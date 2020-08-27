Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

Полная хронология транспортировки блогера Алексея Навального в Германию показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

«Из хроники событий 21 и 22 августа следует, что медики, экстренно прилетевшие за пациентом Навальным, не спешили с тем, чтобы забрать его из больницы», пишет «Коммерсант».

По имеющейся в расположении издания хронологии, немецкие врачи фактически задержали рейс на несколько часов.

Так, 21 августа в 12.10 самолет со специалистами из Германии совершил посадку в омском аэропорту. Спустя 20 минут им было предложено лично осмотреть Навального и провести консилиум по его дальнейшей судьбе. Однако, немецкие врачи ответили, что не собираются осматривать блогера в омской больнице и поехали в гостиницу.

Только в 17.00 по местному времени после разговора с сотрудниками омской больницы, немцы прибыли к Навальному. В течение последующих двух часов они проводили осмотр пациента с целью оценки его возможной транспортировки из России.

В 20.00 были получены результаты анализов Навального из нескольких независимых лабораторий. Спустя 30 минут после этого был проведен медицинский консилиум с участием московских специалистов и принято решение о его вывозе на лечение в Берлин.

В 23.00 было получено письменное подтверждение клиники Charitе о готовности к приему пациента, а также письменное согласие супруги Навального Юлии и его брата на транспортировку.

В 23.10 борт международной санавиации назначил вылет в Германию на 8 утра 22 августа. При этом от российских медиков поступало предложение ускорить вылет, на что от немецкой стороны был получен отрицательный ответ.

В 05.40 22 августа Навальный был передан реанимационной бригаде скорой помощи для транспортировки в аэропорт Омска. В 6 утра реанимобиль с пациентом отправился в аэропорт. Таким образом, общее время пребывания оппозиционера в клинике составило 44 часа.

Отмечается, что за это время Навальному выполнено восемь биохимических анализов крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови, шесть общих анализов крови. Кроме того, медики пять раз делали ему кардиограмму, провели 25 исследований уровня глюкозы и четыре общих анализа мочи.

В 06.25 после прибытия машины скорой помощи с Навальным к самолёту его осмотрела бригада медицинских работников международной компании санитарной авиации. В 07.45 пациента погрузили на борт и ровно в 8 часов самолет с политиком оторвался от ВПП.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом.

Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.