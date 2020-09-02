Россия не получила от Германии фактуры по ситуации с Навальным

Россия на данный момент не получила от Германии никаких материалов, касающихся ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вот сейчас 20.30 примерно по московскому времени. На этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу: ни по ранее направленным запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня», – передает ТАСС ее слова.

Также Захарова призвала ФРГ предоставить Москве документальные материалы по «отравлению» Навального.

«Нам нужны формулы, нам нужны заявления медицинских учреждений, нам нужны документальные материалы, которые должны быть переданы на официальный запрос российской стороны. Разве на это что-то можно возразить? Ничего нельзя. Положите на бумагу ваши данные, передайте российской стороне. Наше посольство работает круглосуточно, очень ждет этих материалов. Все остальное называется просто: «информационная кампания», – передает РИА «Новости» ее заявление.

По словам представителя российского МИД, если речь идет о таком серьезном деле, то «должны быть предоставлены официальные материалы», с которыми «должны разбираться профессионалы» – врачи, которые могут их компетентно прокомментировать. Она также призвала дипломатов делать все для того, чтобы оперативно передать соответствующие материалы.

«Странно это напоминать таким профессионалам, которыми являются наши германские партнеры. Дайте нормальную информацию, дайте фактуру, дайте данные, с которыми можно работать. Все остальное является политическими заявлениями», – отметила Захарова.

Кроме того, в заявлении дипмиссии России в Германии говорится, что никакой субстантивной фактуры по делу Навального послу России в МИД ФРГ не передавалось.

«Второго сентября 2020 года посол Российской Федерации в Германии был приглашен в МИД ФРГ и проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ по так называемому «делу Навального». При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось», – говорится в заявлении посольства.

Также в заявлении диппредставительства сказано, что «посольство России в ФРГ призывает партнеров избегать политизации инцидента с блогером Алексеем Навальным и опираться на факты».

«Ожидаем от германской стороны максимально оперативного ответа на направленный 27 августа 2020 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации А. Навального. Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки. Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», – заключили в посольстве.

Напомним, в среду правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем стало известно, что США приняли решение работать с союзниками, чтобы привлечь к ответственности причастных. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.