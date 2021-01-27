Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

«Разговор еще не закончен. Он будет продолжен». Именно так представитель российского МИД Мария Захарова завершила свое возмущенное выступление относительно вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России. Напомним, что помимо стандартных инструментов рейхспропаганды – Twitter, Facebook, YouTube – к распространению информации о планируемых в российских городах акциях было подключено и американское посольство. На его сайте рассказывалось о том, когда и где планируются митинги.

Это помимо всяких выражений озабоченности и гнева отдельных американских политиков – как демократов, так и республиканцев – по поводу подавления протеста.

Не получалось

И ладно бы американцы только разражались подобными сентенциями или мелко гадили через сайт диппредставительства! Все эти действия – лишь первые сполохи развертывающейся кампании давления на Россию, которое будет проводить администрация Джозефа Байдена. Администрация, почуявшая запах крови.

Американцев можно понять. Долгие годы они пытались сместить или изменить неудобный им режим в России и вернуть семибанкирщину или семиолигарщину при слабом, а желательно еще и не просыхающем президенте. Пытались при Джордже Буше – младшем, через серию «цветных революций» на постсоветском пространстве, которые должны были показать россиянам преимущества демократического пути развития под мудрым руководством западных кураторов. Получилось, но как в старом советском анекдоте: «Как бы ни собирал – автомат Калашникова выходит».

Успехи этих «новых демократий» виднелись лишь в пропагандистских брошюрках наподобие «Почему у Грузии получилось» – на деле же любая демократическая революция в странах постсоветского пространства, любой шаг в сторону от России и ее культурного пространства вели лишь к дальнейшей экономической, политической и гражданской деградации этих государств. Аккурат до уровня местечковой общины третьего мира, в статусе которых большинство из них и входило в Россию, становясь объектом ее цивилизаторской политики.

Пытался Обама – через стимулирование российских либералов (как несистемных, так и тех, кто находился недалеко от власти), а также «перезагрузку». «Перезагрузка» (то есть предложение Москве обнулить все разногласия, но без отказа США от восприятия России в качестве младшего партнера и ученика, который обязан беспрекословно смотреть в рот учителю и ни в чем ему не перечить) предсказуемо провалилась, а попытки обновить «цветную революцию» на Украине привели к тому, что Россия жестко дала сдачи. После чего был взят курс на максимальную международную изоляцию и демонизацию Москвы. При Трампе этот курс был продолжен (правда, скорее не президентом, а Конгрессом) – и привел, скорее, к изоляции самих Соединенных Штатов.

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Причины поражения Буша, Обамы и демократического Конгресса при Трампе были разные. Но главная из них крылась в самой России, а точнее, в ее народе. Помнившем и семибанкирщину, и справление президентом нужды у стойки шасси самолета, и разваливающуюся страну – а самое главное, помнившего то унижение напополам с безнадегой, которые россияне тогда испытывали. Помнили люди, помнили чиновники – поэтому каждый раз на западное давление Москва отвечала единством, стойкостью и решимостью.

Выросли

Однако сейчас, в каденцию Байдена, ситуация изменилась. Выросло поколение россиян, не видевших ничего, кроме правления Путина, и не помнивших, как оно бывает. Поколение, которое (по разным причинам) оказалось в плену чужой информационной повестки. Поколение, которое Навальный и другие агенты западных «партнеров» пытаются превратить в своих хомячков, слепо идущих на уличные протесты.

Почувствовав этот «запах крови», увидев окно возможностей для давления, администрация Байдена совершит новый подход к снаряду – причем подход весьма основательный. Давить будут по всем фронтам: через «цветные революции» (Армения), через размораживание конфликтов на постсоветском пространстве (Приднестровье), через финансирование и консолидацию российской оппозиции, через санкции (например, из-за Навального), через науськивание соседей (Европы), через отправку к границам России или в саму Россию прирученных террористов. Так что нынешним вмешательством Америка не закончила разговор – она всего лишь приоткрыла рот и даже еще не успела набрать в легкие воздух. Вопрос лишь в том, как нам в этом разговоре участвовать?

Можно и даже нужно ответить в рамках дипломатической традиции. Если посольские начинают вмешиваться во внутренние дела страны, то они совершают действия, несовместимые со статусом дипломата. Поэтому не будет зазорным объявить персонами нон-грата ряд американских дипломатических работников (включая посла). Хотя бы для того, чтобы демонстративно ударить по рукам, продемонстрировать «красные линии» и показать, что в процессе дальнейшего давления Москва не будет лишь «выражать озабоченность». Но что дальше?

Остаемся вежливыми людьми

Да, в стране найдется достаточное количество ура- и профессиональных патриотов, которые призовут отвечать по принципу Ветхого Завета – «око за око». И, казалось бы, сейчас запах крови должны чувствовать не только американцы, но и все враги Америки. Соединенные Штаты разделены, десятки миллионов республиканцев не признают победу Джозефа Байдена на сфальсифицированных президентских выборах. Экономические, демографические и идеологические репрессии, которые разворачивают пришедшие в Белый дом либералы против американских консерваторов, лишь усугубят внутренний раскол. Ну и дадут возможность внешним игрокам на нем сыграть. Начиная с отправки регулярных «зеркалок» американской администрации относительно необходимости прав и свобод американских граждан.

С другой стороны, российские действия должны быть не просто четкими и решительными, но в то же время умеренными, взвешенными и сугубо оборонительными. Не от большого пиетета к Соединенным Штатам, а от большого понимания специфики американской внутренней политики. Это россияне привыкли к постоянному внешнему вмешательству и иностранным агентам, и даже воспринимают их как что-то само собой разумеющееся. Американцы же на любое вмешательство отреагируют резко и консолидировано, поэтому попытки Москвы поиграть с американской внутренней политикой (через лоббистов, информационные кампании внутри Америки и т. п.) лишь пойдут в кассу Байдена.

Кроме того, не стоит подбрасывать отдельным «партнерам» в Белом доме, Госдепе и Пентагоне аргументы для назначения именно Российской Федерации на роль главного врага Соединенных Штатов. Возможно, это настроение согреет сердца ура-патриотов и наполнит кошельки профессионал-патриотов, однако для российской экономики и гражданского общества такое назначение чревато огромным количеством проблем. Поэтому лучше сделать все от нас зависящее для того, чтобы эта почетная роль ушла тем же китайцам. А самим говорить с американцами жестко, но вежливо.