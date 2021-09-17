В сознании Австралии Китай превратился в монстра

«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS?

В четверг США, Великобритания и Австралия внезапно объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. В ходе видеопрезентации лидеры трех стран Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон сообщили, что первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками.

При этом в регионе уже действует влиятельный оборонный блок QUAD, называемый «азиатским НАТО», в который входят США, Япония, Австралия и Индия.

О том, для чего создается AUKUS и какие изменения геополитической обстановки ждут теперь Тихоокеанский регион, газета ВЗГЛЯД поговорила со старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН Алексеем Куприяновым.

ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, изменится ли теперь стратегический расклад сил в южной части Тихого океана?

Алексей Куприянов: Конечно. В значительной степени потому, что Австралия или, по крайней мере, нынешнее руководство в Канберре явно решило примкнуть к антикитайской оси государств. До этого оно пыталось вести самостоятельную игру, опираясь при этом на сотрудничество с Францией, с Индией. Тем самым Австралия пыталась как-то удержаться от сдвига в сторону американского периметра.

Алексей Куприянов (фото: Владимир Трефилов)

Создание AUKUS стало очень серьезным событием и для Индии, и для Франции. Разрыв «сделки века» на строительство атомных субмарин – это не только удар по французской судостроительной отрасли, но и удар по амбициям Парижа в этой части света, ведь французы рассматривали Канберру как одного из ключевых союзников. И это достаточно неприятный сигнал для Дели. Индийцы сближались с австрало-французской осью, чтобы уравновесить свои отношения с американцами в частности.

ВЗГЛЯД: Чем объяснить такое скандальное поведение Австралии? Страхом перед китайской экспансией? Подобно тому, как в годы Второй мировой она опасалась японского вторжения?

А. К.: Да, она давно опасалась китайской экспансии. Собственно, тут ничего нового нет. Канберра и вступила в QUAD именно по этой причине.

Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. И они очень эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу. Примерно такая же ситуация, к слову, и в Индии.

Каждый китайский шаг в зоне своего стратегического доминирования (а под этим Канберра подразумевает зону Южной Пацифики) воспринимается как признак экспансии.

Китайцы там действительно действуют, но их шаги – преимущественно экономические. Какого-либо серьезного военного присутствия у Пекина в этом регионе нет и не предвидится. В реальности там китайского влияния нет или оно достаточно слабое, однако в общественном сознании Австралии Китай постепенно превращается в монстра, который только и мечтает, как бы захватить острова Тонга, например. Или попросту всю Южную Пацифику сделать зоной своего влияния.

ВЗГЛЯД: В декларации о создании нового блока сказано о родстве «морских демократий». А может, на самом деле речь идет о консолидации англосаксонского мира? Может, позднее с этим блоком сблизятся Новая Зеландия и Канада?

А. К.: Шансы на это есть. Только это никаким боком не связано с родством «морских демократий» или англосаксов. Красивые фразы о демократиях призваны замаскировать реальные интересы. Никакое родство «морских демократий» не помешало Канберре в свое время выйти из первого QUAD'а. Она пошла на это, чтобы не злить Пекин.

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Таких красивых фраз мы слышали уже довольно много, и еще услышим. Японский лидер Синдзо Абэ в свое время, в 2007 году, призвал создать на Тихом океане «ромб демократий». Основная идея была та же самая – сдерживать Китай.

С точки зрения современной западной политической школы, Китай – это держава континентальная, которая, однако, ускоренно создает собственный военный флот, чтобы бросить вызов англосаксонскому миру. Понятное дело, что в ответ идут в ход различные красивые метафоры о морских демократиях, которые веками боролись за свободу. Кстати, напомню, что нормальный морской флот у США появился только в конце XIX века.

ВЗГЛЯД: Могут ли теперь начаться трения в рамках НАТО? Евросоюз уже признался, что с ним англосаксы не посоветовались. Франция не скрывает, что обижена поведением Австралии. Ссоры не начнутся?

А. К.: Это далеко не первый случай подобного рода. Те же самые американцы Францию обижали как минимум дважды на моей памяти, не говоря уж про недавние скандалы с прослушкой.

Не так давно сорвался серьезный контракт по созданию морского евросамолета. Евросоюз собирался создать совместный противолодочный самолет на базе А320. Но американцы эту идею похоронили, подписав отдельный контракт с немцами на «Посейдоны». Потом готовилась продажа Польше вертолетов Caracal. Все было договорено, но вдруг американцы продавили свою линию – и поляки купили не европейские, а американские вертолеты. Так что это не первый щелчок по носу со стороны США. Но к расколу в рядах НАТО это не приведет. Просто добавит еще один камешек в копилку взаимных претензий между американцами и французами.

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