Чем прекрасна новая искренность НАТО

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19 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Думские партии нашли главную идею для выборов

Путин посоветовал думцам на выборах не ругаться между собой, а «демонстрировать зрелость» дискуссии Михаил Климентьев/ТАСС
В том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Об этом в ходе встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент Владимир Путин, призвав политиков проявить патриотическую сплоченность. Защита суверенитета России и традиционных ценностей, комментируют политологи, стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Холодная война между Китаем и США будет странным конфликтом

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Постиндустриальные экономики США, Канады, стран Европы и т. д. не могут сегодня функционировать без индустриального подспорья Китая. Тем самым они продолжают его обогащать и, таким образом, финансировать дальнейшую китайскую экспансию. Подробности...
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Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Тимофей Бордачёв

    Чем прекрасна новая искренность НАТО

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		19 февраля 2021, 12:00

    Несколько дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в марте 2021 года альянс должен принять новую стратегическую концепцию. Основной упор в этом документе будет сделан на противодействие угрозе со стороны Китая и России. Таким образом, страны Запада открыто заявят о том, что их цель – борьба, с опорой на меры военного сдерживания, с двумя самыми крупными независимыми центрами силы. По сути, Москва и Пекин будут объявлены врагами тех, кого Вашингтон называет «сообществом демократий».

    По прежним временам это могло бы быть очень сильным решением. Но вызывает ли оно серьезную обеспокоенность сейчас? Нет, не вызывает. Это заметно даже по реакции российских СМИ и экспертного сообщества. Поэтому самым правильным было бы относиться к сто первому объявлению войны с изрядной долей юмора.

    Для такого отношения есть много оснований. Современное состояние отношений России и стран Запада таково, что любая угроза или враждебный жест со стороны США или их союзников в Европе воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Жесткие заявления России – да, они все еще вызывают элементы паники или серьезных раздумий, как это произошло с недавними комментариями главы российского МИД по поводу Евросоюза. Все понимают, что это серьезно. Но для себя партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными, никто в здравом уме не сомневается уже лет 25 и по меньшей мере с бомбардировок Югославии весной 1999 года.

    Поэтому несмотря на несопоставимость силовых возможностей этих партнеров, очередные высказывания политиков или военных на Западе вызывают гораздо меньше интереса, чем, например, Турции или Ирана. Просто потому, что мы к ним привыкли. Эрдоган – серьезный игрок там, где у него есть возможность играть. НАТО или Европейский союз постоянно клянутся «наказать» или «сдержать» Россию – это продолжается годами. Суть отношений от этого не меняется, новые реальные угрозы не возникают – в отношениях и так все уже достаточно сложно. А военная инфраструктура НАТО у российских границ растет ни шатко ни валко. В этом смысле мнение президента США или генсека НАТО значат уже не больше, чем твит руководителя МИД какой-нибудь Литвы – они в одинаковой мере отражают отсутствие привычки нести ответственность за свои слова.

    Но так было не всегда. На протяжении почти трех десятилетий после холодной войны США и их европейские союзники были вынуждены не называть вещи своими именами и лицемерно говорить о «партнерстве» с Россией или Китаем. За это время им многого удалось добиться. Расширение на восток ЕС и НАТО, присутствие США на Украине и в Грузии, маневры флотов США и европейцев в прилегающих к Китаю морях – все это свершилось еще до того, как Москва и Пекин были официально объявлены противниками. Вроде бы сейчас просто наступил момент, когда вещи можно называть своими именами.

    Фото: REUTERS/Ints Kalnins

    И удивительным образом эта возможность несет в себе для Запада основной вызов – ему совершенно неизвестно, что же делать дальше? Как говорил персонаж боевика Серджо Леоне: «Хочешь стрелять, стреляй!». А вот готовности и способности к серьезной борьбе пока не заметно. Даже страны Европы, за исключением тех, от кого вообще ничего не зависит, не хотят рвать с Россией и Китаем все связи. Под Новый год Германия протолкнула через Евросоюз новое инвестиционное соглашение с Пекином. Она же с маниакальным упорством стремится развивать энергетические отношения с Россией. Европа, конечно, осудила Крым и все такое, но за последние шесть лет инвестиции в России из ведущих стран ЕС только растут. Их реальные военные расходы – наоборот, не демонстрируют признаков шевеления вверх. У Берлина или Парижа необходимость быть в общем хоре угроз все больше контрастирует с реальными действиями.

    По следам политиков идут интеллектуальные форумы. В этом году тема Мюнхенской конференции по безопасности: «За пределами «беззападности»: восстанавливая трансатлантическое сотрудничество и отвечая на глобальные вызовы». В переводе с новояза на обычный человеческий язык это означает: «Как нам попытаться восстановить свой контроль над миром?». Звучало бы убедительно и даже пугающе лет 10–15 тому назад. Но сейчас, когда все мосты сожжены, а страны Запада утратили лидерство везде, кроме информационной сферы, такая решительная постановка вопроса также не вызывает опасений, что за этим последует решительность в делах. США и союзникам надо было задумываться о неизбежности своего ослабления еще во времена президентства Джорджа Буша – младшего. Тогда еще был шанс совместно с Китаем и Россией создать более стабильный международный порядок. Теперь, видимо, поздно.

    Главным оружием Запада в отношении сильных и самостоятельных государств стали угрозы. Но когда угроз слишком много, а звучат они по поводу и без повода, то они вызывают усмешку и совершенно перестают работать как инструмент принуждения в международной политике. Более того, когда США ставят сейчас Китай и Россию в один ряд «угроз», это только способствует укреплению отношений между Москвой и Пекином. Уже сейчас многие наблюдатели отмечают, что противопоставление себя всему остальному миру – это признак неспособности США внести раскол между Китаем и Россией или настроить против них остальные страны, кроме своих наиболее зависимых клиентов.

    Очередной стратегический документ НАТО, как и дискуссии на виртуальной Мюнхенской конференции, не откроют для мира ничего нового. И по своему информационному воздействию окажутся не сильнее, чем запись в социальной сети любого западного политика. И дело даже не в том, что угрожать можно только тогда, когда ты самый сильный. Совокупная военная мощь Запада пока превышает, за исключением ядерного оружия, то, чем обладают Россия и Китай. Но нет воли и реальных причин для того, чтобы эту мощь собрать в кулак и обратить на настоящую борьбу.

    Почему это так? Видимо, основная причина в том, что Китай и Россия представляют собой угрозу только для осуществления прихотей стран Запада, но никак не их жизненных интересов. Борьба с Москвой и Пекином оторвана от целей и актуальных проблем развития общества во всех западных странах. Исчерпана модель экономического развития, на которой был основан их успех в противостоянии с СССР. Наступила другая эпоха и старые институты, а также военные альянсы, не работают.

    Перед нами бумажный тигр и только собственный страх мешает осознать это в полной мере – удар от фактического, хоть и по собственной воле, поражения в холодной войне был очень силен. Предыдущая эпоха приучила относиться к западным лидерам как к серьезным политикам, их превращение в твиттер-активистов прошло незамеченным. Существенная часть публики и даже экспертов все еще считают, что мы имеем дело с решительным и последовательным противником. Однако то, что сейчас любые заклинания Вашингтона и компании воспринимаются все чаще с юмором, подтверждает – мы на верном пути.

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