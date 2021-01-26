Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным

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26 января, вторник  |  Последнее обновление — 03:39  |  vz.ru
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Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Как России следует ответить на провокацию посольства США

Во время незаконных акций сторонников Навального действовали подготовленные провокаторы Илья Питалев/РИА Новости
Американские дипломаты, публиковавшие провокационные сообщения накануне и во время незаконных массовых акций в городах России, будут вызваны на Смоленскую площадь для серьезного разговора. Москва уже пообещала подробное разбирательство в поведении посольства США и ответные меры. Чем ответит российский МИД на враждебное вмешательство американцев в дела России? Подробности...
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Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Россия наращивает темы проведения вакцинации Сергей Бобылев/ТАСС
Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Хайпожорство – это преступление

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Ипотечный передоз для экономики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Дипломатический конфликт США и России стал коммунальным

    Консульство России в Нью-Йорке    26 января 2021, 03:39
    Фото: REUTERS/Mike Segar
    Текст: Евгений Крутиков

    Новый этап дипломатической войны разворачивается между Россией и США, и на этот раз он носит коммунальный характер. Российское консульство в Нью-Йорке фактически лишено телефонной связи и близко к полному прекращению работы. У американских диппредставительств в России тоже наблюдаются проблемы, но винить за это Вашингтон может только себя.

    Российское консульство в Нью-Йорке до сих пор лишено привычной телефонной связи, отсутствует факсимильная связь с Москвой. Есть перебои с интернетом, в результате чего нет доступа к сайту консульства и крайне сложно отправить дипломатам электронное письмо. Несмотря на ноты российского посольства и заявления из Москвы, американская сторона проблему не решает.

    Деятельность консульства, которая ориентирована не только на Нью-Йорк, но вообще на всю Новую Англию, близка к остановке. И есть основания полагать, что американская сторона сознательно ведет дело к прекращению работы крупнейшего российского консульства в США в рамках так называемой «войны виз».

    Сперва в Госдепе говорили, что вообще не получали от посольства каких-либо данных об отключении телефонных линий, а после официальной ноты стали ссылаться на то, что формально не имеют к этому отношения, поскольку телефонную связь и интернет в историческое здание консульства на 91-й улице предоставляют частные компании. С ними, мол, и договаривайтесь.

    Компания Verizon уже две недели сообщает, что «ведет работы по устранению неполадок». Интернет кое-как работает, поскольку эти услуги предоставляет другая компания. Сотрудники консульства говорят об отключении более 30 телефонных номеров. В первую очередь пострадали линии, по которым осуществлялась факсимильная связь с Москвой, что парализовало выдачу виз.

    Первые признаки обострения появились во второй половине декабря прошлого года. В выступлениях и кулуарных разговорах американских дипломатов в Москве примерно к 20 декабря стали появляться жалостливые нотки. Посольство США в Москве оказалось недоукомплектованным, причем особенно напирали на отсутствие технического персонала, от лифтеров до сантехников. Здание якобы приходит в негодность без постоянного технического обслуживания, есть большой риск возгорания, «катастрофического пожара», люди в лифтах застревают, канализация протекает и все тому подобное.

    По словам посла Джона Салливана, особо опасная ситуация сложилась в консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. По соображениям «технической безопасности» американская сторона решила в декабре закрыть консульство во Владивостоке (шестеро дипломатов уже переведены в Москву), а работу консульства в Екатеринбурге временно приостановить. Салливан мотивирует это тем, что должен отвечать за безопасность людей, работающих в «пожароопасных» зданиях.

    Ситуация обострились с недавними снегопадами в Москве, поскольку оказалось, что чистить снег на крыше посольства некому. Он оттуда падает, а внизу люди ходят. Кроме того, американцам требуются какие-то специальные штатные единицы для того, чтобы проводить дезинфекцию помещений от коронавируса. В конце концов, счищать снег на крышу полезли аккредитованные дипломаты с высокими рангами, хотя в их страховку и трудовые договора это явно не входит.

