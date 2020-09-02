Россия запросила у Германии информацию о состоянии Навального

Минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил представитель немецкого ведомства.

«Запрос поступил 27 августа. О содержании, как обычно, мы не можем раскрывать информацию», – сказал представитель минюста, передает ТАСС.

По данным источника «Интерфакса», российская сторона попросила уточнить, чем лечат Навального.

«В запросе к немецким коллегам, в частности, есть вопросы, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния», – сказал собеседник агентства.

МВД России начало доследственную проверку после госпитализации Навального. Сильнодействующие вещества в ходе проверки выявлены не были.

Напомним, 20 августа в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Однако, по его словам, омских медиков начали критиковать сторонники Навального за якобы намеренную задержку транспортировки пациента.

Газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что задержка с транспортировкой была связана исключительно с пассивной позицией бригады немецких врачей, вылетевших за Навальным в Омск.

Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.