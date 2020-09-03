Замглавы Бундестага не поверил в причастность Кремля к инциденту с Навальным

Вице-председатель германского Бундестага (парламента ФРГ) Вольфганг Кубикки заявил, что не верит в причастность руководства России к инциденту с Алексеем Навальным и что Москва сама должна быть заинтересована в расследовании случившегося.

«Поскольку я не хочу верить в то, что [президент России] Владимир Путин или правительство стоят за этим нападением, но в России есть силы, которые отчасти ведут самостоятельную жизнь, я говорю еще раз и надеюсь, что это услышат: российские власти, правительство и Владимир Путин должны быть сами заинтересованы в прояснении этого инцидента и наказании ответственных за него», – передает ТАСС слова Кубикки в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Если дело обстоит иначе, если мы не получим разумных объяснений со стороны России, то в последующие недели, месяцы и годы наступит «ледниковый период» в отношениях между Германией и Россией», – предостерег он. Замглавы Бундестага не исключил экономических санкций против Москвы в случае, если в ФРГ придут к выводу, что за инцидентом стоят госструктуры России.

Одновременно Кубикки выступил против немедленного прекращения реализации проекта «Северный поток – 2». «Я скептично отношусь к тому, чтобы в нынешней фазе проект таких масштабов ставился под вопрос», – сказал он.

Напомним, в среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.