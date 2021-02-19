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19 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Холодная война между Китаем и США будет странным конфликтом

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию. Подробности...
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Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Почему американцам не нужен диалог с Россией

    Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой    19 февраля 2021, 14:56
    Фото: Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией?

    Известный телеведущий Владимир Познер в пятницу, в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл, заявил о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и Соединенными Штатами. То, что инициативу проявил именно Познер, вполне объяснимо – именно он был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан».  

    Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер заметил, что хотя это было не первое (а точнее, пятое по счету) общение в прямом эфире советских и американских граждан, но это был первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. В те же дни на XVII съезде КПСС партийное руководство во главе с Михаилом Горбачевым активно рассуждало о политике гласности, объявленной чуть ранее – на Апрельском пленуме ЦК 1985 года.  

    Принцип гласности позволил американцам в ходе телемоста задавать вопросы о сбитом южнокорейском самолете, войне в Афганистане, внутриполитической ситуации в СССР, ссылке Андрея Сахарова в Горький и положении советских евреев. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было», – вспоминал Познер. По мнению тележурналиста, и сейчас вполне возможно повторить опыт прямого общения.

    «Если бы была возможность спросить рядовых американцев, интересен ли им телемост с Россией, полагаю, они бы ответили положительно», – сказал Познер газете ВЗГЛЯД. Но, подчеркнул собеседник, вопросы проведения подобных мероприятий решают руководители крупных телевизионных компаний, а они, к сожалению, не имеют желания этим заниматься. Познер рассказал:

    «С российской стороны, насколько мне известно, Первый канал открыт для такого формата».

    Ранее журналист сообщил, что уже не раз обсуждал такую идею с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который эту идею поддержал.

    На вопрос о том, мог бы роль соведущего с российской стороны выполнить журналист Иван Ургант с его опытом ведения телеэфиров, Познер ответил: «Иван популярный у нас человек, но в Америке его никто не знает. Ведущего должны определить организаторы этого мероприятия, его точно не мне выбирать. Но я думаю, неплохо, если бы ведущий этого телемоста хорошо знал английский язык».

    По мнению Познера, нежелание США провести телемост с Россией связано со сложившейся политической ситуацией. «Отношения между нашими странами сегодня – очень плохие, а у Америки нет никакого желания их улучшить. Возможно, для этого что-то должно произойти, но что именно – непонятно», – считает Познер.

    Другой известный с советских времен тележурналист, американист Михаил Таратута скептически отнесся к предложению Познера возобновить практику прямых эфиров с США. «Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград ­– Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – вспомнил собеседник.

    Но в наши дни и в США, и в самой России нет особого интереса к подобному формату общения, подчеркнул Таратута. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает журналист.

    Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает собеседник. «Это будет полностью искусственный разговор, – уверен Таратута. – Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг к другу через континенты».

    В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист.

    По мнению политолога Бориса Межуева, любое подобное мероприятие будет означать потепление отношений между Россией и США, которое невозможно в условиях такой сильной конфронтации. Эксперт подчеркнул: «К сожалению, мы не наблюдаем общественного согласия с необходимостью потепления отношений. Причем речь даже не о перезагрузке или сближении типа Горбачев – Рейган 1980-х годов, а о простой разрядке напряженности, которая все равно оказывается невозможной».

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    Межуев отметил – есть желание на нормализацию отношений со стороны отдельных представителей американской администрации. «Однако дальше этих мер дело не движется. Наверное, такой телемост и правда был бы полезен, но сейчас этот формат просто нереализуем именно по причине отсутствия инициативы Вашингтона всерьез идти на улучшение диалога», – считает Межуев.

    Россия, в свою очередь, наверняка хотела бы разрядки напряженности, однако с ее стороны присутствует огромное недоверие к новой американской администрации. «То, что сейчас происходит в США, а именно: «охота на ведьм», антитрампизм и русофобия, никак не способствует улучшению отношений. Есть ощущение, что пришли силы, нацеленные на максимальное давление на внутреннюю ситуацию в России, вплоть до смены существующей власти. Остается неясным, как именно они планируют это делать, но такие подозрения есть», – полагает американист.

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