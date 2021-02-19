Почему американцам не нужен диалог с Россией

Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией?

Известный телеведущий Владимир Познер в пятницу, в 35-ю годовщину исторического телемоста Ленинград – Сиэтл, заявил о необходимости организовать в аналогичном формате новый открытый диалог между Россией и Соединенными Штатами. То, что инициативу проявил именно Познер, вполне объяснимо – именно он был соведущим (вместе с американским журналистом Филом Донахью) вышедшей в эфир 19 февраля 1986 года передачи «Ленинград – Сиэтл: Встреча в верхах рядовых граждан».

Выступая в годовщину исторического телемоста, Познер заметил, что хотя это было не первое (а точнее, пятое по счету) общение в прямом эфире советских и американских граждан, но это был первый «мост», на котором обсуждались острые политические вопросы. В те же дни на XVII съезде КПСС партийное руководство во главе с Михаилом Горбачевым активно рассуждало о политике гласности, объявленной чуть ранее – на Апрельском пленуме ЦК 1985 года.

Принцип гласности позволил американцам в ходе телемоста задавать вопросы о сбитом южнокорейском самолете, войне в Афганистане, внутриполитической ситуации в СССР, ссылке Андрея Сахарова в Горький и положении советских евреев. «Если бы этот эфир не одобрил Михаил Горбачев, который был у власти почти год, если бы не его поддержка, то, конечно, никогда эфира бы не было», – вспоминал Познер. По мнению тележурналиста, и сейчас вполне возможно повторить опыт прямого общения.

«Если бы была возможность спросить рядовых американцев, интересен ли им телемост с Россией, полагаю, они бы ответили положительно», – сказал Познер газете ВЗГЛЯД. Но, подчеркнул собеседник, вопросы проведения подобных мероприятий решают руководители крупных телевизионных компаний, а они, к сожалению, не имеют желания этим заниматься. Познер рассказал:

«С российской стороны, насколько мне известно, Первый канал открыт для такого формата».

Ранее журналист сообщил, что уже не раз обсуждал такую идею с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, который эту идею поддержал.

На вопрос о том, мог бы роль соведущего с российской стороны выполнить журналист Иван Ургант с его опытом ведения телеэфиров, Познер ответил: «Иван популярный у нас человек, но в Америке его никто не знает. Ведущего должны определить организаторы этого мероприятия, его точно не мне выбирать. Но я думаю, неплохо, если бы ведущий этого телемоста хорошо знал английский язык».

По мнению Познера, нежелание США провести телемост с Россией связано со сложившейся политической ситуацией. «Отношения между нашими странами сегодня – очень плохие, а у Америки нет никакого желания их улучшить. Возможно, для этого что-то должно произойти, но что именно – непонятно», – считает Познер.

Другой известный с советских времен тележурналист, американист Михаил Таратута скептически отнесся к предложению Познера возобновить практику прямых эфиров с США. «Такие телемосты были действительно актуальны 35 лет назад. Например, в 1986 году, когда состоялся телемост Ленинград ­– Сиэтл, железный занавес еще не упал, страна была изолирована от мира, и большинство людей даже представить себе не могли, что у них когда-нибудь будет возможность поехать в США и самим все посмотреть», – вспомнил собеседник.

На эту тему

Но в наши дни и в США, и в самой России нет особого интереса к подобному формату общения, подчеркнул Таратута. «Теперь, когда люди стали путешествовать и общаться в Сети, когда снято огромное количество документальных и художественных фильмов про Америку, она перестала быть той загадкой, вокруг которой концентрировалось колоссальное любопытство», – полагает журналист.

Более того, общение в формате телемоста не будет искренним, считает собеседник. «Это будет полностью искусственный разговор, – уверен Таратута. – Представьте себе – с этой стороны собралась группа людей, с той стороны тоже. Одни говорят: почему вы так поступили? Другие отвечают: а вы почему? Когда такое происходит, ценность общения в любом формате сводится к нулю. Даже тогда, в 80-х, главным в проведении телемостов было не то, что люди что-то узнавали или понимали, а то, что они просто видели друг друга. Только вспомните это щемящее чувство, когда появлялась заставка, как две руки тянутся друг к другу через континенты».

В американском обществе вот уже десять лет активно культивируется антироссийский настрой, констатировал собеседник. По оценке Таратуты, политические элиты, пресса, ньюсмейкеры говорят о России только в негативном ключе, утверждая абсолютную истину: Россия – враг. «После Мюнхенской речи Владимира Путина, где было заявлено о самостоятельности России и ее независимости от западной политики, обозначилось очевидное геополитическое противостояние нашей страны и Соединенных Штатов, которое никаким телемостом уже не исправить», – подчеркнул журналист-американист.

По мнению политолога Бориса Межуева, любое подобное мероприятие будет означать потепление отношений между Россией и США, которое невозможно в условиях такой сильной конфронтации. Эксперт подчеркнул: «К сожалению, мы не наблюдаем общественного согласия с необходимостью потепления отношений. Причем речь даже не о перезагрузке или сближении типа Горбачев – Рейган 1980-х годов, а о простой разрядке напряженности, которая все равно оказывается невозможной».

На ваш взгляд Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена? Улучшатся

Ухудшатся

Останутся такими же



Межуев отметил – есть желание на нормализацию отношений со стороны отдельных представителей американской администрации. «Однако дальше этих мер дело не движется. Наверное, такой телемост и правда был бы полезен, но сейчас этот формат просто нереализуем именно по причине отсутствия инициативы Вашингтона всерьез идти на улучшение диалога», – считает Межуев.

Россия, в свою очередь, наверняка хотела бы разрядки напряженности, однако с ее стороны присутствует огромное недоверие к новой американской администрации. «То, что сейчас происходит в США, а именно: «охота на ведьм», антитрампизм и русофобия, никак не способствует улучшению отношений. Есть ощущение, что пришли силы, нацеленные на максимальное давление на внутреннюю ситуацию в России, вплоть до смены существующей власти. Остается неясным, как именно они планируют это делать, но такие подозрения есть», – полагает американист.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД