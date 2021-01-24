Как России следует ответить на провокацию посольства США

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24 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
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Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран REUTERS/Dado Ruvic
Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить? Подробности...
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Как Герой России возродил убитую птицефабрику

Владимир Ковтун (второй слева) во время войны в Афганистане из личного архива
Бытует мнение, будто вышедшие в запас офицеры российских Вооруженных сил не способны проявить себя в мирной жизни. История Героя России Владимира Ковтуна представляет собой ярчайшее опровержение таких предрассудков. После окончания военной карьеры полковник спецназа с нуля создал процветающий бизнес. Каким же образом? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
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    Как России следует ответить на провокацию посольства США

    Во время незаконных акций сторонников Навального действовали подготовленные провокаторы    24 января 2021, 19:30
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Американские дипломаты, публиковавшие провокационные сообщения накануне и во время незаконных массовых акций в городах России, будут вызваны на Смоленскую площадь для серьезного разговора. Москва уже пообещала подробное разбирательство в поведении посольства США и ответные меры. Чем ответит российский МИД на враждебное вмешательство американцев в дела России?

    В субботу в нескольких российских городах прошли несогласованные акции, в поддержку блогера Алексея Навального, который находится в СИЗО из-за нарушения режима отбывания условного наказания. Со стороны протестующих были отмечены самовольные перекрытия улиц и площадей, агрессивные действия в адрес сотрудников правоохранительных органов, попытки спровоцировать драки и беспорядки.

    Самым громким инцидентом в Москве стало нападение на машину ФСБ с мигалкой: ее водителю выбили глаз. Кроме того, полицейских закидывали снежками и обливали краской. Отличились и участницы скандальной акционного объединения «Пуси Райот» Мария Алехина и Люся Штейн, которые при задержании на несанкционированном митинге в Москве сбили полицейского машиной.

    За несколько дней до этих событий в российских городах работающие в России американские дипломаты распространили через сайт посольства и соцсети информацию о незаконных акциях. В сообщениях указывались время, место проведения акций, а также маршруты шествия, причем некоторые из них придумало само посольство, отправляя протестующих к Кремлю.

    «По сути, речь идёт о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», - говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства США в России будут вызваны в МИД в связи с публикациями о незаконных акциях. Она отметила, что посольство США в России публиковало не только карту маршрутов, «они же еще ввинтили туда фразу относительно того, что будет поход на Кремль».

    Публикации посольства США в России о незаконных акциях 23 января являются косвенным вмешательством во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если бы российское посольство таким же образом поступило, когда беспорядки были в США, то «это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне». «Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию», – добавил Песков.

    Критика действий американской дипломатии стала тут же пресекаться в соцсетях. Так, в воскресенье в связи с обсуждением незаконных манифестаций в России аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook временно заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола.

    «Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте. Лицемер. У себя порядок наведите, потом советы раздавайте»,

    написал Дмитрий Рогозин в своих комментариях.

    Рогозин напомнил Макфолу о недавних событиях в столице США 6 января, когда предполагаемые сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Уже после инаугурации президента США Джозефа Байдена в двух крупных американских городах – Сиэтле и Портленде прошли массовые беспорядки с участием представителей леворадикальных движений. Антифа и другие леваки разгромили несколько магазинов, здание суда, сожгли американский флаг.

    Действующий посол США в России Джон Салливан осудил действия протестующих. На этом фоне особенно циничными выглядят провокационные действия дипломатов США, подогревающих незаконные уличные акции в городах России, считают в Москве.

    Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов напомнил газете ВЗГЛЯД, что американское посольство в Москве уже не в первый раз пытается направить незаконные демонстрации на Кремль и администрацию президента РФ. «Два года назад в ситуации аналогичных неразрешенных митингов протеста в Москве они предлагали протестующим маршруты движения даже на русском языке. Причем им не терпится, чтобы люди, участвующие в этих противоправных акциях в столице, поворачивали либо к Кремлю, либо к комплексу зданий Администрации президента. Американцам уже разъясняли, что так делать нельзя. Они отвечали тогда, что указывают эти маршруты, дескать, для того, чтобы их граждане не попали в Москве в сложную ситуацию во время таких шествий. Понятно, что это объяснение не выдерживает никакой критики: ведь они прямо печатают по-русски маршруты для демонстрантов, а не подсказывают своим гражданам, куда тем лучше не ходить», – подчеркнул Климов.

