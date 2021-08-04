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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...

Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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Рвение в Европу – это комплекс неполноценности

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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

    Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу    4 августа 2021, 08:20
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Елена Лексина,
    Артур Приймак

    В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских?

    Президент США Джо Байден во вторник выразил соболезнования родным и близким двух полицейских – Кайла Дефрейтега и Гюнтера Хашиды, которые дежурили 6 января в Конгрессе во время его штурма – и впоследствии покончили с собой. Днем ранее вашингтонское издание The Hill сообщило, что 26-летний сотрудник полиции Кайл Дефрейтег был найден мертвым – трагедия произошла 10 июля. Как сообщает CNBC, 43-летний Гюнтер Хашида покончил с собой 29 июля.

    На момент своей смерти Хашида служил в группе быстрого реагирования центра специальных операций полиции столичного округа Колумбия. Он работал в этой структуре с 2003 года, зарекомендовал себя самоотверженным и мужественным стражем порядка. Дефрейтаг начал службу в центре спецопераций значительно позже – с 2016-го, и у него не отмечалось суицидальных наклонностей, также как и его коллеги Хашиды. По отзывам коллег и знакомых, оба полицейских отличались жизнерадостностью и оптимизмом. Суицид Дефрейтага был для его близких и коллег неожиданностью, так как погибший с детства отличался веселым характером, обожал розыгрыши и шутки.

    Самоубийства Дефрейтега и Хашиды – не первые случаи сведения счетов с жизнью среди полицейских, которые дежурили 6 января в момент беспорядков в парламентском здании – Капитолии. Две смерти имели место, что называется, по горячим следам. 9 января покончил с собой охранявший Капитолий 51-летний офицер полиции Гарри Либенгуд, ветеран полиции Вашингтона с 16-летним стажем. 28 января совершил самоубийство другой полицейский из охраны Капитолия Джеффри Смит, прослуживший в полиции Вашингтона 12 лет, сообщает NBC.

    Таким образом, Кайл Дефрейтег стал уже четвертым полицейским, покончившим с собой. По совпадению, во время беспорядков в Капитолии погибло столько же – четыре человека.

    Напомним, 6 января сторонники тогдашнего президента США – республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в конгресс, пытаясь сорвать утверждение итогов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

    На следующий день глава вашингтонской полиции Роберт Конти признал: во время прорыва протестующих в здание Капитолия один из полицейских выстрелил из служебного оружия в женщину (позже стало известно, что это была ветеран ВВС США Эшли Бэббитт). Ее доставили в больницу, но «после всех попыток спасти ей жизнь, она скончалась». «В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – сообщил Конти.

    То, что несколько полицейских из числа тех, что защищали Капитолий, позже покончили с собой, может быть и не связано с событиями 6 января, отметил бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк от Демократической партии Алек Брук-Красный. «Причина суицидов может зависеть от жизненной ситуации. Но если подобный суицид связан с тем, что происходило в Капитолии и возле него – то, возможно, речь идет о внутреннем конфликте между профессиональными обязанностями этих полицейских и их личным мнением по поводу происходящего», – сказал Брук-Красный газете ВЗГЛЯД.

    «С одной стороны, они должны действовать согласно закону и защищать Капитолий от людей, которые пытаются незаконно ворваться туда. А с другой –

    вдруг эти полицейские разделяли мнение людей, которые штурмовали Капитолий?

    Как раз это могло быть причиной их нервного состояния и не давать им возможности спокойно жить», – предположил собеседник.

    В подобных ситуациях, уточняет Брук-Красный, человек внутренне достигает такого уровня психологического конфликта, что больше не может справиться с этим. «Если кто-то из этих полицейских считал результаты выборов нелегитимными, тогда такое мнение противоречит их профессиональным обязанностям, то есть защите закона, который, возможно, по их мнению, не базируется на основах американской демократии», – заметил американский политик.

    Впрочем, добавил Брук-Красный, надо также учесть, что поскольку сотрудники полиции США практически ежедневно сталкиваются «с маргинальными элементами общества, то их психика не всегда устойчива». По словам собеседника, в обществе и прессе все чаще ведутся разговоры о том, что полицейские должны обращаться за психологической помощью в тех случаях, когда их должностные обязанности не соответствуют их внутренним взглядам и убеждениям.

