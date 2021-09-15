Американский генерал предал Трампа или всю Америку

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15 сентября, среда  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство в экспорте пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Память о прошлом хранят только «заброшки»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Именно в заброшенном памятнике прошлое как бы консервируется. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы. Подробности...

Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

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Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...
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Аполитичность – это и есть политика

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Как отравиться арбузом

Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Кто должен нести ответственность за совершенные мигрантами преступления?
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    Американский генерал предал Трампа или всю Америку

    Сомнительно, что генерал Милли (справа) предал Родину, но Трампа он точно предал    15 сентября 2021, 19:30
    Фото: Ron Sachs/picture alliance/Consolidated/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В последние дни президентства Дональда Трампа США и Китай были близки к ядерной войне. По крайней мере, в этом убежден наиболее высокопоставленный генерал американской армии Марк Милли. Сейчас его откровения − главная новость в США. Но о чем на самом деле идет речь − о смелом генерале, предотвратившем войну, или о предателе, который решил поучаствовать в другой войне - информационной?

    Суть скандала, сотрясающего сейчас американский политикум, в том, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли предпринял ряд действий, чтобы снизить риск ядерной войны между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой.

    Во-первых, он связался с адмиралом, курирующим Индо-Тихоокеанское командование ВС США, и посоветовал отложить учения в Южно-Китайском море. По информации генерала, в коммунистическом Пекине бытовала версия, что эти учения - ширма для нападения на Китай.

    Во-вторых, он дополнительно проинструктировал офицеров, отвечающих за американскую «ядерную кнопку»: глава государства не только должен отдать личный приказ об ударе, но и лично присутствовать при «нажатии кнопки» - пуске ядерных ракет.

    В-третьих, он дважды звонил своему знакомому, начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэну и поклялся ему в том, что какой-либо подготовки к нападению со стороны США не ведется.

    «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», - якобы сказал Милли.

    Все эти действия были совершены генералом «через голову» президента Дональда Трампа. Один из дискутируемых сейчас в этой связи вопросов - расценивать ли произошедшее как государственную измену. Сам Трамп убежден, что да, именно как измену всё это и надо расценивать.

    «Я никогда не думал о нападении на Китай. Это самая нелепая вещь, которую я когда-либо слышал, и все это знают», - заявил также он, подчеркнув, что Пекин вел нечестную торговлю с США, однако это не повод для войны.

    Но допустима и другая оценка. Если бы генерал Милли действительно перезвонил генералу Ли с предупреждением о подготовке американского удара по Китаю, это было бы государственной изменой без всяких оговорок. А так он только обещал это сделать, что можно списать даже на военную хитрость.

    Однако его действия, вне всяких сомнений, измена лично Трампу. И есть основания полагать, что Милли был своего рода «засланным казачком» от демократов. Бытует версия, что его кандидатуру пролоббировал по своим каналам Барак Обама, но еще красноречивее тот факт, что Милли до сих пор возглавляет Объединенный комитет начальников штабов, куда его назначил Трамп в 2019-м. На других, куда менее значимых уровнях власти, администрация Байдена провела системную зачистку от трамповых людей.

    Пост Милли обычно сравнивают с постом главы Генштаба РФ, но это неточное сравнение. Руководитель Объединенного комитета не осуществляет оперативного командования, скорее, это помощник и первый советник по военным вопросам как для президента, так для Пентагона. В американской системе власти он - наиболее высокопоставленный действующий военный, эдакий офицер офицеров и голос армии у президентского уха, поскольку действующим военным (за рядом исключений) запрещено занимать гражданские должности.

    С точки зрения российских интересов, генерал Милли, предатель он или не предатель, все равно - большой молодец. Перестраховщик, конечно, но столь высокопоставленным военным положено быть перестраховщиками в таких вопросах, как ядерная война. Даже в том случае, если речь не идет о всеобщем ядерном апокалипсисе (но именно о нем речь, скорее, всего и идет), подобный конфликт двух сверхдержав - та еще битва Годзиллы с Мотрой, мало никому не покажется.

    В нашей совместной с американцами истории были моменты, когда доверие друг к другу было на нуле и каждый подозревал соперника в намерении нанести массированный удар. Наиболее известный пример - Карибский кризис, в ходе которого чиновники в Москве и Вашингтоне тоже слали за океан «примиряющие сигналы» как минимум через голову Хрущева, но и через голову Кеннеди, скорее всего, тоже. Поскольку ядерной войны в итоге не случилось, мы их всех благодарить должны.

