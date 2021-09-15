Американский генерал предал Трампа или всю Америку

В последние дни президентства Дональда Трампа США и Китай были близки к ядерной войне. По крайней мере, в этом убежден наиболее высокопоставленный генерал американской армии Марк Милли. Сейчас его откровения − главная новость в США. Но о чем на самом деле идет речь − о смелом генерале, предотвратившем войну, или о предателе, который решил поучаствовать в другой войне - информационной?

Суть скандала, сотрясающего сейчас американский политикум, в том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли предпринял ряд действий, чтобы снизить риск ядерной войны между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой.

Во-первых, он связался с адмиралом, курирующим Индо-Тихоокеанское командование ВС США, и посоветовал отложить учения в Южно-Китайском море. По информации генерала, в коммунистическом Пекине бытовала версия, что эти учения - ширма для нападения на Китай.

Во-вторых, он дополнительно проинструктировал офицеров, отвечающих за американскую «ядерную кнопку»: глава государства не только должен отдать личный приказ об ударе, но и лично присутствовать при «нажатии кнопки» - пуске ядерных ракет.

В-третьих, он дважды звонил своему знакомому, начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэну и поклялся ему в том, что какой-либо подготовки к нападению со стороны США не ведется.

«Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», - якобы сказал Милли.

Все эти действия были совершены генералом «через голову» президента Дональда Трампа. Один из дискутируемых сейчас в этой связи вопросов - расценивать ли произошедшее как государственную измену. Сам Трамп убежден, что да, именно как измену всё это и надо расценивать.

«Я никогда не думал о нападении на Китай. Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают», - заявил также он, подчеркнув, что Пекин вел нечестную торговлю с США, однако это не повод для войны.

Но допустима и другая оценка. Если бы генерал Милли действительно перезвонил генералу Ли с предупреждением о подготовке американского удара по Китаю, это было бы государственной изменой без всяких оговорок. А так он только обещал это сделать, что можно списать даже на военную хитрость.

Однако его действия, вне всяких сомнений, измена лично Трампу. И есть основания полагать, что Милли был своего рода «засланным казачком» от демократов. Бытует версия, что его кандидатуру пролоббировал по своим каналам Барак Обама, но еще красноречивее тот факт, что Милли до сих пор возглавляет Объединенный комитет начальников штабов, куда его назначил Трамп в 2019-м. На других, куда менее значимых уровнях власти, администрация Байдена провела системную зачистку от трамповых людей.

Пост Милли обычно сравнивают с постом главы Генштаба РФ, но это неточное сравнение. Руководитель Объединенного комитета не осуществляет оперативного командования, скорее, это помощник и первый советник по военным вопросам как для президента, так для Пентагона. В американской системе власти он - наиболее высокопоставленный действующий военный, эдакий офицер офицеров и голос армии у президентского уха, поскольку действующим военным (за рядом исключений) запрещено занимать гражданские должности.

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С точки зрения российских интересов, генерал Милли, предатель он или не предатель, все равно - большой молодец. Перестраховщик, конечно, но столь высокопоставленным военным положено быть перестраховщиками в таких вопросах, как ядерная война. Даже в том случае, если речь не идет о всеобщем ядерном апокалипсисе (но именно о нем речь, скорее, всего и идет), подобный конфликт двух сверхдержав - та еще битва Годзиллы с Мотрой, мало никому не покажется.

В нашей совместной с американцами истории были моменты, когда доверие друг к другу было на нуле и каждый подозревал соперника в намерении нанести массированный удар. Наиболее известный пример - Карибский кризис, в ходе которого чиновники в Москве и Вашингтоне тоже слали за океан «примиряющие сигналы» как минимум через голову Хрущева, но и через голову Кеннеди, скорее всего, тоже. Поскольку ядерной войны в итоге не случилось, мы их всех благодарить должны.

Накал страстей между Вашингтоном и Пекином, конечно, совсем не тот, как между СССР и США на пике «холодной войны», но и Трамп, надо признать, специфическая личность. Этот вспыльчивый эгоцентрик, ненавидящий уступать и признавать свои ошибки, в период описываемых событий был крайне далек от душевного покоя. Первый звонок от генерала Милли генералу Ли произошел за несколько дней до президентских выборов, второй - через два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий, а сам Трамп, преданный значительным числом приближенных и лишенный любимого развлечения - аккаунта в «Твиттере», был объявлен опасным государственным преступником.

