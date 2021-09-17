Взгляд
17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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В сознании Австралии Китай превратился в монстра

США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу» MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
«Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...
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Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
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США предали Францию

Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В сознании Австралии Китай превратился в монстра

    США и Австралия вспомнили о «морских демократиях» и их вековой «борьбе за свободу»    17 сентября 2021, 15:08
    Фото: MICK TSIKAS/EPA/ТАСС
    Текст: Тимофей Изаров

    «Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. Они эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Алексей Куприянов. Какие причины вынудили США, Великобританию и Австралию создать новый военный союз AUKUS?

    В четверг США, Великобритания и Австралия внезапно объявили о создании нового оборонного альянса AUKUS. В ходе видеопрезентации лидеры трех стран Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон сообщили, что первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками.

    При этом в регионе уже действует влиятельный оборонный блок QUAD, называемый «азиатским НАТО», в который входят США, Япония, Австралия и Индия.

    О том, для чего создается AUKUS и какие изменения геополитической обстановки ждут теперь Тихоокеанский регион, газета ВЗГЛЯД поговорила со старшим научным сотрудником ИМЭМО РАН Алексеем Куприяновым.

    ВЗГЛЯД: Алексей Владимирович, изменится ли теперь стратегический расклад сил в южной части Тихого океана?

    Алексей Куприянов: Конечно. В значительной степени потому, что Австралия или, по крайней мере, нынешнее руководство в Канберре явно решило примкнуть к антикитайской оси государств. До этого оно пыталось вести самостоятельную игру, опираясь при этом на сотрудничество с Францией, с Индией. Тем самым Австралия пыталась как-то удержаться от сдвига в сторону американского периметра.

    Алексей Куприянов (фото: Владимир Трефилов)

    Алексей Куприянов (фото: Владимир Трефилов)
    Создание AUKUS стало очень серьезным событием и для Индии, и для Франции. Разрыв «сделки века» на строительство атомных субмарин – это не только удар по французской судостроительной отрасли, но и удар по амбициям Парижа в этой части света, ведь французы рассматривали Канберру как одного из ключевых союзников. И это достаточно неприятный сигнал для Дели. Индийцы сближались с австрало-французской осью, чтобы уравновесить свои отношения с американцами в частности.

    ВЗГЛЯД: Чем объяснить такое скандальное поведение Австралии? Страхом перед китайской экспансией? Подобно тому, как в годы Второй мировой она опасалась японского вторжения?

    А. К.: Да, она давно опасалась китайской экспансии. Собственно, тут ничего нового нет. Канберра и вступила в QUAD именно по этой причине. 

    Страхи правящей элиты в Австралии очень сильны. И они очень эффективно подпитываются прессой и экспертным сообществом. В итоге австралийские политики буквально в каждом китайце видят угрозу. Примерно такая же ситуация, к слову, и в Индии.

    Каждый китайский шаг в зоне своего стратегического доминирования (а под этим Канберра подразумевает зону Южной Пацифики) воспринимается как признак экспансии.

    Китайцы там действительно действуют, но их шаги – преимущественно экономические. Какого-либо серьезного военного присутствия у Пекина в этом регионе нет и не предвидится. В реальности там китайского влияния нет или оно достаточно слабое, однако в общественном сознании Австралии Китай постепенно превращается в монстра, который только и мечтает, как бы захватить острова Тонга, например. Или попросту всю Южную Пацифику сделать зоной своего влияния.

    ВЗГЛЯД: В декларации о создании нового блока сказано о родстве «морских демократий». А может, на самом деле речь идет о консолидации англосаксонского мира? Может, позднее с этим блоком сблизятся Новая Зеландия и Канада?

    А. К.: Шансы на это есть. Только это никаким боком не связано с родством «морских демократий» или англосаксов. Красивые фразы о демократиях призваны замаскировать реальные интересы. Никакое родство «морских демократий» не помешало Канберре в свое время выйти из первого QUAD'а. Она пошла на это, чтобы не злить Пекин.

    Таких красивых фраз мы слышали уже довольно много, и еще услышим. Японский лидер Синдзо Абэ в свое время, в 2007 году, призвал создать на Тихом океане «ромб демократий». Основная идея была та же самая – сдерживать Китай.

    С точки зрения современной западной политической школы, Китай – это держава континентальная, которая, однако, ускоренно создает собственный военный флот, чтобы бросить вызов англосаксонскому миру. Понятное дело, что в ответ идут в ход различные красивые метафоры о морских демократиях, которые веками боролись за свободу. Кстати, напомню, что нормальный морской флот у США появился только в конце XIX века.  

    ВЗГЛЯД: Могут ли теперь начаться трения в рамках НАТО? Евросоюз уже признался, что с ним англосаксы не посоветовались. Франция не скрывает, что обижена поведением Австралии. Ссоры не начнутся? 

    А. К.: Это далеко не первый случай подобного рода. Те же самые американцы Францию обижали как минимум дважды на моей памяти, не говоря уж про недавние скандалы с прослушкой.

    Не так давно сорвался серьезный контракт по созданию морского евросамолета. Евросоюз собирался создать совместный противолодочный самолет на базе А320. Но американцы эту идею похоронили, подписав отдельный контракт с немцами на «Посейдоны». Потом готовилась продажа Польше вертолетов Caracal. Все было договорено, но вдруг американцы продавили свою линию – и поляки купили не европейские, а американские вертолеты. Так что это не первый щелчок по носу со стороны США. Но к расколу в рядах НАТО это не приведет. Просто добавит еще один камешек в копилку взаимных претензий между американцами и французами.

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