    Собеседник отметил, что в этот раз организаторы и координаторы незаконной демонстрации даже и не собирались направлять людей в сторону Кремля – американское посольство прямо таки навязывало им этот маршрут. «Таким образом, это может рассматриваться как провокация, когда подливают масла в огонь. И то, что на этот раз рекомендации были на английском языке, никоим образом их не извиняет», – отметил сенатор.

    «Инструментарий для жесткого ответа у Российской Федерации, разумеется, есть. Все разъяснения американцам, конечно, будут сделаны. Но реакция в таких случаях всегда должна быть соразмерна содеянному и учитывать политические реалии», – отметил Климов. «Что делать нам: выслать немедленно посла, как предлагают некоторые неспециалисты в соцсетях? И получить тут же зеркальную высылку нашего посла из Вашингтона? А у нас на повестке дня сегодня гораздо более важное дело – продление договора об СНВ-3», – напоминает сенатор.

    Однако адекватный ответ последует, уверен Климов. «Разумеется, оставлять эту провокацию без ответа нельзя, сейчас на Смоленской площади готовят реакцию и я уверен, что она будет достаточно жесткой. Мы же, со своей стороны, должны довести до всех наших партнеров, что такого рода негодная практика по отношению к Российской Федерации со стороны посольства США существует, и что она недопустима», – резюмировал Климов.

    Эксперт международных отношений допускает и более жесткие меры. «Не вижу никаких причин, почему бы нам не выслать американского посла после такой провокации, поскольку его вновь утвердили в должности, а значит признали полезность его действий», – поспорил с Климовым кандидат философских наук, американист Борис Межуев.

    «Посольская команда просто постаралась доказать новой администрации, что не сидит без дела, хотя до этого – в бытность пребывания в Москве этого посла – ни о чем подобном не слышно было: они ни с кем из несистемных оппозиционеров не общались, не предпринимали никаких заметных действий, – сказал Межуев газете ВЗГЛЯД. - То есть в субботу этими действиями с «маршрутизацией» сторонников Навального ими была продемонстрирована поздняя лояльность новому курсу, отметил он.

    «Если бы посольство РФ в Вашингтоне хоть как-то публично одобрительно высказалось бы, например, о манифестациях сторонников Трампа или, тем более, распространяло бы через сети рекомендации к движения в сторону властных органов, то немедленно получило бы «по полной» – с высылкой посла, захватами и обысками наших зданий, не смотря ни на какую экстерриториальность», – полагает Межуев.

    «Почему мы не поступаем аналогично американцам – и в Вашингтоне и в Москве? Наверное, потому, что мы чувствуем себя слабее: мы опасаемся их санкций, а они наших – нет»,

    – предположил эксперт.

    При этом Межуев согласен с Климовым в том, что при нынешней администрации Белого Дома любой американский посол в России будет вести в целом схожий стратегический курс – на провоцирование в нашей стране самых разных конфликтных ситуаций и радикальных движений.

    «Наши отношения уже давно напоминают «войну цивилизаций», а сейчас с приходом команды демократов, она еще резче обозначилась как война Евроатлантики против мешающей ей традиционной России», – говорит эксперт. Межуев полагает, что теперь российская несистемная оппозиция будет всячески искать контактов с американскими дипломатами, навязывая себя в качестве клиентелы этого курса. «С другой стороны, в США развернется новая «охота на ведьм», когда во всех популистских движениях будут искать российский след», – считает американист.

    «Этот год будет, как не крути, отмечен возрастающим противостоянием с США в связи с попытками администрации Байдена вмешиваться на наши дела. Нас будут испытывать «на слабо» и наша главная задача выстоять, не поддаться на провокации, продемонстрировав единство народа, всех властных структур и вменяемых политических кругов», – заключил Межуев.


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