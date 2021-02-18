В России объяснили, зачем НАТО объявило Москву и Пекин угрозой для себя

НАТО пытается сохранить единство с помощью фактора «угрозы с Востока», заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя создание новой стратегии Североатлантического альянса.

«Для нас очевидно, и я думаю, что это очевидно сегодня всем, что фактор так называемой угрозы с Востока используется прежде всего для сохранения единства в НАТО, которое в последнее время дает серьезные трещины», – пояснил Грушко ТАСС.

Он добавил, что противоречия между участниками НАТО по многим аспектом ни для кого не секрет, а между членами самой НАТО приходится налаживать коммуникации для устранения конфликтов.

Также Грушко в четверг заявлял, что Москва в свете объявления НАТО создания новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности.

Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.