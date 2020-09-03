Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

«Определенные силы на Западе желают рассорить Россию и Германию так, чтобы две страны больше никогда вместе не сходились», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призывы европейских и американских политиков ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«У меня есть две версии. Происходящее выгодно тем силам, которые желают изгнать и отодвинуть Россию из Европы навсегда. Они хотят обвинить Москву во всех смертных грехах, сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2» и рассорить Россию с Германией так, чтобы две страны больше никогда не сходились вместе», – сказал немецкий политолог Александр Рар.

«Для этого у определенных сил на Западе есть масса поводов и масса геополитических интересов. Другой вопрос заключается в том, как они смогли отравить Навального на территории РФ? Но об этом лучше спросить российских следователей», – отметил политолог.

«Вторая версия – у кого-то из влиятельных бизнесменов могла поехать крыша из-за расследований Навального. Думаю, он многим испортил карьеру, и некоторые из них могли многое потерять», – добавил Рар.

«Но в любом случае главное, чтобы врачи из Омска и Берлина провели не отдельные исследования, а общее. Им нужно провести консилиум. Тогда картина произошедшего станет яснее», – считает эксперт.

Он также предложил, что «история с Навальным может иметь такие же последствия, как и история со Скрипалем». «Коллективный Запад наверняка введет санкции. Правда, не экономические, потому что это вредно и для Запада, а политические. Возможно будут высказаны какие-то запреты и пойдет высылка дипломатов», – прогнозирует политолог.

Собеседник также предположил, что информационный фон вокруг России будет намеренно испорчен, в том числе в преддверии выступления президента Владимира Путина на Генассамблее ООН 22 сентября.

«В адрес России будет сыпаться много грязи, особенно в прессе. Атмосфера будет портиться. Не думаю, что ситуация дойдет до кардинальных политических изменений, но фон будет испорчен», – заключил Рар.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.