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19 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:39  |  vz.ru
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Европа нашла виноватого в газовом кризисе

В Европе требуют наказать Газпром Егор Алеев/ТАСС
Европа нашла виновного в энергетическом кризисе – это Газпром. По крайней мере, так считают 43 депутата Европарламента. Даже аварию на заводе в Новом Уренгое они не считают случайной и требуют от ЕК начать антимонопольное расследование, наказав Россию. У Газпрома имеются сильные аргументы в противовес обвинениям. Однако во время прошлого антимонопольного расследования Газпрому пришлось пойти на компромисс. Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США Adam Schultz/White House/Global Look Press
Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление. Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Американская «аристократия» побежит в Евросибирь

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический». Подробности...
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Русское кино в долгу у России

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Система госфинансирования фильмов – пережиток СССР, где государство давало деньги на все кинопроизводство по понятным причинам. А сейчас нужны ли нам такие подачи? Подробности...
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Над либералами надругались с помощью УГ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Безусловно, искренние антикоммунисты обмануты Волковым – Навальным в самых лучших чувствах, и обмануты жестоко. Можно даже сказать, что над ними цинически надругались. Подробности...
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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Вместо «ямы на Павелецкой» появился футуристический ландшафтный парк

Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Байден научит Францию смирению перед американской ложью

    Бегство из Афганистана и скандал с подлодками разрушили иллюзии европейцев о союзе с США    19 сентября 2021, 16:22
    Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press
    Текст: Алексей Нечаев

    Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление.

    После того, как Франция отменила совместные с США торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения и отозвала послов из Вашингтона и Канберры, скандал вокруг создания оборонного партнерства AUKUS получил продолжение. Выяснилось, что США, Британия и Австралия сговорились о создании альянса на саммите G7 в Корнуолле буквально под носом у президента Эммануэля Макрона, тем самым лишив Францию многомиллиардного контракта на строительство атомных подлодок.

    Как пишет Sunday Times, Лондон был предупрежден о том, что соглашение может ухудшить отношения Британии с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф «совершенно секретно». Также на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию.

    Теперь же Франция обвиняет Австралию в предательстве, а США – в двуличии и лживости. Глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Париж впервые в истории отозвал посла из Вашингтона, что свидетельствует о силе кризиса между двумя странами. Кроме того, Франция задалась вопросом о прочности альянса с США и недовольна тем, что Вашингтон формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Также по инициативе Макрона в НАТО началось обсуждение новой концепции Североатлантического альянса. Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИД, «повлияет на определение этой стратегии».

    Отдельно Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании: «В случае с Великобританией необходимости в этом нет, ведь Парижу известна британская «политика постоянного оппортунизма». Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, «в этой истории у Великобритании роль пятого колеса».

    Вместе с тем министр призвал Европу «обзавестись собственным стратегическим компасом». «Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года», – указал Ле Дриан, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.

    Парижская пресса напоминает, что Франция считает себя крупной державой Индо-Тихоокеанского региона из-за заморских территорий – Новой Каледонии и Французской Полинезии, которые дают ей стратегический военный плацдарм, не имеющий аналогов у других европейских стран.

    Кроме того, как сообщает France 24 (подконтрольный правительству медиаресурс), скандал вокруг AUKUS развеял надежды на возрождение отношений между Парижем и Вашингтоном несмотря на то, что Джо Байден сменил в Белом доме Дональда Трампа. Тем не менее в воскресенье стало известно о желании Байдена провести с Макроном двусторонние переговоры.  

    «Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга. США играют только за себя. Поэтому ЕС выиграет от того, что будет вести независимую от США политику», – убежден французский депутат Европарламента Тьерри Мариани. 

    «Мы, конечно, видели, что Макрон отозвал послов, но это все спектакль», – считает Мариани, выразивший уверенность, что «через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее». По его мнению, Франция «смирится уже с тем, что будет просто политическим спутником США». Он полагает, что развитие отношений двух стран зависит от результатов предстоящих президентских выборов во Франции.

    Схожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. «Франция не имеет военных сил и экономических возможностей для того, чтобы громко хлопнуть дверью и покинуть НАТО. В Париже правит Макрон, а не де Голль. Однако Франция намерена еще активнее продвигать идею стратегической автономии Европы. Ей, правда, в этом вопросе будут мешать страны Прибалтики и Польша, а вот немцы, скорее всего, постараются вместе с Францией оказывать сопротивление США в военно-стратегических вопросах», – предполагает собеседник.

    «Также во время председательства в ЕС в 2022 году Франция постарается скорректировать свои отношения не только с Вашингтоном, но и с Лондоном. С Британией ее многое связывает: это и Ланкастерское соглашение в сфере оборонной политики, подписанное в 2010 году, и совместное тестирование ядерного оружия с помощью французской аппаратуры, и многое другое. Поэтому, думаю, подвижки на этом направлении будут заметны», – прогнозирует Федоров.

    «Стремление Франции к автономии станет шагом в сторону большей независимости и меньшей связности с США.

    Но подобные вопросы имеют инерционный характер и не решаются за год-два. Формирование военной автономии Европы уже идет, однако этот процесс займет десятилетия. Каких-то быстрых результатов здесь ожидать не стоит», – добавляет директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Главное, что мы видим – это разрушение иллюзий у французских политиков. Они надеялись, что с приходом Байдена Вашингтон будет решать свои задачи в рамках форматов многосторонности, консультируясь с союзниками по всем вопросам. А сейчас на фоне Афганистана и скандала с подлодками эти иллюзии разрушились. И дело здесь не в Трампе или в Байдене. Просто интересы США расходятся с интересами стран Европы, поэтому в Париже сейчас вряд ли кто-то мечтает о том, чтобы вернуться в прошлое», – добавил собеседник.

    Сенатор Алексей Пушков также считает, что Франция скорее замкнется на ЕС, будет строить так называемые автономные европейские вооруженные силы и выступать за собственно европейскую внешнюю политику. «Но речи о ее выходе из НАТО пока не идет», – полагает политик. 

    При этом не стоит недооценивать и идеологический фактор, который приобрел «довлеющий характер». По словам сенатора, нынешняя правящая во Франции элита, за исключением ее небольшой голлистской части, встроена в европейский «либеральный интернационал» и воспринимает Россию и Китай как противников. «Более реалистический сценарий – углубление трещин в западном альянсе без его распада», – заключил Пушков.

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