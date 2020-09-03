Навальным затыкают «Северный поток – 2»

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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 00:33  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Начало учебного года на Украине преподнесло местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    Навальным затыкают «Северный поток – 2»

    Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада    3 сентября 2020, 00:30
    Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
    Текст: Михаил Мошкин

    Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок, заявили немецкие военные токсикогологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.

    В среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что блогера Алексея Навального отравили «веществом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель назвала «удручающей» информацию об отравлении и добавила, что злоумышленники явно покушались на убийство блогера. По замыслу преступников, Навальный «должен был замолчать», подчеркнула Меркель. Германский МИД вызвал к себе и оповестил посла России Сергея Нечаева о выводах токсикологов бундесвера. Меркель, в свою очередь, пообещала рассказать обстоятельства дела партнерам по Евросоюзу и НАТО, после чего будет согласована общая реакция Запада.

    Соединенные Штаты, впрочем, не замедлили с реакцией. Представитель совета безопасности Белого дома Джон Эллиот заявил, что США не только глубоко обеспокоены выводами немецких властей о Навальном, но и приняли решение работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных. Такую же позицию заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, о чем она написала в своем Twitter.

    Москва со скепсисом восприняла заявления Берлина о том, что Навальный стал жертвой боевого яда. Напомним, что врачи клиники скорой помощи в Омске, куда изначально был доставлен блогер, не обнаружили никаких ядов в организме Навального.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что до вывоза в Германию пациенту провели целый комплекс анализов и не выявили никаких отравляющих веществ. Разъяснения вновь дал и главный токсиколог Омской области и Александр Сабаев. По его словам, органы пациента, отвечающие за вывод ядов из организма, а именно почки, печень и легкие, не были повреждены – это говорит о том, что токсикант (яд) в них не попадал.

    Москва ставит под сомнение заявления немецких политиков и экспертов, но при этом готова к всестороннему взаимодействию с Берлином по выяснению ситуации. Такой вывод можно было сделать из слов Пескова. Генпрокуратура России направила в ФРГ официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ, напомнил представитель Кремля.

    «На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня», – констатировала представитель МИД России Мария Захарова.

    Посол в Берлине Нечаев, которого вызвали в немецкий МИД не получил «ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок, ничего, ровным счетом ничего», констатировала Захарова.

    Обвинения в использовании «Новичком» не остались без внимания российских парламентариев. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что ситуация с Навальным будет рассмотрена «как пример вмешательства в дела России». А зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин напомнил, что химические вещества из группы «Новичок» сейчас производятся в лабораториях на территории Грузии и США. «Обвинения в наш адрес абсурдны и не носят никакой аргументации», – заметил депутат. По его мнению, обвинения, которые озвучила Меркель – продолжение серии нападок на Россию, которая началась два года назад делом об отравлении в Солсбери. Именно тогда яд «Новичок» и стал широко известен после отравлением в этом английском городе обвиненного в России в шпионаже  офицера спецслужб Сергея Скрипаля.

    Но даже в сравнении с делом Скрипалей, в котором обвинения в адрес России строились на формулировках типа «весьма вероятно», версия об отравлении Навального «Новичком» выглядит как шитая белыми нитками, отмечают эксперты. «После отравления Скрипалей в Великобритании сразу появились сообщения о том, что пострадали несколько полицейских, прибывших на место происшествия. Один мужчина позднее даже умер после контакта с бутылочкой из-под духов, содержавшей, как утверждалось, яд «Новичок». В общем, перечисляли довольно большое число жертв, помимо самих Скрипалей. В случае с Навальным мы не видим ни одного, – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. – Поэтому сообщение бундесвера об отравлении Навального вызывает сразу множество вопросов. В первую очередь:

    как один человек может быть отравлен «Новичком», а все вокруг – не пострадали?».

    Баширов убежден, что Навального никто не стал бы выдавать ни в одну западную страну, будь он реально отравлен «Новичком». «Даже если допустить эту версию, отправка его за рубеж была бы чистым безумием. Сумасшедших нет ни в одной стране мира во власти или в спецслужбах», – подчеркнул собеседник.

    «Немецкие власти заинтересованы в объективном расследовании этого случая. Это надо четко понимать, – отметил Баширов. – Два года назад их уже водили за нос британские спецслужбы в истории со Скрипалями. Тогда Лондон распространял среди стран Евросоюза очень странный доклад в формате PDF, пытался всех убедить, что нужны санкции за отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери».

    Баширов тоже отмечает, что яды группы «Новичок» есть у очень многих стран, в том числе у западных. «Теперь у немцев появляется прекрасная возможность запросить все первичные материалы дела Скрипалей. Посмотрим, какие данные им дадут британцы, а какие давать откажутся», – заметил эксперт.