    Помимо этого, Москва отказывает в визах сотрудникам американской Службы безопасности, а также «специалистам по технике безопасности» и «охране труда» (как правило, это сотрудники спецслужб с хорошей физической подготовкой) и «офицерам по управлению» с дипломатическим статусом.

    Американцы утверждают, что российская сторона также отказывает американцам в просьбах переехать в другие помещения (консульства в Екатеринбурге и Владивостоке – арендованные помещения). Кроме того, после взаимных высылок дипломатических сотрудников в 2018 году действует так называемый «лимит 455». Грубо говоря, российская сторона выдает американцам не более 455 дипломатических виз, ограничивая тем самым постоянный штат посольства и консульств. Это ответная мера после безумных высылок по «делу Скрипалей».

    Точно такой же лимит установили для российских дипломатов и американцы. Сейчас в российском посольстве в Вашингтоне, в консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне (после закрытия консульств в Сан-Франциско и Сиэттле) работает приблизительно 430 дипломатов, и никто не ропщет. Американцы утверждают, что в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке работает примерно 320 дипломатов, и им очень тяжело.

    При этом особенно сложная ситуация, согласно жалобам американских дипломатов, сложилась именно в Москве, где можно ждать получения американской визы около года. Во Владивостоке или Екатеринбурге визу можно было получить за три месяца или полгода. Дополнительно американцев раздражает то, что Москва действует «строго по уставу»: при ротации дипломатов, например, теперь требуется замещать женщину женщиной, а мужчину мужчиной. Сами же проповедуете всякого рода равенства, чего теперь переживаете? Вашу же работу «по разнообразию» исполняем.

    Кроме того, для Госдепа, видимо, навсегда потеряны дипломатические должности, ранее курировавшие закрытые программы «обмена студентов», образовательные центры и даже «американские уголки» в библиотеках. Не слышали о таких? А они были, особенно много как раз в Екатеринбурге.

    В декабре госсекретарь Майк Помпео допускал закрытие консульств в Екатеринбурге и Владивостоке навсегда, что вызвало неоднозначную реакцию в США. Некоторые в Вашингтоне стали его поправлять, что добровольно покидать Приморье и Урал нельзя. Посол Салливан обвинил в вынужденном закрытии консульств Москву и стал объяснять, что мы этого не хотели, но нас вынудили. При этом из Госдепа регулярно весь январь шли утечки, что закрывать российские консульства в Нью-Йорке и Хьюстоне в ответ никто не собирается. Вот придет Байден и наступит улучшение дипломатических отношений с Россией и все будет хорошо.

    Но закрытие российских консульств в США юридически невозможно, поскольку американцы покинули Владивосток и приостановили работу в Екатеринбурге добровольно. То, что им не хватает сантехников и «специалистов по охране труда» – их проблема. Закрыть по этой причине российские консульства не получится.

    Но можно отключить телефоны и интернет.

    Не Россия это первой начала. Еще Барак Обама демонстративно объявил «дипломатическую войну» против российских учреждений в США. Российских дипломатов ограничивали в передвижении, вводили спецпропуска «для сельской местности» и требовали отмечаться в ФБР на случай пикника. Потом начались высылки и конфискация дипломатической собственности, включая недвижимую.

    Москва всегда отвечала зеркально, порой даже настолько мягко, что это вызывало внутреннюю критику МИДа. В конце концов, все стали «играть по правилам», то есть сказано 455 дипломатических виз одновременно – и ни одной больше. А если у вас 125 дипломатов куда-то пропало, то это ваши проблемы. Канализацию в посольстве же никто не отключал, и на том спасибо. Как и отопление в период экстремальных холодов.

    От президента Байдена многие ждут каких-либо то ли примирительных шагов, то ли широких жестов в отношении России. Скорее всего, эти ожидания, как всегда в таких случаях после избрания нового президента, слишком преувеличены. В различных кулуарных разговорах американские дипломаты и сотрудники Госдепа в Вашингтоне ставят вопрос совсем по-иному: а зачем США улучшать отношения с Россией? Что мы (американцы) от этого получим? Никакой острой необходимости в том, что искать компромиссы или повышать качество дипломатии, просто нет. Так и пусть оно идет, как оно идет.


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