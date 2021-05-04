Политолог рассказал о «закручивании гаек» против инакомыслящих в США

«С одной стороны, либеральная элита США указывает другим странам, как им взаимодействовать с оппозицией. С другой стороны – они закручивают гайки в отношении собственных заключенных по делу об атаке на Капитолий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя противоречивость политического курса США в отношении оппозиции внутри страны и оппозиции за рубежом.

«Безусловно, США демонстрируют в этом вопросе лицемерие и двойные стандарты. С одной стороны, местные либеральные элиты максимально закручивают гайки в отношении инакомыслящих и несогласных в своей стране. Это касается в том числе протестующих в Вашингтоне 6 января. С другой стороны, они позволяют себе поучать другие страны, включая Россию и Китай, как обращаться с оппозицией», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, администрация Джо Байдена в настоящее время вводит довольно жесткие меры в отношении несогласных с политическим курсом Демократической партии. Например, раздает контракты разным компаниям с целью мониторинга соцсетей на предмет онлайн-экстремизма. Кроме того, как отмечает собеседник, по делу об атаке на Капитолий сейчас проходит более 400 человек, причем десяткам арестантов грозят очень серьезные сроки – вплоть до 20 лет тюрьмы. «Их содержат в очень плохих условиях. По сути, с ними обращаются, как с террористами – сажают в одиночные камеры и препятствуют общению с адвокатами», – рассказал эксперт.

В то же время в США наблюдается совершенно иное отношение к протестам в других странах, что является явным лицемерием. «Когда протесты происходят в государствах Евразии, американская либеральная элита рукоплещет, но когда сторонники экс-президента Дональда Трампа вышли на улицы, чтобы оспорить итоги выборов, мы наблюдаем совсем иное отношение к протестующим», – добавил он. «В этой связи США стоило бы в первую очередь следовать базовым принципам демократии и соблюдать права человека в своей стране, прежде чем поучать другие государства», – считает политолог.

Кроме того, эксперт указал на явные социальные брожения внутри американского общества, которые отражаются в различных опросах населения. Частности, по данным портала RealClearPolitics, деятельность Джо Байдена одобряют 53,8% опрошенных, а против него высказываются 42,12%. Однако к этим данным стоит относиться с долей скептицизма, считает политолог.

«К примеру, результаты некоторых опросов показывают, что рейтинг Байдена доходит примерно до 60%, но если присмотреться, то мы увидим, что в опросах приняло участие подавляющее большинство демократов и очень мало республиканцев. Другие, более «республиканские» опросы, показывают иные цифры, где у Байдена поддержка держится в районе 47-48 %, что ближе к правде», – считает Дудаков.

Собеседник пояснил, что текущий рейтинг Джо Байдена немного выше, чем рейтинг Дональда Трампа на первом этапе президентства, но гораздо ниже, чем у Барака Обамы, старшего и младшего Джорджей Бушей, а также Билла Клинтона.

«Несмотря на то, что все либеральные СМИ хором поют оды Байдену, его рейтинг еле-еле дотягивает до 50%. Более того, я допускаю, что с учетом действий администрации президента в отношении оппозиции, в ближайшие несколько месяцев его рейтинг будет постепенно падать», – заключил эксперт.

Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS заявил, что Соединенные Штаты будут вводить санкции против ответственных за «подавление демократии» в Гонконге.

«Китай фактически подавил демократию в Гонконге. <...> Мы будем предпринимать действия против тех, кто напрямую ответственен за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Аналогичные претензии Вашингтон высказывает и в адрес России. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания оппозиционера и блогера Алексея Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных.

«Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», – сказала Захарова.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, с какими вызовами столкнулись США за первые 100 дней президентства Джо Байдена.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД