веществом из группы «Новичок». Это заявление сразу же вызвало в западной печати ассоциации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Англии два года назад.

    Неудивительно, что глава британского МИДа Доминик Рааб не стал дожидаться итогов расследования, а отреагировал одним из первых, весьма жестко пригрозив вместе с международными партнерами «принять меры» против Москвы. Схожим образом высказались и в Вашингтоне. Представитель Совета безопасности Белого дома Джон Эллиот накануне заявил, что США решили «работать с союзниками», чтобы привлечь к ответственности причастных.

    При этом заметим, что правительство самой Германии вовсе не требует наказания России. Меркель, похоже, придерживается примерно той же точки зрения, что и оппозиционер Кубики. В своем выступлении накануне она лишь призвала дождаться от российской стороны реакции.

    Подобную осторожность можно объяснить приверженностью Меркель букве закона. Если Скрипаль, по версии Лондона, был отравлен «агентами ГРУ» на территории Англии, то Навального (если его действительно отравили «Новичком») – на территории России. Расследование инцидента находится в российской юрисдикции, напомнил Меркель в беседе по этому поводу шведский премьер Стефан Левен. По его словам, именно Москва должна «расследовать то, что человек чуть не умер», и «наказать ответственных за это».

    Ту же точку зрения сформулировала глава Еврокомиссии, немка Урсула фон дер Ляйен. Она написала в Twitter: «Навальный в своей собственной стране подвергся атаке нервно-паралитическим веществом... Причастные должны быть привлечены к ответственности». В отличие от главы британской дипломатии, фон дер Ляйен не упомянула о «мерах против России». Еще осторожнее высказался представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность новых санкций против России, пока не проведено расследование и не найдены виновные.

    В роли главных «ястребов» в бундестаге выступила партия «Союз 90/Зеленые». Лидер «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт тут же заявила, что из-за инцидента с Навальным трубопровод «Северный поток – 2» больше не считается проектом, который Германия может «реализовать вместе с Россией». Впрочем, очевидно, что Навальный в данном случае был использован лишь как повод лишний раз отомстить Меркель за ее поддержку газопровода. «Зеленые» с завидной регулярностью требуют разорвать контракт на строительство трубопровода, как «угрожающего энергетической безопасности» Германии и всего ЕС.

    Судьба «Потока», похоже, остается для Меркель важнее инцидента с Навальным – канцлер в своем заявлении не упомянула о необходимости санкций или закрытия проекта газопровода. Ранее, напомним, канцлер выступала резко против экстерриториальных санкций США в отношении фирм, участвующих в строительстве и будущей эксплуатации газопровода. То есть вне зависимости от того, какие цели преследовала Меркель, озвучив версию об отравлении Навального «Новичком», не похоже, чтобы канцлер вела дело к резкому обострению отношений с Москвой, полагают парламентарии и эксперты.

    «На одной чаше весов лежит миллиардный проект «Северный поток – 2», а на другой – блогер Навальный.

    Это как песчинка против слона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Здравый смысл подсказывает, что и Москве невыгодно портить отношения с Евросоюзом и ставить под удар «Северный поток – 2» из-за блогера, добавил собеседник. Гердт подчеркнул, что во фракции «Альтернатива для Германии» убеждены – России не нужно отравление Навального в принципе, а сейчас необходимо провести прозрачное расследование случившегося.

    «За последние конфликтные годы отношения Москвы и Берлина прошли проверку на прочность, – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. – После Второй мировой войны в Германии всегда находятся очень влиятельные политики, которые будут делать все, чтобы не разрушить отношения между двумя странами, как этого требуют «Зеленые».

    К числу таких трезвомыслящих политиков, по мнению эксперта, относится и вице-спикер Кубики. Добавим, что ранее, по сообщению DW, тот же политик призывал «критически пересмотреть» санкции против России, поскольку от этих санкций проигрывает сама Германия. Вольфганг Кубики, который входит в либеральную Свободную демократическую партию (СвДП) вряд ли можно отнести к симпатизантам России или к «понимающим Путина», как говорят в Германии. Скорее, этот оппонент Меркель придерживается прагматичной позиции, как и лидер его партии Кристиан Линднер. Тот выступал за возвращение России в «Большую восьмерку».

    «Все-таки Германию и Россию связывают большие экономические и другие интересы, – заметил Рар. – Отличие позиции немецких политиков от британских (в случае с делом Скрипаля) в том, что в Берлине «сильно сомневаются, что за этим отравлением стоит Кремль или российская разведка».

    «В Германии широко высказываются версии о том, что у кого-то из врагов Навального, особенно среди бизнесменов, за которыми он гонялся и раскрывал всевозможные коррумпированные схемы, могла «поехать крыша». Что у такого человека налились глаза кровью – и он попытался устранить Навального», – отметил Рар.

    Трезвые голоса по этому поводу звучат и в Европарламенте. Любой информированный наблюдатель «прекрасно понимает», что «отравление» Навального – против российских интересов, отметил депутат Европарламента от Франции Филипп Оливье в своем Facebook. «Те, кто используют это против России для подрыва дипломатических отношений с историческим союзником – Францией, не могут отрицать, что Навальный нажил себе очень много врагов из-за своей антикоррупционной деятельности», – добавил депутат. Он призвал «не поддаваться на эту уловку» и пожелал блогеру выздоровления, а также выразил надежду, что следствие разберется в ситуации.

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