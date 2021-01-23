Реальный протест Навального оказался слабее виртуального

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23 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

Школьников на акции Навального заманивают через соцсети Валерий Мельников/РИА Новости
«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» – так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера начали зазывать школьников на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на умы подростков изменились. Подробности...
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Как советская разведка голыми руками побеждала немецкие танки

Захватить трофейный танк было одним из редчайших подвигов Великой Отечественной Общественное достояние
Некоторые подвиги советских войск в Великую Отечественную до сих пор выглядят как фантастика или кино в голливудской манере. Между тем, целый ряд уникальных случаев, связанных с захватом советскими пехотинцами немецкой бронированной техники, имели место на самом деле. Этим отличалась прежде всего элита сухопутных войск – войсковая разведка. Подробности...
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В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бодипозитивщицы обнулили усилия сторонников ЗОЖ и их верования. Нынче считается, что быть в теле – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...
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Либералы исповедуют большевистские ценности

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
Обсуждение: 107 комментариев
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НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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    Активность сторонников Алексея Навального оказалась крайне низкой    23 января 2021, 20:10
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального не оправдали надежд организаторов. Особенно это было заметно в Москве, где на улицы вышло около 4 тыс. человек. Попытки спровоцировать полицию на жесткие столкновения тоже не удались, хотя только в столице травмы получили десятки полицейских. Другим провалом, как отмечают наблюдатели, стали тщетные усилия массово вовлечь в митинги несовершеннолетних.

    В субботу в нескольких российских городах прошли акции, инициированные в поддержку блогера Алексея Навального, который находится в СИЗО «Матросская тишина». Но уже с первых акций, которые начались на Дальнем Востоке, стало понятно, что ожидания организаторов не оправдались, несмотря на активную агитацию через соцсети. В Хабаровске митинг с участием около 250 человек прошел мирно и, как отметил председатель Совета отцов Андрей Коченов, без присутствия детей.

    В других городах активность также была небольшой. В Магадане собрались около 70 человек, в Петропавловске-Камчатском – 50, в Южно-Сахалинске – порядка 30 человек, причем разрозненными группами. В Комсомольске-на-Амуре митинговали около 100 человек. Во Владивостоке на улицы вышли около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние.

    В Красноярске среди митингующих заметили молодого человека, обернувшегося бело-красно-белым флагом. Эти цвета стали символом белорусской оппозиции, которая несколько месяцев выступала против победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Оппозиционные белорусские телеграм-каналы активно освещали ход несанкционированных акций в поддержку Навального. Но в целом все проходило мирно, только в Екатеринбурге участники бросали в правоохранителей дымовые шашки и снежки.

    Пользователи Сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать. Как сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова, во Владивостоке использовали детей в качестве живой цепи, чтобы вступать в стычки с ОМОНом.

    «Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?»

    – задалась вопросом Кузнецова.

    Член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал вывод детей под провоцируемое ими задержание полицией – не только нарушением закона, но и «редкостной низостью».

    Основное внимание было приковано к 20-миллионой Москве, где в прошлые годы неоднократно происходили протестные акции, которые приводили к столкновениям с полицией. Судя по сообщению столичного главка, на этот раз на Пушкинскую площадь и Тверскую улицу вышло около 4 тыс. человек.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что каждому провокационному действию будет дана правовая оценка. Но тем не менее участники несогласованной акции на Пушкинской площади напали на двух полицейских. С девушки-полицейской попытались сорвать бронежилет, а другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Несколько человек кидали снежки, яйца и пластиковые бутылки в полицейских, скандировали бранные кричалки.

    В какой-то момент группа людей начала блокировать движение транспорта. Как отмечали в столичном департаменте транспорта, из-за скопления людей было затруднено движение по некоторым магистралям в центре города.

    Сотрудники правоохранительных органов задерживали за нарушения только тех, кто пришел с плакатами или с полностью скрытыми «балаклавами» лицами. Среди задержанных оказалась и жена Навального Юлия, о чем она сообщила в Instagram, опубликовав фотографию из автозака. Позднее ее отпустили. При попытке сотрудников ОМОН зачистить площадь протестующие устроили драки. Кто-то из митингующих использовал против сотрудников полиции металлические ограждения. В ответ правоохранительные органы применяли спецсредства и «черепахой» заходили в толпу, выдергивая наиболее активных участников, чтобы отвести в автозак.

    Самым громким инцидентов Москве стало нападение на машину с мигалкой: ее водителю выбили глаз.

    Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в итоге пострадали 39 правоохранителей, травмы не серьезные: разбитые носы, синяки и ушибы. Источник в медицинских кругах сообщил о 42 пострадавших, госпитализированных нет. Следственный комитет уже начал проверку фактов применения насилия к силовикам.

    Среди митингующих оказалось 19 человек с коронавирусом. Об этом удалось узнать благодаря приложению «Социальный мониторинг» по контролю соблюдения режима изоляции больными коронавирусом.

    Для тех, кто протестовал мирно, не создавалось никаких препятствий. Более того, девушки полицейские раздавали маски, а напротив здания мэрии даже разливали чай и угощали печеньем.

    Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил корректное поведение полицейских, и напомнил, как в подобных ситуациях ведут себя полицейские во Франции, Германии и США. Полиция в этих странах «без всяких предупреждений начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ».

    За происходящим следили в посольстве США в Москве, что спровоцировало российский МИД призвать американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться в дела других государств. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала факт публикации посольством США мест незаконных акций, заявив, что «американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади».

