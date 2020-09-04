В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

Далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера Алексея Навального. Многие логично считают, что Кремлю эта ситуация невыгодна. А отравление, если оно вообще было, полагают они, должно расследоваться Москвой, так как инцидент произошел на территории России. И до его завершения Европа не должна говорить о новых антироссийских санкциях и закрывать проект «Северный поток – 2».

Вице-спикер бундестага от оппозиции Вольфганг Кубики заявил в четверг, что не верит в причастность руководства России к отравлению Алексея Навального. Вице-спикер предположил, что «в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь» – они-то, по мнению Кубики, и несут ответственность за инцидент с Навальным. Зампред германского парламента уверен, что Москва сама заинтересована в расследовании случившегося, выявлении и наказании виновных. Но при отсутствии «разумных объяснений» со стороны России, как опасается политик, в отношениях двух стран наступит «ледниковый период».

В среду глава правительства Германии Ангела Меркель, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступила с утверждением, что Навальный был отравлен «веществом из группы «Новичок». Это заявление сразу же вызвало в западной печати ассоциации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Англии два года назад.

Неудивительно, что глава британского МИДа Доминик Рааб не стал дожидаться итогов расследования, а отреагировал одним из первых, весьма жестко пригрозив вместе с международными партнерами «принять меры» против Москвы. Схожим образом высказались и в Вашингтоне. Представитель Совета безопасности Белого дома Джон Эллиот накануне заявил, что США решили «работать с союзниками», чтобы привлечь к ответственности причастных.

При этом заметим, что правительство самой Германии вовсе не требует наказания России. Меркель, похоже, придерживается примерно той же точки зрения, что и оппозиционер Кубики. В своем выступлении накануне она лишь призвала дождаться от российской стороны реакции.

Подобную осторожность можно объяснить приверженностью Меркель букве закона. Если Скрипаль, по версии Лондона, был отравлен «агентами ГРУ» на территории Англии, то Навального (если его действительно отравили «Новичком») – на территории России. Расследование инцидента находится в российской юрисдикции, напомнил Меркель в беседе по этому поводу шведский премьер Стефан Левен. По его словам, именно Москва должна «расследовать то, что человек чуть не умер», и «наказать ответственных за это».

Ту же точку зрения сформулировала глава Еврокомиссии, немка Урсула фон дер Ляйен. Она написала в Twitter: «Навальный в своей собственной стране подвергся атаке нервно-паралитическим веществом... Причастные должны быть привлечены к ответственности». В отличие от главы британской дипломатии, фон дер Ляйен не упомянула о «мерах против России». Еще осторожнее высказался представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность новых санкций против России, пока не проведено расследование и не найдены виновные.

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В роли главных «ястребов» в бундестаге выступила партия «Союз 90/Зеленые». Лидер «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт тут же заявила, что из-за инцидента с Навальным трубопровод «Северный поток – 2» больше не считается проектом, который Германия может «реализовать вместе с Россией». Впрочем, очевидно, что Навальный в данном случае был использован лишь как повод лишний раз отомстить Меркель за ее поддержку газопровода. «Зеленые» с завидной регулярностью требуют разорвать контракт на строительство трубопровода, как «угрожающего энергетической безопасности» Германии и всего ЕС.

Судьба «Потока», похоже, остается для Меркель важнее инцидента с Навальным – канцлер в своем заявлении не упомянула о необходимости санкций или закрытия проекта газопровода. Ранее, напомним, канцлер выступала резко против экстерриториальных санкций США в отношении фирм, участвующих в строительстве и будущей эксплуатации газопровода. То есть вне зависимости от того, какие цели преследовала Меркель, озвучив версию об отравлении Навального «Новичком», не похоже, чтобы канцлер вела дело к резкому обострению отношений с Москвой, полагают парламентарии и эксперты.

«На одной чаше весов лежит миллиардный проект «Северный поток – 2», а на другой – блогер Навальный.

Это как песчинка против слона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Здравый смысл подсказывает, что и Москве невыгодно портить отношения с Евросоюзом и ставить под удар «Северный поток – 2» из-за блогера, добавил собеседник. Гердт подчеркнул, что во фракции «Альтернатива для Германии» убеждены – России не нужно отравление Навального в принципе, а сейчас необходимо провести прозрачное расследование случившегося.

«За последние конфликтные годы отношения Москвы и Берлина прошли проверку на прочность, – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. – После Второй мировой войны в Германии всегда находятся очень влиятельные политики, которые будут делать все, чтобы не разрушить отношения между двумя странами, как этого требуют «Зеленые».

К числу таких трезвомыслящих политиков, по мнению эксперта, относится и вице-спикер Кубики. Добавим, что ранее, по сообщению DW, тот же политик призывал «критически пересмотреть» санкции против России, поскольку от этих санкций проигрывает сама Германия. Вольфганг Кубики, который входит в либеральную Свободную демократическую партию (СвДП) вряд ли можно отнести к симпатизантам России или к «понимающим Путина», как говорят в Германии. Скорее, этот оппонент Меркель придерживается прагматичной позиции, как и лидер его партии Кристиан Линднер. Тот выступал за возвращение России в «Большую восьмерку».

«Все-таки Германию и Россию связывают большие экономические и другие интересы, – заметил Рар. – Отличие позиции немецких политиков от британских (в случае с делом Скрипаля) в том, что в Берлине «сильно сомневаются, что за этим отравлением стоит Кремль или российская разведка».

«В Германии широко высказываются версии о том, что у кого-то из врагов Навального, особенно среди бизнесменов, за которыми он гонялся и раскрывал всевозможные коррумпированные схемы, могла «поехать крыша». Что у такого человека налились глаза кровью – и он попытался устранить Навального», – отметил Рар.

Трезвые голоса по этому поводу звучат и в Европарламенте. Любой информированный наблюдатель «прекрасно понимает», что «отравление» Навального – против российских интересов, отметил депутат Европарламента от Франции Филипп Оливье в своем Facebook. «Те, кто используют это против России для подрыва дипломатических отношений с историческим союзником – Францией, не могут отрицать, что Навальный нажил себе очень много врагов из-за своей антикоррупционной деятельности», – добавил депутат. Он призвал «не поддаваться на эту уловку» и пожелал блогеру выздоровления, а также выразил надежду, что следствие разберется в ситуации.

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