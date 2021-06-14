Тюремных надзирателей в США обвинили в избиении участника штурма Капитолия

Путин прокомментировал предстоящую встречу с Байденом

Президент России Владимир Путин, комментируя предстоящую встречу с американским лидером Джо Байденом, заявил, что обе стороны стараются снизить какую-то негативную риторику, но обольщаться не стоит.

По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны всегда стараются снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. «Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем», – сказал президент в программе на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, это проявление «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», – подчеркнул Путин.

Также глава государства рассказал, что на саммите Россия США планируется восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы.

Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики. «Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром», – сказал Путин.

Как подчеркнул глава государства, Россия и США могут эффективно взаимодействовать в том числе в области экономики. «Взаимная заинтересованность есть. Многие американские компании хотят работать у нас, их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» – отметил Путин.

Президент также сообщил, хотел бы среди прочих вопросов обсудить со своим американским коллегой ситуации в Сирии и Ливии, а также ряд вопросов глобального характера, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Россия ведет себя очень сдержанно по отношению к США. «Хотя мы и прежде старались вести себя достаточно сдержанно. Мы ведь ни одного шага не совершили ни в одной из тех областей, которые мы сейчас обсуждали, которые бы усугубляли положение», – отметил он.

Кроме того, Путин назвал «проявлением профессионализма» новой администрации США продление Вашингтоном Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «Новая администрация во главе с президентом (Джо) Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-3. Я думаю, что это очень важный шаг и в общем и целом... Со стороны президента Байдена это проявление профессионализма, безусловно», – сказал президент.

Российский лидер отметил, что это было сделано «не с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и во взаимоотношениях двух стран. «Это решение профессиональное», – подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.