    Накал страстей между Вашингтоном и Пекином, конечно, совсем не тот, как между СССР и США на пике «холодной войны», но и Трамп, надо признать, специфическая личность. Этот вспыльчивый эгоцентрик, ненавидящий уступать и признавать свои ошибки, в период описываемых событий был крайне далек от душевного покоя. Первый звонок от генерала Милли генералу Ли произошел за несколько дней до президентских выборов, второй - через два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий, а сам Трамп, преданный значительным числом приближенных и лишенный любимого развлечения - аккаунта в «Твиттере», был объявлен опасным государственным преступником.

    Сценарий, где он смог бы использовать конфликт с КНР для сохранения власти (которую, по его мнению, у него пытались украсть вместе с победой на выборах), - ближе к фантастике, чем к драме. Но ставки были столь высоки, что обвинить Милли в излишней предосторожности язык не поворачивается.

    Но если ты сам - Трамп или даже простой функционер Республиканской партии, скандал имеет еще один очевидный оттенок: Милли все-таки включился в войну - в информационную войну против своего бывшего шефа.

    Сведения, которые мы сейчас обсуждаем, содержатся в книге Боба Вудворда и Роберта Косты «Опасность», посвященной смене в власти в Белом доме - опаснейшем периоде в истории страны, как подчеркивают авторы в аннотации. Купить ее пока что нельзя, но журналистам ее разослали заранее.

    Вудворд - живая легенда американской прессы. Ему сейчас почти 80 лет, а 50 из них он проработал в The Washington Post, где числится редактором. WP почти всегда было сверхвлиятельным изданием и традиционно симпатизировала левым, но сейчас, когда газета принадлежит самому богатому человеку планеты, основателю «Амазона» Джеффу Безосу, правильнее говорить о ней как о «боевом листке» Демократической партии и флагмане антитрамповской пропаганды. Там не просто ненавидели президента-миллиардера, там вели против него войну на уничтожение.

    Одного президента Вудворд уже уничтожил - Ричарда Никсона, раскопав и раскрутив уотергейтский скандал. Его суть была в том, что республиканцы прослушивали штаб кандидата в президенты от демократов и любимца либеральной публики Макговерна. Никсон попытался воспрепятствовать расследованию, наврал об этом, а когда ложь раскрылась, подал в отставку чтобы избежать импичмента.

    В американской историографии эту историю обычно подают как пример доблести журналистов и подлости политиков. Но мы в России, потому можем выразиться иначе: Никсон был великим политиком и одним из наиболее эффективных президентов США, а Макговерн пустобрехом, проигравшим выборы с оглушительным треском - он взял только один штат из 50, Массачусетс, и округ Колумбия, где республиканец победить в принципе не может. Для американских либералов это поражение стало позорным и очень болезненным, так что «Уотергейт» - их политическая спецоперация по устранению «хитрого Дика».

    Коста - еще один влиятельный репортер, ученик и протеже Вудворда: раньше «патриарх» писал книги с Карлом Бернстайном (историю с «Уотергейтом» они раскапывали вместе), теперь с Костой. При этом почти каждая книга становится бестселлером, эти трое - признанные специалисты по тайнам вашингтонского двора с огромным количеством связей и источников. Но сейчас они прежде всего офицеры информационной войны, а скандал с Милли, как и вся книга «Опасность», очередной ее залп, прогремевший очень вовремя.

    «Фашист», «анфан террибль» и «государственный преступник» Дональд Трамп по-прежнему самый популярный республиканец в США. При этом рейтинг Байдена падает - из-за миграционного кризиса, резкого скачка инфляции, позора в Афганистане, «байденизмов» и еще по куче причин. Соцопросы свидетельствуют: сейчас Трамп одолел бы Байдена на выборах.

    Исправляя эту ситуацию, в Белом доме не придумали ничего умнее, чем всё валить на Трампа. Именно так, например, поступил госсекретарь Энтони Блинкен в своем отчете о бегстве из Афганистана. Получилось настолько неубедительно, что даже многие демократы в это объяснение не приняли.

    Выход «Опасности» - удар из той же серии, но готовившийся заранее. Многие американцы (как, впрочем, и многие россияне) не читают политических новостей дальше заголовков. А из заголовков следует не то, что перестраховщик Милли излишне перестраховался, а то, что еще недавно в кресле президента США сидел человек, действия которого могли спровоцировать ядерную войну и уничтожение Америки.

    Теперь Трампу придется доказывать, что он не верблюд и не хотел войны с Китаем, а провалы Байдена уйдут на второй план. Старик Вудворд свое дело знает.

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