В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин

Анализы показали наличие алкоголя и кофеина в моче блогера Алексея Навального, сообщили в минздраве Омской области.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», – передает заявление регионального минздрава РИА «Новости».

Омские врачи также выразили готовность сотрудничать с берлинской клиникой «Шприте», куда доставлен Навальный. Медики готовы предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.

Напомним, Навального, которого утром вывезли медицинским бортом из Омска, доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В субботу утром блогера увезли из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт для последующего перелета в Германию и проведения курса лечения в Берлине.

Накануне из Нюрнберга в Омск прибыл борт для транспортировки Навального в Германию. При этом по просьбе немецкой медицинской бригады вылет задержали до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ к условиям работы летного состава. В тот же день супруга Навального подписала заявление с просьбой о транспортировке блогера.