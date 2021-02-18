Захарова оценила шансы на улучшение отношений с США

Отношения между Россией и США вряд ли резко улучшатся в ближайшие месяцы, завила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном: я не уверена, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать», – сказала она в эфире YouTube-канала «Антонимы».

Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.

В четверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва в свете объявления НАТО создания новой стратегии предпримет все необходимые дополнительные меры для того, чтобы надежно обеспечить свои законные интересы обороны и безопасности.