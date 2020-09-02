Германия отказалась связывать «Северный поток – 2» с Навальным

Правительство Германии считает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» не зависит от ситуации с блогером Алексеем Навальным, который лечится в ФРГ.

«Возможно, вы следили за летней пресс-конференцией канцлера (Ангелы Меркель) в пятницу. Она также высказалась на этот счет, подчеркнув, что мы должны рассматривать одно и другое сепаратно. Она пояснила, как и мы неоднократно поясняли здесь, что, по нашему мнению, «Северный поток – 2» должен быть достроен, это по сути экономический проект, в котором участвуют экономические представители из России и Европы», – цитирует РИА «Новости» заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер.

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер отметил, что ФРГ заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Россией.

«Для этого Россия должна создать соответствующие условия», – приводит слова Бургера ТАСС.

Он добавил, что отношения между странами были омрачены убийством гражданина Грузии в Берлине, хакерской атакой против Бундестага и воссоединением Крыма и России.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2». Берлин, по словам канцлера, настаивает на необходимости достроить газопровод.

В Госдуме отметили, что Германия пытается демонстрировать независимость от курса, продвигаемого США в Европе.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Напомним, блогер Алексей Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.