Чем прекрасна новая искренность НАТО

Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в марте 2021 года альянс должен принять новую стратегическую концепцию. Основной упор в этом документе будет сделан на противодействие угрозе со стороны Китая и России. Таким образом, страны Запада открыто заявят о том, что их цель – борьба, с опорой на меры военного сдерживания, с двумя самыми крупными независимыми центрами силы. По сути, Москва и Пекин будут объявлены врагами тех, кого Вашингтон называет «сообществом демократий».

По прежним временам это могло бы быть очень сильным решением. Но вызывает ли оно серьезную обеспокоенность сейчас? Нет, не вызывает. Это заметно даже по реакции российских СМИ и экспертного сообщества. Поэтому самым правильным было бы относиться к сто первому объявлению войны с изрядной долей юмора.

Для такого отношения есть много оснований. Современное состояние отношений России и стран Запада таково, что любая угроза или враждебный жест со стороны США или их союзников в Европе воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Жесткие заявления России – да, они все еще вызывают элементы паники или серьезных раздумий, как это произошло с недавними комментариями главы российского МИД по поводу Евросоюза. Все понимают, что это серьезно. Но для себя партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными, никто в здравом уме не сомневается уже лет 25 и по меньшей мере с бомбардировок Югославии весной 1999 года.

Поэтому несмотря на несопоставимость силовых возможностей этих партнеров, очередные высказывания политиков или военных на Западе вызывают гораздо меньше интереса, чем, например, Турции или Ирана. Просто потому, что мы к ним привыкли. Эрдоган – серьезный игрок там, где у него есть возможность играть. НАТО или Европейский союз постоянно клянутся «наказать» или «сдержать» Россию – это продолжается годами. Суть отношений от этого не меняется, новые реальные угрозы не возникают – в отношениях и так все уже достаточно сложно. А военная инфраструктура НАТО у российских границ растет ни шатко ни валко. В этом смысле мнение президента США или генсека НАТО значат уже не больше, чем твит руководителя МИД какой-нибудь Литвы – они в одинаковой мере отражают отсутствие привычки нести ответственность за свои слова.

Но так было не всегда. На протяжении почти трех десятилетий после холодной войны США и их европейские союзники были вынуждены не называть вещи своими именами и лицемерно говорить о «партнерстве» с Россией или Китаем. За это время им многого удалось добиться. Расширение на восток ЕС и НАТО, присутствие США на Украине и в Грузии, маневры флотов США и европейцев в прилегающих к Китаю морях – все это свершилось еще до того, как Москва и Пекин были официально объявлены противниками. Вроде бы сейчас просто наступил момент, когда вещи можно называть своими именами.

И удивительным образом эта возможность несет в себе для Запада основной вызов – ему совершенно неизвестно, что же делать дальше? Как говорил персонаж боевика Серджо Леоне: «Хочешь стрелять, стреляй!». А вот готовности и способности к серьезной борьбе пока не заметно. Даже страны Европы, за исключением тех, от кого вообще ничего не зависит, не хотят рвать с Россией и Китаем все связи. Под Новый год Германия протолкнула через Евросоюз новое инвестиционное соглашение с Пекином. Она же с маниакальным упорством стремится развивать энергетические отношения с Россией. Европа, конечно, осудила Крым и все такое, но за последние шесть лет инвестиции в России из ведущих стран ЕС только растут. Их реальные военные расходы – наоборот, не демонстрируют признаков шевеления вверх. У Берлина или Парижа необходимость быть в общем хоре угроз все больше контрастирует с реальными действиями.

По следам политиков идут интеллектуальные форумы. В этом году тема Мюнхенской конференции по безопасности: «За пределами «беззападности»: восстанавливая трансатлантическое сотрудничество и отвечая на глобальные вызовы». В переводе с новояза на обычный человеческий язык это означает: «Как нам попытаться восстановить свой контроль над миром?». Звучало бы убедительно и даже пугающе лет 10–15 тому назад. Но сейчас, когда все мосты сожжены, а страны Запада утратили лидерство везде, кроме информационной сферы, такая решительная постановка вопроса также не вызывает опасений, что за этим последует решительность в делах. США и союзникам надо было задумываться о неизбежности своего ослабления еще во времена президентства Джорджа Буша – младшего. Тогда еще был шанс совместно с Китаем и Россией создать более стабильный международный порядок. Теперь, видимо, поздно.

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Главным оружием Запада в отношении сильных и самостоятельных государств стали угрозы. Но когда угроз слишком много, а звучат они по поводу и без повода, то они вызывают усмешку и совершенно перестают работать как инструмент принуждения в международной политике. Более того, когда США ставят сейчас Китай и Россию в один ряд «угроз», это только способствует укреплению отношений между Москвой и Пекином. Уже сейчас многие наблюдатели отмечают, что противопоставление себя всему остальному миру – это признак неспособности США внести раскол между Китаем и Россией или настроить против них остальные страны, кроме своих наиболее зависимых клиентов.

Очередной стратегический документ НАТО, как и дискуссии на виртуальной Мюнхенской конференции, не откроют для мира ничего нового. И по своему информационному воздействию окажутся не сильнее, чем запись в социальной сети любого западного политика. И дело даже не в том, что угрожать можно только тогда, когда ты самый сильный. Совокупная военная мощь Запада пока превышает, за исключением ядерного оружия, то, чем обладают Россия и Китай. Но нет воли и реальных причин для того, чтобы эту мощь собрать в кулак и обратить на настоящую борьбу.

Почему это так? Видимо, основная причина в том, что Китай и Россия представляют собой угрозу только для осуществления прихотей стран Запада, но никак не их жизненных интересов. Борьба с Москвой и Пекином оторвана от целей и актуальных проблем развития общества во всех западных странах. Исчерпана модель экономического развития, на которой был основан их успех в противостоянии с СССР. Наступила другая эпоха и старые институты, а также военные альянсы, не работают.

Перед нами бумажный тигр и только собственный страх мешает осознать это в полной мере – удар от фактического, хоть и по собственной воле, поражения в холодной войне был очень силен. Предыдущая эпоха приучила относиться к западным лидерам как к серьезным политикам, их превращение в твиттер-активистов прошло незамеченным. Существенная часть публики и даже экспертов все еще считают, что мы имеем дело с решительным и последовательным противником. Однако то, что сейчас любые заклинания Вашингтона и компании воспринимаются все чаще с юмором, подтверждает – мы на верном пути.