Захарова рассказала о сочиняемых США небылицах про содержание Навального

Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Алексея Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Он добавила, что вместо этого в США «просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального».

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.