    «Эта грязная политическая провокация, которая оказалась очень трагичной для Алексея Навального. Ее организаторы пытаются нанизать два события на одну ось: на «Новичок» для Скрипалей – «Новичок» для Навального. В конечном счете все это выльется в международное расследование, которое откроет многие нелицеприятные страницы о деятельности людей, которые все это организовали. И, конечно, России там не будет ни в качестве организатора, ни в качестве заказчика», – резюмировал Баширов.

    В отличие от Баширова, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев не надеется на непредвзятое международное расследование. Он предлагает сразу приготовиться к неблагоприятному для России сценарию развития событий. По мнению Тимофеева, на Западе возобладает, скорее всего, идея применить против Москвы санкции по линии ОМУ (оружие массового поражения). И главный вопрос: как далеко решат пойти в Евросоюзе, и, особенно, в США, с учетом возможного ущерба для себя.

    «Так как у Навального, по словам немцев, найдено вещество из группы «Новичка», Германия или любой другой член ЕС может поставить вопрос о санкциях ЕС против РФ. Правовой механизм для таких санкций создан еще в 2018 году – это решение Совета Евросоюза 2018/1544 от 15 октября 2018 г. Механизм предполагает заморозку активов и визовые санкции против тех, кто так или иначе создает химическое оружие, применяет его или вовлечен в подготовку его применения», – напоминает Тимофеев в своем Facebook. Теоретически ЕС может заблокировать кого угодно, «включая любые компании», предупреждает эксперт.

    «Со стороны самих США санкции по Навальному тоже возможны. И они потенциально более опасны, нежели меры ЕС. Правовой механизм тоже уже существует. Есть, например, уже готовый указ Трампа № 13883 от 1 августа 2019 года. Он определял санкции по Солсбери, но может использоваться и по Навальному», – предупреждает Тимофеев и перечисляет меры из этого арсенала: дальнейшие ограничения на кредитование России, новые экспортно-импортные ограничения, понижение уровня дипотношений, ограничения против национальных авиакомпаний.

    «В целом, инцидент является подарком для «ястребов». Шансы на прохождение более жестких санкций по «Северному потоку – 2» в Конгрессе повышаются.

    Для избирательной кампании в США этот скандал – тоже «благо». Поругать в очередной раз Россию – чего еще можно пожелать? – риторически спрашивает Тимофеев, добавляя, что для Москвы вновь встает вопрос о защите своей экономики от карательных мер Запада.

    И действительно «ястребы» в Вашингтоне быстро поймали пас, посланный им из Берлина, начав наступление на интересы России. «Остановите трубопровод «Северный поток – 2», чтобы привлечь русских к ответственности», – написал в своем Twitter сенатор-республиканец Том Коттон. Этот сенатор и в прошлом выступал с инициативами, направленными против российского проекта, напоминают РИА «Новости».

    «Теперь можно ожидать чего угодно – на Россию будут давить. Возможно, будут предлагать: «Покайтесь за отравление Навального, тогда мы оставим «Северный поток – 2». Россия окажется перед этим выбором, – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. – Но стоит помнить, что обвинительный приговор нашей стране уже и так вынесен. Для наших западных визави приемлема только капитуляция России и ее политической системы».

    Тому, что на Западе говорят о России, удивляться совершенно не стоит, напомнил политолог. «Сочетание ГРУ и «Новичка» как образа России формируется уже годами. Случай с Навальным – кульминация этой истории. Причем, на этот раз все случилось на российской территории, с российским гражданином. Наиболее адекватным ответом на требования Запада был бы тот, что существует в русском языке как выражение «послать на три буквы», – сыронизировал Бордачев.

    С аналогичным мнением выступил и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, который считает, что данная история показывает – отношения с Западом переживают коллапс. «Нынешний случай экстраординарен, поскольку крупная международная кампания с очень вероятными серьезными санкциями объявляется не из-за преступления, предположительно совершенного на территории какого-то из государств Запада – будь то смерть Литвиненко, покушение на Скрипалей либо атаки на бывших чеченских боевиков в Германии или Австрии, – пишет он. – Речь идет о событии, которое случилось с российским гражданином в пределах Российской Федерации. Каковое может считаться крайне прискорбным и даже ужасным, но не затрагивает интересы кого-либо из внешних партнеров». 

    А поэтому конструктивная позиция Москвы ничего не даст, так как от нее Запад будет ждать только явки с повинной. «Так что, вероятно, единственной линией поведения был бы резкий отказ подчиняться диктату и вмешательству во внутренние дела и прекращение дискуссии с внешними партнерами на этот счет», – полагает Лукьянов.


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