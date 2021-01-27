Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США

Межконтинентальные баллистические ракеты России и США останутся под присмотром Илья Питалев/РИА «Новости»
То, о чем Трамп отказывался договориться с Россией несколько лет, новый президент США Байден решил буквально за несколько дней. Вашингтон и Москва в срочном порядке продлевают действие ключевого «ракетного» договора СНВ-3, причем на российских условиях. Что заставило Байдена пойти на этот шаг и означает ли это поворот в отношениях между Россией и США? Подробности...
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Россия будет осваивать Луну в одиночестве

Так гипотетически может выглядеть станция на орбите Луны nasa.gov
Роскосмос, по разным сообщениям, то ли исключили, то ли он сам вышел из экспертной группы по обсуждению перспектив создания международной окололунной станции Gateway. В проекте остаются США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство (ESA). Что на самом деле произошло и каковы интересы России с точки зрения экспансии на Луну? Подробности...
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За вступление в НАТО Молдавии придется заплатить неприемлемую цену

Доля молдаван, недовольных перспективой вступления в НАТО, приближается к 60% Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Если бы прозападный президент Молдавии Майя Санду рискнула сейчас устроить референдум о вступлении республики в НАТО, затея бы с треском провалилась. Большинство молдаван – против членства в антироссийском альянсе, и эта доля растет от месяца к месяцу. На пути на Запад стоит и проблема Приднестровья – в НАТО не берут расколотые страны. Но у Санду есть два способа обойти эти препятствия. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Нас ждет самый жестокий этап противостояния с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Соединенные Штаты начали новую кампанию по вмешательству во внутренние дела России. И на этот раз они возьмутся за нас куда основательнее, чем при Обаме или Буше-младшем. Подробности...

России будет полезна китайская система социального рейтинга

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Рост уличной активности и особенно расширение практики насилия с обеих сторон во время протестных акций может послужить для властей веским доводом в пользу внимательного изучения новейшего китайского опыта. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

За что Красная армия воевала в Ленинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Она стала тяжелейшим испытанием для города – от действий врага погибло как минимум 630 тысяч мирных граждан. За что были принесены эти жертвы? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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В Европе опять погромы

Чем Байден обязан Зеленскому

Цыплята важнее людей

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Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках

Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		27 января 2021, 17:35

    «Разговор еще не закончен. Он будет продолжен». Именно так представитель российского МИД Мария Захарова завершила свое возмущенное выступление относительно вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России. Напомним, что помимо стандартных инструментов рейхспропаганды – Twitter, Facebook, YouTube – к распространению информации о планируемых в российских городах акциях было подключено и американское посольство. На его сайте рассказывалось о том, когда и где планируются митинги.

    Это помимо всяких выражений озабоченности и гнева отдельных американских политиков – как демократов, так и республиканцев – по поводу подавления протеста.

    Не получалось

    И ладно бы американцы только разражались подобными сентенциями или мелко гадили через сайт диппредставительства! Все эти действия – лишь первые сполохи развертывающейся кампании давления на Россию, которое будет проводить администрация Джозефа Байдена. Администрация, почуявшая запах крови.

    Американцев можно понять. Долгие годы они пытались сместить или изменить неудобный им режим в России и вернуть семибанкирщину или семиолигарщину при слабом, а желательно еще и не просыхающем президенте. Пытались при Джордже Буше – младшем, через серию «цветных революций» на постсоветском пространстве, которые должны были показать россиянам преимущества демократического пути развития под мудрым руководством западных кураторов. Получилось, но как в старом советском анекдоте: «Как бы ни собирал – автомат Калашникова выходит».

    Успехи этих «новых демократий» виднелись лишь в пропагандистских брошюрках наподобие «Почему у Грузии получилось» – на деле же любая демократическая революция в странах постсоветского пространства, любой шаг в сторону от России и ее культурного пространства вели лишь к дальнейшей экономической, политической и гражданской деградации этих государств. Аккурат до уровня местечковой общины третьего мира, в статусе которых большинство из них и входило в Россию, становясь объектом ее цивилизаторской политики.

