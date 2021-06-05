США попали в советскую ловушку

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Афганистане при взрыве придорожной мины погибли 11 человек

5 июня, суббота  |  Последнее обновление — 18:33  |  vz.ru
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Борьбе с инфляцией поможет сильный рубль

Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре, считают эксперты Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше? Подробности...
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Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
«Единой России» удалось привлечь к участию в своих праймериз миллионы россиян. Откуда берутся активные граждане, готовые помочь партии в формировании предвыборных списков на выборах в Госдуму? Подробности...
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Почему Хрущев сорвал венское примирение с США

Хрущев и Кеннеди плохо понимали друг друга REUTERS/Evelyn Lincoln
Ровно 60 лет назад Россия и США предприняли попытку разрядить свои отношения – состоялся «Венский саммит» Хрущева и Кеннеди. В итоге эта встреча на высшем уровне оказалась едва ли не самой провальной за всю историю советско-американских отношений. Почему лидеры двух стран не смогли друг друга понять и что последовало вслед за этим? Подробности...
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Дания лишила Польшу козыря в торге с Газпромом

Прокладка Baltic Pipe остановлена на неопределенный срок Energinet/Maria Tux
Польша возмущена – ее союзник и сосед по Европейскому союзу, Дания, начал мешать реализации важнейшего энергетического проекта. Речь идет о газопроводе Baltic Pipe, направленном прежде всего против интересов России. Как в этом деле оказались замешаны проживающие на территории Дании мелкие млекопитающие и какую угрозу польский газопровод представляет для «Северного потока – 2»? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему американцы так долго тянули с высадкой в Нормандии

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда существо, ссаженное Лукашенко с самолета, а до того гостившее в самом зверском военном отряде, какой только воевал против нас после Басаева, театрально кается на камеру и просит не выдавать его туда, где при его поддержке бомбили и убивали – вот теперь табор завыл от огорчения. Подробности...
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Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Жители Украины зададут вопрос: почему власти делят их на коренных и некоренных, наделяя первых особыми правами и дискриминируя всех остальных граждан? Подробности...
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К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Афганистане при взрыве придорожной мины погибли 11 человек
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    США попали в советскую ловушку

    Своим вмешательством во внутренние дела других стран США повторяют ошибки СССР    5 июня 2021, 18:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    США твердым шагом идут по пути Советского Союза. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он пояснил, что уверенные в своем могуществе империи начинают совершать ошибки, которые в итоге приводят к их краху. О том, что США повторяют негативный опыт Союза, говорили еще в разгар событий на Украине, проводя аналогии с карибским кризисом. Какие еще параллели можно провести между нынешней Америкой и СССР?

    Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, звучащие из США угрозы делаются «в ходе внутриполитических процессов» и их авторы исходят из того, что экономическая, военная и политическая мощь США позволит стране преодолеть любые трудности.

    Российский лидер напомнил о советском прошлом и назвал главной проблемой империй ошибочные представления о своем могуществе, мнимой уверенности «позволить себе небольшие погрешности и ошибки». «Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.

    В том, что США повторяют ошибки СССР, заговорили в разгар украинского кризиса в 2015 году. Американский политолог Уильям Полк писал, что США повторяют на Украине те же ошибки, которые допустил СССР, вторгшись на Кубу в 1962 году, что в конечном итоге привело к крупнейшему кризису. Украина, подчеркивал Полк, «не является частью нашей сферы влияния или доминирования», а «Россия никогда не потерпит, чтобы Украина стала членом враждебного военного союза».

    В экспертной среде согласны, что Америка действительно не хочет учиться на чужих ошибках и в чем-то повторяет опыт советских вождей. Доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев убежден, что труднее всего для США сохранить Евроатлантический блок «подобно тому, как было сложно СССР удержать социалистический блок». Откол союзников привел в конечном счете к распаду СССР. «Президент имеет в виду некоторое высокомерное отношение американцев к собственным партнерам по Евроатлантике. В настоящий момент наблюдается даже некоторая мягкость по отношению к ним после проявленной жесткости экс-президента Дональда Трампа и во времена Джорджа Буша-младшего. В настоящий момент Евроатлантический блок переживает период постепенного обсыпания», – считает Межуев.

    По его словам, Франция и Германия уже ведут себя независимо, в первую очередь по отношению к Китаю. Появляется фронда консервативных демократий во главе с Венгрией и отчасти Польшей. Если в эпоху 90-х США отвергли добрый посыл России, ее явное тяготение в сторону Запада, то «дальнейшая идея расширения военных блоков в конечном счете привела к нынешнему этапу эскалации в отношениях между Россией и Евроатлантикой».

