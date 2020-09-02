Песков: Германия не информировала РФ о своих выводах об «отравлении» Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» блогера Алексея Навального «Новичком».

«Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, информировал ли Берлин российскую сторону о своих выводах про «отравление» Навального, и о том, есть у российской стороны такие данные.

Между тем курс рубля в ходе торгов на Мосбирже отреагировал падением на заявление правительства Германии о Навальном. По данным на 16.54 мск, курс доллара вырос на 2,23%, до 75,22 рубля, курс евро – на 1,59%, до 89,05 рубля.

Германский МИД в среду заявил о намерении вызвать российского посла в Берлине. Германские военные токсикологи установили, что блогера якобы «отравили веществом из группы «Новичок».

В среду минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД России сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

При этом российские криминалисты не нашли в теле блогера отравляющих веществ, они сообщили, что основной диагноз Навального – нарушение углеводного обмена, сопутствующий – панкреатит.

В среду правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.