    Российские же наблюдатели прежде всего отмечают тот факт, что удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в несогласованных акциях. «Подростки, безусловно, есть, но их мало, и по тем видео, которые мне присылают, сотрудники полиции проводят профилактические беседу, дети идут домой. Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей», – рассказал РИА «Новости» председатель комиссии ОП РФ по демографии и защите семьи Сергей Рыбальченко.

    Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский тоже отмечает, что «присутствие детей, слава Богу, не носило массовый характер».

    Первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк уверен, что организаторы преследовали цель вывести на улицы как можно больше несовершеннолетних. «Эта технология апробирована и достаточно эффективна, хотя является абсолютно отвратительной и циничной с точки зрения политического расчета», – сказал эксперт.

    По его словам, при отсутствии опыта, а также базовых навыков политической культуры молодежь в любом обществе становится жертвой информационной манипуляции. «Призывы участвовать в сегодняшних действиях распространялись в соцсетях за несколько дней до митинга. Самый наглядный пример – это TikTok, «ВКонтакте», всевозможные телеграм-каналы, где охват был на сотни миллионов», – уверен эксперт.

    Коллега Данюка по Общественной плате Александр Малькевич сообщил, что рабочая группа по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета обнаружила в соцсетях около 100 ложных сообщений, связанных с несанкционированными акциями. Большинство из этих фейковых сообщений «имели откровенный характер запугивания и распространялись посредством ссылки через TikTok по подписчикам».

    Данюк подчеркнул, что манипуляторы используют молодежь в качестве живого щита, «с помощью которого можно прикрыться от представителей органов правопорядка и осуществлять большое количество провокаций». Также у организаторов был расчет на то, что если полиция начнет жестко действовать в отношении молодых участников митинга, то это поднимет «молчаливое большинство», которое захочет вступиться за своих детей. «Но полиция действовала максимально корректно и сдержанно, очень лояльно. Задержания происходили точечно, в основном для пресечения действий провокаторов», – отметил политолог.

    Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал провал акции за Навального не только ожидаемым, но и логичным. «Сторонников Навального становится все меньше.

    Если бы не история с его якобы отравлением, он бы сдулся почти до нуля. Но и эта история не привела к экспоненциальному росту популярности, хотя бы до уровня 2017 года»,

    – пишет Данилин в Facebook.

    Политолог тоже рад тому, что «дети не пришли». «Не знаю, оказались ли они умнее, чем та молодежь 20-30 лет, которая все же пришла на митинг, но важно то, что, на самом деле, если мы присмотримся повнимательнее, то увидим, что и молодежи не очень много. А если присмотримся еще более пристально, то увидим много знакомых лиц с либеральных митингов. Людей старшего и среднего возраста. Демшизы», – уверен эксперт, добавляя, что «пришли те, кто вот уже два десятилетия ходит на все подобные акции».

    Член Научного совета при Совбезе РФ, профессор МГУ Андрей Манойло согласен, что для Москвы количество участников акции стало совсем небольшим. «По численности пришло меньше людей, чем в предыдущие годы, чем в том же 2019 году», – сказал Манойло.

    Собеседник объяснил это нежеланием людей идти «работать на Навального, который строит таким образом свою скандальную карьеру». «Ядерный процент сторонников Навального небольшой. Очень много случайных людей, которые пришли просто поглазеть. Все больше людей понимают, что ими банально пользуются, пытаясь вовлечь в протестные выступления против власти», – уверен профессор МГУ.

    По его словам, судя по тому, как проходили акции в других городах, правоохранительные органы действовали грамотно и старались не поддаваться на провокации. Он горячо приветствовал факт раздачи полицейскими масок и разлива чая на Тверской. «Тактика очень правильная. Если отвечать агрессией на агрессию, то это будет порождать еще большую агрессию. А когда полиция говорит о том, что ее задача – обеспечивать безопасность митингующих, это разрывает шаблонные программы. Такой подход неожиданный для многих из тех, кого предварительно и эмоционально накачали на то, что всех будут задерживать», – отметил собеседник.

    Что касается задействования соцсетей для призывов участвовать в митингах, то Манойло указал на просчет организаторов. «Важно понимать, что мобилизация через соцсети – штука очень эффективная и опасная. Поэтому расслабляться не надо. Но основная причина малочисленности акций в реальности связана с тем, что люди не захотели вступаться за Навального, потому что он скандальный персонаж и очень самовлюбленный. То, как Навальный перессорил между собой всю несистемную оппозицию, мог сделать только агент охранки», – подытожил Манойло.

    Председатель комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов напомнил, что с учетом всех сегодняшних требований Роспотребнадзора и Минздрава массовые мероприятия ни в одном регионе России пока не разрешены, поэтому любые собрания, шествия, митинги не возможны ни де-юре, ни де-факто и являются нарушением законодательства. Малочисленность акций он объяснил тем, что организаторы дали мало информации о Навальном. «Если целиком раскрыть историю данной личности, то она будет выглядеть в ином свете», – пишет Воронцов в блоге на сайте ОП.

    Воронцов напомнил, что на сайте УФСИН Москвы есть открытая информация о том, что Навальный «более 10 раз нарушал законодательство РФ». «Я считаю, что все это выглядит достаточно подло: уж если вы к чему-то призываете, то раскрывайте полностью карты. А здесь детям под прикрытием борьбы за свободу предлагают выразить какой-то протест, не посвящая в саму суть дела, а рассчитывая на юношеский максимализм, желание выделиться из толпы и показать свободу личности», – уверен он, назвав политическим бессилием призывы к детям и подросткам выходить на митинги.


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