    Плюс ко всему, в США накапливаются внутренние проблемы: страна расколота на тех, кто хочет видеть Америку мускулистой, консервативной, и на тех, кто нацелен на дальнейшее смешение полов, рас. «Кроме этого, происходит безумный и совершенно неоправданный интервенционизм. Советский союз не понял, что у внешнего продвижения есть определенные границы и решил попытать счастья в Афганистане. Столкновение с волной исламского фундаментализма в итоге ослабило СССР. В начале нулевых США столкнулись с тем же Афганистаном. А интервенция американцев в Ирак привела к усилению «шиитской оси». В итоге равновесие было разрушено и мир в целом отступил от относительно благополучного периода 90-х годов», – уверен Межуев.

    С ним согласен профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Наверное, Путин имел в виду, что США – это страна, у которой тоже есть свои ограниченные ресурсы, поэтому они не могут быть использованы для решения всех проблем. Путин лучше другого человека в России знает, что США способны вести максимум две большие войны, где они задействуют десятки тысяч солдат, а расходы измеряются сотнями миллиардов долларов. Третья война им не по силам. Есть количественные параметры того, что может позволить себе современная империя», – подчеркнул Ткаченко.

    Политолог напомнил о термине «имперское перенапряжение». Это потеря страной контроля над ситуацией из-за неадекватной оценки своих ресурсов. Государство начинает тратить больше, чем позволяет экономика. «Советский Союз слишком активно стал конкурировать с Соединенными Штатами в странах третьего мира. Он полез в Чили, Никарагуа, чуть не устроил третью мировую войну из-за Кубы», – указал Ткаченко.

    Другой причиной гибели империй, по его словам, становится все более могущественный противник. В политологической среде это явление называют ловушкой Фукидида, то есть когда одна возрастающая держава сталкивается с ниспадающей или пребывающей в кризисе. И таким соперником для США сейчас является только одна страна: «Китай представляет собой экзистенциональную угрозу, пытается конкурировать с Соединенными Штатами везде: в экономической и политической моделях, в решении проблем общества, что мы увидели во время пандемии. Поэтому реальная угроза США не внутренняя, а внешняя». 

    Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев напротив полагает, что США испытывают сейчас серьезные проблемы внутри страны, схожие с тем, что происходило в СССР перед его распадом. «Сегодня Америка тоже находится на грани резкого ослабления межфедеративных уз. Страна расколота на синие – демократические штаты на западном и восточном побережье и красные – республиканские штаты юга и центральной части США. Между ними нарастает идейный, экономический и политический раскол. Происходит падение управляемости Америки из центра. Инициативы из Вашингтона встречают все большую оппозицию на местах», – пояснил политолог.

    Более того, после штурма Капитолия 6 января американская модель показала свое лицо – она оказалась репрессивной и авторитарной структурой, примером чего стало блокировка сетевых аккаунтов Трампа, которого чуть ли не сделали государственным преступником, дважды инициировав процедуру объявления импичмента.

    Непростая, по мнению политолога и финансовая ситуация:

    «Америка в долгах как в шелках, растет госдолг и дефицит госбюджета, усиливается перераспределительная роль государства в экономике».

    А пандемию коронавируса, уверен эксперт, можно считать «американским Чернобылем, который уже сейчас подкашивает социально-экономическое и политическое развитие государства».

    «В Америке прямо говорят о том, что страна меняет свою модель на социалистическую. Подчеркивается, что предыдущая модель дала определенного рода кризисы, она неэффективная. Именно так было в Советском Союзе во второй половине 80-х годов. Тогда говорилось, что социализм неэффективен и нужно взять за основу западные экономические модели. В Советском Союзе господствовала точка зрения, что его экономика перераспределительная. В США сегодня идет тот же самый странный процесс: американская экономика все в большей степени является перераспределительной. Страна утрачивает способность производить что-либо, усиливается деградация рабочей силы, растет количество нелегалов», – перечислил Васильев.

    Ткаченко убежден, что в интересах всего мира было бы решение США пойти по пути Японии, которая еще 30 лет назад рассматривалась как новая империя, «а потом она вступила в период долгого кризиса и японцы тихонько ушли из международных отношений, занялись внутренним рынком». «В Соединенных Штатах создана великолепная внутренняя инфраструктура, туда по-прежнему будут стягиваться таланты. Если они откажутся от концепции сияющего города на холме, то есть модели для всего мира, то поступят умно и демонтаж однополярной модели пройдет довольно успешно», – уверен политолог.

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