Сценарий, где он смог бы использовать конфликт с КНР для сохранения власти (которую, по его мнению, у него пытались украсть вместе с победой на выборах), - ближе к фантастике, чем к драме. Но ставки были столь высоки, что обвинить Милли в излишней предосторожности язык не поворачивается.

Но если ты сам - Трамп или даже простой функционер Республиканской партии, скандал имеет еще один очевидный оттенок: Милли все-таки включился в войну - в информационную войну против своего бывшего шефа.

Сведения, которые мы сейчас обсуждаем, содержатся в книге Боба Вудворда и Роберта Косты «Опасность», посвященной смене в власти в Белом доме - опаснейшем периоде в истории страны, как подчеркивают авторы в аннотации. Купить ее пока что нельзя, но журналистам ее разослали заранее.

Вудворд - живая легенда американской прессы. Ему сейчас почти 80 лет, а 50 из них он проработал в The Washington Post, где числится редактором. WP почти всегда было сверхвлиятельным изданием и традиционно симпатизировала левым, но сейчас, когда газета принадлежит самому богатому человеку планеты, основателю «Амазона» Джеффу Безосу, правильнее говорить о ней как о «боевом листке» Демократической партии и флагмане антитрамповской пропаганды. Там не просто ненавидели президента-миллиардера, там вели против него войну на уничтожение.

Одного президента Вудворд уже уничтожил - Ричарда Никсона, раскопав и раскрутив уотергейтский скандал. Его суть была в том, что республиканцы прослушивали штаб кандидата в президенты от демократов и любимца либеральной публики Макговерна. Никсон попытался воспрепятствовать расследованию, наврал об этом, а когда ложь раскрылась, подал в отставку чтобы избежать импичмента.

В американской историографии эту историю обычно подают как пример доблести журналистов и подлости политиков. Но мы в России, потому можем выразиться иначе: Никсон был великим политиком и одним из наиболее эффективных президентов США, а Макговерн пустобрехом, проигравшим выборы с оглушительным треском - он взял только один штат из 50, Массачусетс, и округ Колумбия, где республиканец победить в принципе не может. Для американских либералов это поражение стало позорным и очень болезненным, так что «Уотергейт» - их политическая спецоперация по устранению «хитрого Дика».

Коста - еще один влиятельный репортер, ученик и протеже Вудворда: раньше «патриарх» писал книги с Карлом Бернстайном (историю с «Уотергейтом» они раскапывали вместе), теперь с Костой. При этом почти каждая книга становится бестселлером, эти трое - признанные специалисты по тайнам вашингтонского двора с огромным количеством связей и источников. Но сейчас они прежде всего офицеры информационной войны, а скандал с Милли, как и вся книга «Опасность», очередной ее залп, прогремевший очень вовремя.

«Фашист», «анфан террибль» и «государственный преступник» Дональд Трамп по-прежнему самый популярный республиканец в США. При этом рейтинг Байдена падает - из-за миграционного кризиса, резкого скачка инфляции, позора в Афганистане, «байденизмов» и еще по куче причин. Соцопросы свидетельствуют: сейчас Трамп одолел бы Байдена на выборах.

Исправляя эту ситуацию, в Белом доме не придумали ничего умнее, чем всё валить на Трампа. Именно так, например, поступил госсекретарь Энтони Блинкен в своем отчете о бегстве из Афганистана. Получилось настолько неубедительно, что даже многие демократы в это объяснение не приняли.

Выход «Опасности» - удар из той же серии, но готовившийся заранее. Многие американцы (как, впрочем, и многие россияне) не читают политических новостей дальше заголовков. А из заголовков следует не то, что перестраховщик Милли излишне перестраховался, а то, что еще недавно в кресле президента США сидел человек, действия которого могли спровоцировать ядерную войну и уничтожение Америки.

Теперь Трампу придется доказывать, что он не верблюд и не хотел войны с Китаем, а провалы Байдена уйдут на второй план. Старик Вудворд свое дело знает.

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