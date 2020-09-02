США пообещали наказать виновных в «отравлении» Навального

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены выводами немецких властей о ситуации с Алексеем Навальным и приняли решение работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных, сообщил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Эллиот.

«Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы эти люди в России были привлечены к ответственности, куда бы ни вели свидетельства, и введем ограничения на средства для их злонамеренных действий», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным.

«Я была проинформирована канцлером Меркель, что лидер российской оппозиции Навальный был отравлен нервно-паралитическим средством в своей собственной стране. Виновные должны понести наказание», – написала фон дер Ляйен в своем Twitter.

В свою очередь глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.

«Есть очевидный повод, чтобы призвать российское правительство к ответу. Оно должно сказать правду по поводу того, что произошло с Навальным. Мы будем тесно работать с Германией, нашими союзниками и международными партнерами, чтобы продемонстрировать, что за применение запрещенного химического оружия где-либо в мире наступают последствия», – передает ТАСС его слова в заявлении британского МИД.

Рааб выступил с утверждением, якобы «Навальный был отравлен «Новичком», нервно-паралитическим веществом, которое ранее было применено со смертельными последствиями в Великобритании».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.