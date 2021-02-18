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В Москве отреагировали на новую стратегию НАТО по сдерживании России
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Россия сделает все необходимое для обеспечения собственных интересов в случае принятия НАТО новой стратегии, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Ничего неожиданного не произошло. Что касается России, то [Североатлантический] альянс пытается по-прежнему демонизировать Россию, использовать фактор мифической российской угрозы для сплочения его рядов», – заявил Грушко РИА «Новости».
НАТО только собирается разрабатывать новую стратегию, добавил дипломат. «Если судить по заявлению генерального секретаря (Столтенберга), решение о разработке этой новой стратегии вместо той, которая была принята в 2010 году, должны принять главы государств и правительств членов НАТО на своем саммите», – сказал он.
«Мы предпримем все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить наши законные интересы обороны и безопасности», – отметил Грушко.
Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.
Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
Столтенберг заявил о готовности НАТО к конфронтации с Россией
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы.
«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», – отметил Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что НАТО готово «защищать своих членов».
По его словам, диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения. Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», – уточнил генсек НАТО, передает ТАСС.
«Они (россияне) – наши соседи, есть интересы, нужно избегать происшествий, особенно на границах. Как норвежский политик, я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно», – сказал Столтенберг.
Днем ранее Столтенберг заявил, что флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу у границ России, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS).
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО
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Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон.
Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС.
Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону.
При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он.
США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года».
Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
В США предложили считать выход из ДОН недействительным
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Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер.
Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости».
Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов».
Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения».
Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению».
Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН.
15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
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Лавров упрекнул США за подозрительность к «Спутнику V»
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Глава МИД Сергей Лавров, комментируя призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», заявил, что Россия никогда не «дружила» с другими странами против кого-то.
«Кстати, недавно представители уже новой администрации США призывали с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V», поскольку, дескать, опять же это геополитический замысел Кремля, и надо быть осторожнее, не попасть в зависимость от РФ. Ну что сказать… Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления – ну печально», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с тоголезским министром иностранных дел, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия никогда ни с кем не дружила «против кого бы то ни было». «Мы всегда исходим из того, что если есть взаимная тяга у России и ее зарубежных партнеров, то мы имеем полное право развивать наши отношения так, как мы договоримся», – добавил глава МИД.
По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене.
На прошлой неделе Казахстан одобрил применение российской вакцины, став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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В НАТО представили новую стратегическую концепцию для сдерживания Китая и России
Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции», – сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате, передает ТАСС.
По его словам, концепция должна учитывать новый подход к России. «В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям, и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки», – добавил он.
Также генсек считает, что НАТО должно стать площадкой политического диалога всех «одинаково мыслящих со странами альянса государств» для противодействия России и Китаю.
Ранее Столтенберг заявил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17-18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса.
Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. Альянс решил увеличить финансирование военной активности на восточном фланге. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле российских границ. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.
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Россия увеличила вложения в госдолг США
В декабре Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.
Российские вложения в госдолг США в декабре составляли 6,011 млрд долларов. Из них 1,2 млрд долларов приходились на долгосрочные бумаги, 4,8 млрд долларов – на краткосрочные, передает РИА «Новости».
Напомним, в ноябре Россия сократила объем вложений с октябрьских 6,1 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. Таким образом, в декабре показатель почти вернулся к октябрьскому уровню. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. Прежде Россия была в числе 16 крупнейших держателей госдолга США. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
Москва назвала действия Вашингтона в Черном море угрозой миру
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Американские действия в Черном море угрожают миру и стабильности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Такое впечатление, что американскому Шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она отметила, что учения США у российских границ носят антироссийскую направленность, а также «угрожают миру и стабильности».
В начале февраля корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оруч Реис» и «Тургут Реис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием».
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему НАТО усиливает свои позиции в Черном море.
Анонсировано обновление стратегической концепции НАТО
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На видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
Столтенберг предложит «приступить к обновлению» концепции, чтобы совместно «отвечать на меняющуюся стратегическую ситуацию», «подтвердить приверженность ценностям» НАТО и «укрепить трансатлантическую связь». Генсек призовет обсудить его инициативу «НАТО–2030» в рамках подготовки к мартовскому саммиту альянса. Как пояснил Столтенберг, «НАТО–2030» – это «комплекс подготовительных предложений, на базе которых на саммите в этом году должна быть принята новая стратегическая концепция альянса», но «пакет предложений не ограничивается принятием новой оборонной стратегии, а будет дополнять и расширять ее».
По мнению Столтенберга, сейчас «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах». Он заявил о необходимости «усилить политический диалог и практическое сотрудничество» стран, которые «думают» также, как страны НАТО, «для продвижения своих ценностей и своих интересов», передает ТАСС.
Столтенберг предлагает увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге НАТО, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры» НАТО. В частности, речь идет о проверке «иностранного владения инфраструктурными объектами». Также Столтенберг предлагает поддержать оборонные инновации, которые «обеспечат повышение оперативной совместимости» сил НАТО и «сотрудничества с США в инновационной сфере». Кроме того, генсек обещал заняться изучением последствий глобального изменения климата для глобальной безопасности и разработать «золотой стандарт для снижения углеродных выбросов военного сектора и его преобразований, чтобы он способствовал достижению цели построения экономики с нулевыми углеродными выбросами».
Напомним, в НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России. НАТО решило увеличить финансирование военной активности у границ России. На прошлой неделе были раскрыты задачи американских бомбардировщиков возле границ России. Москва обвинила США в дестабилизации обстановки у границ России. Тем временем Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом.
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Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах»
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Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу».
Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».
Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».
Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.
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В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»
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Новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» назвали в США «мобильным чумным доктором» из-за необычного вида, пишет The Drive.
