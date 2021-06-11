США и Британия приняли новую модель мироустройства

Джо Байден и Борис Джонсон, вдохновившись примером Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, подписали новую Атлантическую хартию. В чем заключается принципиальная разница между этим документом и хартией образца 1941 года и почему лидеры Британии и США заключили новое соглашение накануне саммита G7?

В четверг в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».

В документе сказано о намерении Лондона и Вашингтона защищать демократию, продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ, а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».

Также стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».

Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.

В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.

Также Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».

При этом в ходе подготовки соглашения стороны утверждали, что документ по духу будет похож на Атлантическую хартию, подписанную 14 августа 1941 года премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874–1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882–1945). 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.

«Однако подписанный Джонсоном и Байденом документ является безумным опошлением исторической памяти Атлантической хартии 1941 года.

Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.

«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».

Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».

«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – пояснил собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».

Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – констатировал эксперт.

«Новая хартия является довольно идеологизированным документом, который носит чисто декларативный характер. Если ее сравнивать с хартией образца 1941 года, то в ней действительно много нового: борьба с кибератаками, желание сообща решать проблему глобального потепления, технологическое развитие либерально-демократических государств и их противопоставление другим странам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Но здесь важно не столько содержание документа, сколько контекст его подписания. Первой страной, которую посетил Джо Байден в рамках своего международного турне, стала Великобритания. Это явный показатель сохранения статуса «особых отношений» между Лондоном и Вашингтоном. Из хартии следует, что Байден рассматривает международные и внешнеполитические альянсы именно в контексте углубления взаимодействия со странами так называемой англосферы. А другие западные страны, включая членов НАТО, в списке приоритетов находятся на втором месте. В этом заключается особая значимость данного соглашения», – пояснил политолог.

Собеседник убежден, что тем самым хартия провозгласила переход к новой модели мироустройства, в которой США апеллируют уже не к своим союзникам по НАТО или Евросоюзу, а к странам англосферы и Великобритании. «Я расцениваю это как попытку переосмыслить мироустройство после распада Советского Союза», – пояснил собеседник.

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«Кроме того, подписав хартию за день до начала саммита G7, Байден дает своим партнерам понять, что Вашингтон и Лондон готовы вместе противостоять любым нападкам со стороны оппонентов и что никакая G7 не заменит их союз», – полагает эксперт.

Дудаков предположил, что разногласия между участниками хартии и членами «Большой семерки» будут нарастать. «Не все страны G7 согласны с проектами Байдена по противодействию Китаю и отказу от любых торговых сделок с ним. Кроме того, не все разделяют его идею повысить глобальный налог на прибыль зарубежных компаний, чтобы снизить риски вывода прибыли в офшоры», – уточнил политолог.

«Также содержание этой хартии указывает на двух ключевых противников стран англосферы: Китай и Россию. У Европы уже не получится одновременно усидеть на двух стульях: с одной стороны, пытаться сдерживать влияние России, а с другой – покупать российский газ, договариваться о строительстве «Северного потока – 2» и заключать торговые соглашения с Китаем. Словом, позиции США и Великобритании сходятся в понимании, что это противостояние носит не только экономический, но и геополитический характер. Они готовы идти до конца, а другим странам пора определиться, на чьей они стороне», – резюмировал Дудаков.

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