    «Проблема в том, что на тему штурма Капитолия в США запрещено спорить, – считает эксперт-американист Дмитрий Дробницкий. – Есть одна точка зрения – официальная, что Байден победил чисто, а Трамп попытался устроить путч путем захвата власти 6 января. В ходе этого путча сторонники Трампа громили Капитолий. Все остальные версии объявляются конспирологическими и преступными, за них забанят в соцсетях и вообще перекроют кислород».

    При этом бывший парламентарий-демократ Брук-Красный не согласен с трактовкой событий 6 января, которую дал президент-демократ Байден. Нынешний глава государства назвал «внутренним терроризмом» беспорядки вокруг Капитолия и прорыв в здание. «Президент несколько преувеличивает, – полагает бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк. – Эту атаку на Капитолий нельзя назвать мирным выступлением, но и вооруженным восстанием она тоже не была. Но действия демонстрантов были незаконны, поэтому они и были пресечены полицией. Попытка поменять результаты выборов изначально ни к чему не привела бы. В Америке никогда не было прецедента, чтобы Конгресс менял результаты голосования выборщиков».

    Как бы то ни было, события в Вашингтоне 6 января продолжают вызывать вопросы, так как многое не совпадает с официальной версией, полагает Дробницкий. По его мнению, многие эпизоды могут свидетельствовать о провокации. «Сторонников Трампа  обвиняют во вторжении в Капитолий посредством взлома дверей. Те, кто смотрел стримы оттуда, видел, что у штурмующих не было специальных приспособлений. Дубовые в стальном окладе двери Капитолия настолько прочные, что их невозможно выбить только плечом, – обратил внимание собеседник. –  

    По кадрам видео заметно, что  «погромщиков» свободно пропустили в Капитолий, открыв им двери».

    Совершенно непонятным образом внутри Капитолия была расставлена полиция, продолжает Дробницкий. «Если внимательно смотреть кадры гибели Эшли Бэббитт, видно, что полицейские передвигались вместе с протестующими. То есть полицейская охрана Капитолия на тот момент полностью контролировала ситуацию. Невозможно понять, пытались ли полицейские остановить протестующих, вообще непонятно, что это за люди были в полицейской форме», – заметил американист. Он подчеркнул – если это были правоохранители, то непонятно зачем был произведен смертельный выстрел прямо в сердце Бэббитт. Это дает основание думать, что стрелявший хотел подставить правоохранительную систему США, выдвигает предположение Дробницкий.

    «Это только один эпизод – и он вызывает вопросы. Если отбросить версию, что в полицейской форме действовали провокаторы, то складывается впечатление – среди охранявшей Капитолий полиции накануне  распространяли психоз, – заметил собеседник. – Если читать показания полицейских – свидетелей «погрома», которые они дали парламентской комиссии, то складывается впечатление, что это не стражи порядка, а обиженные воспитанники детсада».

    Обычная задача полицейских – усмирять хулиганов, каковыми по сути и были участники беспорядков в Капитолии. Стражи порядка имели дело с практически не вооруженной толпой – у участников беспорядков было изъято всего пять единиц огнестрельного оружия, притом, что всего парламент «штурмовали» не менее полутысячи человек.

    Но, отмечает Дробницкий, силовики, охранявшие Конгресс, говорили, что испытывали страх за свою жизнь и здоровье, терпели ужас, моральные и прочие страдания, получили психологические травмы, от которых  не могут избавиться до сих пор, не могут спать и т.д. «Либо эти люди врут, потому что им приказали врать. Либо их загнали в состояние, в котором они несут бред и думают, что говорят правду, – отметил собеседник. – Когда человек долго находится в таком состоянии, он может и покончить жизнь самоубийством».

    Добавим, что в июне сообщалось, что американские тюремные надзиратели применяют реальное физическое и психологическое насилие по отношению к задержанным участникам беспорядков в Капитолии.

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