«Мы никогда не видели военную машину, которая выглядела бы так», – признались авторы статьи, передает РИА «Новости».
Они объяснили «странную эстетику» автомобиля возможностью транспортировать его с помощью вертолета Ми-8. Однако есть и другие причины. Так, авторы считают, что V-образный корпус может защитить автомобиль от взрывных устройств и мин.
Пользователи социальных сетей не остались в стороне и активно комментируют внешний вид российской бронемашины.
«Похоже на ретробронетранспортер», – написал один из пользователей.
«Хотел бы приобрести такой. Сколько стоит?» – спросил другой.
«Чтобы продумать все тонкости, было вложено много усилий. Создатели предпочли функциональность внешнему виду», – подчеркнул третий.
В итоге авторы статьи предложили использовать «Ласок 4-П» для съемок в фильмах Тима Бертона.
США заявили странам НАТО о важности расходов на противодействие России
Страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на видеоконференции министров обороны альянса.
Как сообщил Пентагон, Остин «перечислил ряд угроз и вызовов» для НАТО, включая «дестабилизирующее поведение России, набирающий силу Китай, терроризм». Кроме того, он указал на «глобальные вызовы, такие как коронавирус и изменение климата». Остин подчеркнул важность «расходов на оборону», которые должны «гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа России и другие вызовы». Глава Пентагона отметил, что Байден намерен активизировать отношения США с НАТО, передает ТАСС.
Напомним, новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.
В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров»
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Вашингтон полагает, что за крупномасштабной кибератакой на системы американских государственных ведомств стоят, вероятно, хакеры «российского происхождения», заявила заместитель помощника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.
По ее словам, сейчас разведка «выясняет, кто несет ответственность за кибератаку». Нюбергер сказала, что пока расследование не завершено, она будет «прибегать к формулировке, которая использовалась ранее». «Ответственность несет продвинутый и настойчивый злоумышленник, вероятно российского происхождения», – приводит ее слова ТАСС.
Она пояснила, что «продвинутыми» хакеров называет, поскольку «уровень продемонстрированных умений был действительно высок». Кроме того, масштаб кибератаки «превращает это в нечто большее, чем единичный случай шпионажа», нападение затронуло девять федеральных ведомств и около сотни частных компаний. Около 18 тыс. «субъектов скачали вредоносное обновление». В связи с этим «потенциальный масштаб доступа значительно превышал известное» число случаев взлома. Власти США считают, что хакеры потратили «месяцы» на планирование и реализацию атаки.
«В связи со сложностью использовавшихся методов мы считаем, что находимся на начальном этапе понимания масштабов», – заявила Нюбергер, не исключив, что найдут «дополнительные случаи несанкционированного доступа». Отвечая на вопрос о сроках восстановления после хакерской атаки, она подчеркнула: «По нашим оценкам, речь идет о нескольких месяцах, но, как я уже сказала, буквально день за днем, час за часом мы добиваемся прогресса в понимании». На оценку масштабов произошедшего также потребуется «несколько месяцев».
Нюбергер сообщила, что президент США Джо Байден собирается подписать ряд указов, касающихся безопасности важных компьютерных сетей. По ее словам, нужны соответствующие инвестиций. Вашингтон «тщательно изучает возможные варианты ответа в будущем». По ее словам, речь идет о якобы «не единственном случае злонамеренной деятельности в киберпространстве, вероятно, российского происхождения».
Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.
В НАТО заявили о готовности флота дронов для наблюдения у границ России
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Флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу южной и восточной границ альянса, флот входит в систему наблюдения за поверхностью Земли Alliance Ground Surveillance (AGS), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Флот из пяти разведывательных беспилотников, базирующийся на авиабазе Сигонелла (Италия – прим. ВЗГЛЯД), сегодня вышел на уровень операционной готовности. Эти машины могут оставаться в воздухе до 50 часов и 24 часа в сутки держать под наблюдением два региона - наши восточные и южные фланги», – цитирует генсека ТАСС.
Он также уточнил, что полеты будут проходить «только в воздушном пространстве НАТО».
Столтенберг рассказал, что на южном направлении дроны будут осуществлять полеты в международном воздушном пространстве, держа под наблюдением территории целых государств Северной Африки, в числе которых Ливия и Сирия.
По его словам, беспилотники могут помочь отстающим в регионе элементам сил международной коалиции под командованием США в Ираке и Сирии, так как «с их помощью возможно даже обнаружение самодельных взрывных устройств».
AGS беспилотники – это американские разведывательные дроны RQ-4D Phoenix. Предназначены для разведки противника, не имеющего радиолокационных станций и систем ПВО дальнего действия, либо для разведки в условиях мирного времени из своего воздушного пространства.
Дрон достигает 14,5 метра в длину, размах крыла около 40 метров, радиус действия в 16 тыс. километров, крейсерская скорость 575 км/ч, их потолок высоты – 18 тыс. метров.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных.
США обещали искать способы продвигать стратегическую стабильность с Россией
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Россия бросает «вызов» интересам США, но Вашингтон продолжит искать пути продвижения стратегической стабильности с Москвой, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил о ряде претензий к России, включая бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве «вмешательство в выборы» и кибератаки, а также ситуацию на Украине. Однако, заявил глава Госдепа, удалось «очень быстро продолжить договор» СНВ-3, «поскольку это в интересах» США. Он заверил, что американская сторона «будет искать другие способы продвигать стратегическую стабильность с Россией, даже несмотря на то», что действия Москвы «являются вызовом интересам и ценностям» США. Блинкен подчеркнул, что нужно «работать на обоих фронтах», передает РИА «Новости» со ссылкой на NPR.
Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.