    Пытался Обама – через стимулирование российских либералов (как несистемных, так и тех, кто находился недалеко от власти), а также «перезагрузку». «Перезагрузка» (то есть предложение Москве обнулить все разногласия, но без отказа США от восприятия России в качестве младшего партнера и ученика, который обязан беспрекословно смотреть в рот учителю и ни в чем ему не перечить) предсказуемо провалилась, а попытки обновить «цветную революцию» на Украине привели к тому, что Россия жестко дала сдачи. После чего был взят курс на максимальную международную изоляцию и демонизацию Москвы. При Трампе этот курс был продолжен (правда, скорее не президентом, а Конгрессом) – и привел, скорее, к изоляции самих Соединенных Штатов.

    Фото: Ohde/Global Look Press

    Причины поражения Буша, Обамы и демократического Конгресса при Трампе были разные. Но главная из них крылась в самой России, а точнее, в ее народе. Помнившем и семибанкирщину, и справление президентом нужды у стойки шасси самолета, и разваливающуюся страну – а самое главное, помнившего то унижение напополам с безнадегой, которые россияне тогда испытывали. Помнили люди, помнили чиновники – поэтому каждый раз на западное давление Москва отвечала единством, стойкостью и решимостью.

    Выросли

    Однако сейчас, в каденцию Байдена, ситуация изменилась. Выросло поколение россиян, не видевших ничего, кроме правления Путина, и не помнивших, как оно бывает. Поколение, которое (по разным причинам) оказалось в плену чужой информационной повестки. Поколение, которое Навальный и другие агенты западных «партнеров» пытаются превратить в своих хомячков, слепо идущих на уличные протесты. 

    Почувствовав этот «запах крови», увидев окно возможностей для давления, администрация Байдена совершит новый подход к снаряду – причем подход весьма основательный. Давить будут по всем фронтам: через «цветные революции» (Армения), через размораживание конфликтов на постсоветском пространстве (Приднестровье), через финансирование и консолидацию российской оппозиции, через санкции (например, из-за Навального), через науськивание соседей (Европы), через отправку к границам России или в саму Россию прирученных террористов. Так что нынешним вмешательством Америка не закончила разговор – она всего лишь приоткрыла рот и даже еще не успела набрать в легкие воздух. Вопрос лишь в том, как нам в этом разговоре участвовать?

    Можно и даже нужно ответить в рамках дипломатической традиции. Если посольские начинают вмешиваться во внутренние дела страны, то они совершают действия, несовместимые со статусом дипломата. Поэтому не будет зазорным объявить персонами нон-грата ряд американских дипломатических работников (включая посла). Хотя бы для того, чтобы демонстративно ударить по рукам, продемонстрировать «красные линии» и показать, что в процессе дальнейшего давления Москва не будет лишь «выражать озабоченность». Но что дальше?

    Остаемся вежливыми людьми

    Да, в стране найдется достаточное количество ура- и профессиональных патриотов, которые призовут отвечать по принципу Ветхого Завета – «око за око». И, казалось бы, сейчас запах крови должны чувствовать не только американцы, но и все враги Америки. Соединенные Штаты разделены, десятки миллионов республиканцев не признают победу Джозефа Байдена на сфальсифицированных президентских выборах. Экономические, демографические и идеологические репрессии, которые разворачивают пришедшие в Белый дом либералы против американских консерваторов, лишь усугубят внутренний раскол. Ну и дадут возможность внешним игрокам на нем сыграть. Начиная с отправки регулярных «зеркалок» американской администрации относительно необходимости прав и свобод американских граждан.

    С другой стороны, российские действия должны быть не просто четкими и решительными, но в то же время умеренными, взвешенными и сугубо оборонительными. Не от большого пиетета к Соединенным Штатам, а от большого понимания специфики американской внутренней политики. Это россияне привыкли к постоянному внешнему вмешательству и иностранным агентам, и даже воспринимают их как что-то само собой разумеющееся. Американцы же на любое вмешательство отреагируют резко и консолидировано, поэтому попытки Москвы поиграть с американской внутренней политикой (через лоббистов, информационные кампании внутри Америки и т. п.) лишь пойдут в кассу Байдена.

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    Кроме того, не стоит подбрасывать отдельным «партнерам» в Белом доме, Госдепе и Пентагоне аргументы для назначения именно Российской Федерации на роль главного врага Соединенных Штатов. Возможно, это настроение согреет сердца ура-патриотов и наполнит кошельки профессионал-патриотов, однако для российской экономики и гражданского общества такое назначение чревато огромным количеством проблем. Поэтому лучше сделать все от нас зависящее для того, чтобы эта почетная роль ушла тем же китайцам. А самим говорить с американцами жестко, но вежливо.


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